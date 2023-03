Nu ze het treinverkeer tussen Workum en Stavoren én Den Bosch en Eindhoven stilleggen met hun burchten, is zelfs de Beekse dassenbeschermer Jaap Dirkmaat voor het verjagen en uitgraven van 'zijn' dieren. Toch vindt hij niet dat de faunabescherming in Nederland te ver is doorgeschoten: 'We kunnen toch geen 600 dassen per jaar gaan afschieten?'

Tienduizenden treinreizigers balen nu twee spoortrajecten door dassenburchten te onveilig zijn om over te rijden. Tegelijkertijd komen woonwijken door hetzelfde beest niet van de grond, ploegen ze voetbalvelden om, klagen waterschappen steen en been over bevers in de dijken, en zijn schapenhouders elke ochtend opgelucht dat een wolf hun have niet te grazen heeft genomen. Vaak juichte Nederland wanneer er weer een bedreigd dier was gered. Maar is de faunabescherming inmiddels niet té succesvol?

Niet piepen

Nee, zegt voorman Jaap Dirkmaat van Das & Boom. En laten we de kwestie eerst eens even omdraaien: Met 17 miljoen mensen zijn wíj gewoon met heel veel. "En als we dan ook de natuur volgooien met stikstof, overal wegen bouwen en het grondwater onder de natuur wegpompen, moeten we niet piepen dat dieren in onze buurt komen leven. Dat dassen dus een plek zoeken in een spoortalud."

Het probleem, stelt Dirkmaat, is niet dat er te veel wolven, dassen en bevers in Nederland zijn. Wat er mis is, zegt hij, is dat we voorspelbare problemen uit de hand laten lopen. Wolven kun je vangen en naar De Hoge Veluwe brengen, waar er zoveel wild is dat ze schapen met rust laten. En dassen, die moet je goed in de gaten houden en direct naar een betere plek brengen als ze in de buurt van een talud komen. En gooi dan meteen het hol dicht.

Berggorilla's

"Waterschappen hebben dat goed begrepen met hun aanpak van bevers en dassen, maar ProRail luisterde niet naar onze waarschuwingen. Het is een schande dat niet eerder is ingegrepen. Rijkswaterstaat net zo: er zitten dassen bij de A50 bij Hernen. Dat gaat een keer mis, maar niemand die wat doet. In Congo lopen 200 bewakers rond om de laatste paar berggorilla's te beschermen. Dat is het armste land ter wereld. Dan moeten wij dan toch zeker hier toch ook met onze dieren kunnen omgaan?"

Er zijn in Nederland tegenwoordig zoveel dassen - zeker zesduizend - dat de populatie wel tegen een stootje kan, zegt Das & Boom. Maar Dirkmaat bestrijdt de gedachte dat het er ook wel wat minder mogen zijn om gedoe met de mens tegen te gaan.

Afschieten

"Wil je er dan elk jaar 600 afschieten? Twintig dassen bij het spoor bij Esch doden, omdat ze ook in de buurt kúnnen komen? De geschiedenis leert: wanneer de mens een populatie wil verkleinen, leidt dat tot uitroeiing. Mensen houden zich niet aan afspraken. Nederland heeft zich gewoon aan de eigen en internationale afspraken op het gebied van natuur te houden. We hebben getekend, maar we zijn wel het slechtste jongetje van de klas."

Dat de treinen veilig kunnen rijden is een dwingende reden van groot openbaar belang om in te grijpen, aldus de Beekse natuurbeschermer: zo snel mogelijk verplaatsen dus, die das. Maar waar ligt de grens? Is het bouwen van woonwijken inmiddels niet ook een groot openbaar belang? Nu worstelen talloze gemeenten met bouwprojecten die maar niet van de grond komen vanwege dassen, of andere beschermde diersoorten.

Plek genoeg

"De regel is gewoon dat je niet bij natuur moet bouwen. Wat natuur is, moet natuur blijven. Toch willen we kennelijk steeds in of pal bij natuurgebieden bouwen. Het overgrote deel van het land is géén natuur. Er is nog plek genoeg voor woningen."