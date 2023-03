Hij begon in 2014 met een lading halal worstenbroodjes om te kijken of het aansloeg. Bijna tien jaar later vliegen ze er met tienduizenden uit. Met de ramadan voor de deur maakt Bosschenaar Kadir Ahmed (34) dagen waaraan geen einde lijkt te komen.

Trots staat Ahmed dinsdagochtend in de Jumbo in de Helftheuvelpassage bij het schap met halal vlees. De worstenbroodjes, broodjes bapao, saucijzenbroodjes en frikandelbroodjes van zijn bedrijf Kadir's liggen er allemaal. Of ja, allemaal, zoveel zijn het er niet, want de schappen zijn al aardig leeg. "Alleen maar goed toch? Dat betekent dat de rest verkocht is", zegt de 34-jarige Bosschenaar.

Hier is het écht begonnen

Hij wilde graag in deze supermarkt afspreken, want hier is het wat hem betreft begonnen. Zijn eerste worstenbroodjes bakte hij in 2014 weliswaar in Bakkerij De Meester in Vught, maar de supermarkt in de Helftheuvel is wat hem betreft het échte startpunt. "Toen nog een C1000 en al die jaren hebben we het hier kunnen verkopen. Deze supermarkt staat ook in de top drie van best verkopende zaken waar wij onze producten hebben liggen."

Die top drie is ook maar het topje van de ijsberg, want producten van Kadir's liggen op dit moment bij 781 verkooppunten in Nederland én België. Met de ramadan die woendag begint, kun je er op rekenen dat het bij al die 781 punten druk gaat worden. "Het is voor ons factor twee ten opzichte van de vorige ramadan", stelt Ahmed. "Vorig jaar maakten we bijvoorbeeld dertigduizend broodjes bapao, maar dit jaar zijn dat er zestigduizend."

Ramadan, vaderschap en stiekem een worstenbroodje

De Bosschenaar kan de energie de komende maand ook goed gebruiken. Tijdens de ramadan maakt hij namelijk werkdagen waaraan bijna geen einde lijkt te komen. En dan is hij dit jaar ook nog vader geworden van zijn derde kind.

"Het is aanpoten, maar het geeft wel energie. Om 5.00 uur beginnen we en dat gaat door tot 1.00 uur. Tussendoor neem ik natuurlijk wel de tijd voor de iftar (de maaltijd die direct na zonsondergang genuttigd wordt) en voor de suhur (de maaltijd voor de zonsopgang), maar daaromheen is het keihard werken. De iftar is wat lichter qua eten, want daarna moet er geslapen worden, maar de suhur is echt een fors ontbijt", zegt hij om er lachend aan toe te voegen: "En daar pak ik stiekem ook een worstenbroodje bij."

Zelf staat Ahmed in ieder geval niet aan de productielijn tijdens de ramadan, maar dat doet hij eigenlijk nooit. De producten worden namelijk niet in Den Bosch gemaakt, maar in Edam, IJmuiden en in de provincie Zeeland. Het hoofdkantoor van Kadir's zetelt dan weer wel in Den Bosch. "In de toekomst hoop ik een eigen Kadir's bakkerij te hebben. Het liefst natuurlijk in de regio, want dan kun je veel zelf maken. Voor nu is deze constructie in ieder geval goed."

Het is nu nog toekomstmuziek, maar wie de uitspraken van Ahmed in het verleden in de oren heeft geknoopt, weet dat hij bepaald geen valse noten speelt. In 2014 sprak hij namelijk na het bakken van zijn eerste worstenbroodjes de ambitie uit om na Den Bosch en Vught de Randstad te veroveren. Dat is inmiddels gelukt, zeker nadat hij in 2019 zijn baan bij Sligro opzegde om van Kadir's een succes te maken.

"Op dat moment hadden we tientallen verkooppunten en nu dus bijna achthonderd, waarvan de meerderheid in de Randstad zit. Wat ik in 2014 al zei, is nu dus uitgekomen. Daardoor heb ik zoveel vertrouwen in mezelf gekregen dat ik er eigenlijk niet aan twijfel of mijn volgende stap succesvol wordt", zegt hij. Wat die volgende stap dan zouden moeten zijn? Daarover is Ahmed duidelijk: Engeland.

Na Nederland en België moet dat land ook veroverd worden door Kadir's. Voor Ahmed is het geen onbekend terrein, want hij heeft er een tijdje gewoond en een groot deel van zijn familie woont er ook. "Halal is daar echt groot. Maak je het daar, dan maak je het overal. De worstenbroodjes kennen ze daar niet echt, maar saucijzenbroodjes weer wel. We moeten ons daar meteen goed lanceren, kabaal maken en dan zijn we er", zegt hij vol vertrouwen.

