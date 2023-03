Jan Veth (1864-1925) was de belangrijkste Nederlandse portrettist van rond 1900. Op een overzichtstentoonstelling in zijn geboortestad Dordrecht hangen zijn stemmige schilderijen, tekeningen en litho's.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een rossig hipsterbaardje, klein brilletje en een indringende blik. Op het zelfportret dat Jan Veth op ongeveer 22-jarige leeftijd maakte zet hij zichzelf neer als een serieuze jongeman. Zijn mond staat een beetje open, alsof hij zijn gedachten formuleert en tegelijkertijd staat te popelen om iets te zeggen.

Jan Veth was op dat moment een jonge kunstenaar en kunstcriticus met een flinke ambities. Hij zocht naar zijn eigen positie in de wirwar van stromingen en meningen die zich aan het eind van de negentiende eeuw aandienden. Veth zou uiteindelijk een gerespecteerde kunstpaus worden, met een enorme vriendenkring. Op zijn begrafenis in 1925 sprak de beroemde historicus Johan Huizinga, die later een biografie over Veth schreef. Volgens Huizinga was Veth vooral iemand die 'op harmonische wijze de kunst aan de historische wetenschap en aan het maatschappelijk leven verbond'.

Maar toen hij het zelfportret schilderde, was Veth allerminst uit op verbinding. Hij was kort daarvoor begonnen als kunstcriticus en veegde de vloer aan met bestaande reputaties. Vooral de oudere generatie kunstenaars kunstcritici moesten het ontgelden.

'Ik ben een natuur vol tegenstrijdigheden,' schreef Veth in 1897, 'dat is mijn zwakheid en mijn kracht. Als ik mocht zeggen wat ik tenslotte geloof mijn talent te zullen zijn dan zou ik het noemen: veelzijdigheid van sympathieën en het vermogen om velerlei dingen op te gaan.'

Tachtigers

Jan Veth groeide op in Dordrecht in een gezin waar kunst vanzelfsprekend was. Zijn moeder was de kleindochter van de Dordtse schilder Jacob van Strij en zijn vader was handelaar in ijzerwaren, wethouder en kenner van Dordtse schilders uit de zeventiende eeuw. Veth besloot al vroeg om kunstenaar te worden en verhuisde op zestienjarige leeftijd naar Amsterdam, waar hij ging studeren aan de Rijksakademie.

In Amsterdam werd hij lid van kunstenaarsvereniging Sint Lucas en stapte hij later over naar de literaire vereniging Flanor, waar hij jonge schrijvers als Willem Kloos, Albert Verwey en Frederik van Eeden leerde kennen. Ook werd hij opgenomen in de kring van schilders en schrijvers die zich in Amsterdam had gevormd rond De Nieuwe Gids. Dit tweemaandelijks tijdschrift was in 1885 opgericht door de jonge literatoren die zich manifesteerden als een nieuwe generatie in de literatuur, die bekend zou worden als de Tachtigers.

Het 'vat vol tegenstrijdigheden' brak als schrijver een lans voor nieuwe ontwikkelingen in de kunst, voor schilders als Jan Toorop en Antoon Derkinderen. Als schilder zocht hij eerder aansluiting met eeuwenoude tradities.

Veth pakte allerlei onderwerpen aan en had korte tijd vooral ambities om landschapschilder te worden. In 1884 ging hij in Bussum wonen om naar de natuur te werken. Maar hij zou zich uiteindelijk toeleggen op het maken van portretten. Op een van zijn vroegste schilderijen legde hij zijn drie zusters vast, die elkaar omarmen en de beschouwer intens aankijken.

Portret van Davida Wilhelmina Hacke op achttienjarige leeftijd (1899). Latere echtgenote van Joannes van Woensel Kooy. Foto: Particuliere collectie

Moderne dandy met kat

Goed waarnemen was het devies van zijn leermeester August Allebé op de Rijksakademie en die lessen paste Veth al vroeg toe in zijn portretten. De schilders van Tachtig waren in de ban van het begrip stemming. Ze propageerden een nieuw kunstideaal, dat draaide om de gemoedsgesteldheid van de kunstenaar. Kunst was volgens Willem Kloos 'de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie'.

Het landschap was zeer geschikt om 'stemming' uit te drukken. Veth experimenteerde met mistige vergezichten. "Geef mij een week grijs weer zonder regen en ik geef u een schilderij waar wat waarheid van toon in zit." Maar het lukte hem uiteindelijk ook om stemmige portretten te maken. Portretten waarin het niet alleen ging om de uiterlijke gelijkenis, maar om iets van de innerlijke gemoedstoestand van de geportretteerde weer te geven.

Hij schilderde bevriende kunstenaars en schrijvers. De dichter Albert Verwey, piepjong maar enorm zelfverzekerd, met zijn hand in zijn broekzak. Arnold Aletrino, een moderne dandy met een kat op schoot. Het mooiste portret is van schilder-criticus Maurits van der Valk, die met zijn handen gevouwen voor zijn gezicht dromerig voor zich uitstaart.

Later werden de portretten formeler. Veth werkte veel in opdracht en maakte daarnaast portretten van de lokale bevolking in het Gooi. Prachtig is bijvoorbeeld het portret Louw de tuinman waarin Veth alle rimpeltjes en haartjes minutieus vastlegde. Door sommige karakteristieke kenmerken uit te vergroten, schurkt hij een beetje tegen de karikatuur aan.

Gevalletje haastwerk

Veth zocht ook in het buitenland naar portretopdrachten. Met succes. Hij legde vooral in Duitsland welgestelde klanten vast. In de aanloop naar de tentoonstelling in Dordrecht werd een dubbelportret ontdekt van een echtpaar dat tijdens twee bezoeken in 1909 en 1911 door Veth in New York werd geschilderd. Het was een goedbetaalde opdracht maar dit zijn niet zijn beste doeken. Duidelijk een gevalletje haastwerk.

De gelithografeerde portretten die hij vanaf 1891 maakte voor het weekblad De Amsterdammer zijn echter bijna allemaal prachtig. Veth tekende politici, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers. 'Bekende tijdgenooten' heette de serie, die later in het tijdschrift De Kroniek werd voortgezet. Ook in de serie schilderijen van hoogleraren die hij maakte zitten enkele pareltjes, zoals het portret van Allard Pierson.

Ook het Koninklijk Huis behoorde tot zijn opdrachtgevers. Koningin Wilhelmina en haar moeder koningin Emma zaten voor Veth model. Dat ging niet van harte. Emma vond hij 'geen erg dankbaar sujet', maar de sfeer bij de dochter was volgens Veth nog onaangenamer. Vrienden, hoogleraren, tuinmannen en vissenmeisjes legde hij gretig vast, maar een echte hofschilder is Jan Veth niet geworden.

Het oog van Jan Veth, Dordrechts Museum, t/m 3 september