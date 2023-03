Op Vliegbasis Eindhoven is donderdag een internationale vloot tank- en transportvliegtuigen officieel 'inzetbaar' verklaard. Dat is goed nieuws met oog op de oorlog in Oekraïne, aldus de daarbij aanwezige Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo.

Het is niet alledaags dat de hoogste baas van het militaire samenwerkingsverband langskomt in Eindhoven. Toch houdt Jens Stoltenberg zich na aankomst met politie-escorte wat op de achtergrond, ten faveure van de ook presente ministers en vertegenwoordigers namens Nederland, Duitsland, Noorwegen, België, Luxemburg en Tsjechië.

De toestellen waar het in de militaire terminal allemaal om draait zijn weliswaar eigendom van de Navo, maar worden betaald en gebruikt door die zes landen. Die samenwerking werd dan weer opgezet door de Europese Commissie. "Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Navo en de EU", noemt de Noor het, na een officieel 'tekenmoment' in een toespraak.

Straaljagers in de lucht bijtanken

De vliegtuigen worden onder meer ingezet boven Oost-Europa, om straaljagers zoals de F-35 in de lucht bij te kunnen tanken. Sinds de Russische inval in Oekraïne van vorig jaar wordt die 'oostflank' extra in de gaten gehouden. "En deze toestellen dragen dus letterlijk direct bij aan de veiligheid van de Navo", aldus de Nederlandse defensieminister Kajsa Ollongren, voor een gezamenlijke tour door één van de kisten.

De vloot bestaat uit zeven toestellen van het type Airbus A330 MRTT. Volgend jaar komen er nog twee stuks bij. De vliegtuigen kunnen ook gebruikt worden voor transport en medische evacuaties. Zo werd er eerder onder meer al een beroep op gedaan bij de evacuatie van de Afghaanse hoofdstad Kaboel, na de machtsovername door de Taliban.

Al jaren was volgens Stoltenberg duidelijk dat er in Europa te weinig van dit soort air-to-air refueling-toestellen waren, terwijl die in zijn woorden 'de ruggengraat' vormen voor de gezamenlijke slagkracht in de lucht. Nederland nam het initiatief om de nieuwe vloot in Eindhoven te centraliseren, mede omdat het bezig was met het vervangen van de uit de jaren zeventig daterende KDC-10's.

In de zomer van 2020 arriveerden al de eerste twee nieuwe vliegtuigen op de basis. Vorig jaar vloog koning Willem-Alexander nog een rondje mee tijdens een oefening boven Terschelling. Met het officieel 'Initial Operational Capable' verklaren van de vloot, zijn nu alle kisten - vijf gestationeerd in Eindhoven en vier in Keulen - inzetbaar voor missies wereldwijd.

België wil meer vlieguren

De deelnemende landen hebben onderling afspraken gemaakt over hoeveel uur per jaar ze van de vliegtuigen gebruik mogen maken. België kondigde bovendien al aan de eigen 'uren' uit gaan te breiden, waardoor er op termijn een tiende toestel bij komt. Die rolt als gewoon passagiersvliegtuig van de band bij maker Airbus, en wordt daarna elders omgebouwd tot militair toestel.

Minister Ollongren doet bovendien een 'open uitnodiging' de deur uit naar andere EU-lidstaten om aan te sluiten bij de internationale vloot, voluit de 'Multinational MRTT Unit'. Ook sprak ze in Eindhoven met Stoltenberg over andere mogelijke samenwerkingsvormen tussen landen. "Bijvoorbeeld binnen het zeedomein", stelt ze. "Dit is de weg vooruit, zeker als we willen dat Oekraïne de oorlog wint. Dan moeten we verder kijken dan alleen onze nationale belangen."

Stoltenberg: 'Kyiv moet oordelen over Chinees vredesplan'

De recente ontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping toont aan dat hun twee landen steeds verdere toenadering tot elkaar zoeken. Dat stelde Navo-chef Jens Stoltenberg donderdag, tijdens een werkbezoek aan Vliegbasis Eindhoven. "Dat gebeurt zowel politiek, diplomatiek en ook in het militaire domein."

Tijdens het bezoek van Xi aan Moskou is onder meer gesproken over een Chinees plan om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. "Het is wat dat betreft aan Kyiv om te bepalen wat acceptabele voorwaarden zijn om daarover te onderhandelen. We roepen China daarom op om direct met president Zelensky te schakelen", aldus Stoltenberg.