Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In de strijd tegen de weggooicultuur moeten consumenten het recht krijgen een wasmachine of ander kapot product te laten repareren, vindt de Europese Commissie. 'Je moet niet bang zijn iets uit elkaar te halen, vaak kun je het nog maken.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De naaimachines ratelen, als Hamid Alizada een bruine jas in de lucht houdt. "Sommige mensen kunnen niet eens een knoop aan een jas vastzetten."

Alizada werd in Afghanistan geboren, leerde daar mannenkostuums maken, werkte daarna bij de Bijenkorf als coupeur, en nu heeft hij zijn eigen naaiatelier in het centrum van Rotterdam. Of hij genoeg werk heeft? "Het kan eigenlijk wel drukker", zegt hij.

Hulp komt wellicht uit Brussel, waar de Europese Commissie plannen heeft om consumenten het recht op reparatie te geven. Klanten hebben nu te vaak geen andere keuze dan een nieuw product te kopen, vindt de commissie. Slecht voor de planeet, en ook voor de portemonnee van de Europeaan, vindt Eurocommissaris Frans Timmermans. "We moeten af van het model 'maken en weggooien' dat zo schadelijk is", aldus Timmermans tegen de NOS.

Stofzuiger, telefoon en tablet

Als het aan de commissie ligt, moeten klanten de keuze krijgen om een product laten repareren in plaats van te vervangen, ook als een product binnen de garantieperiode valt. Is de garantie verlopen, dan moet een klant in principe binnen vijf tot tien jaar na aankoop ook nog voor reparatie bij de verkoper terechtkunnen. Behalve als dat technisch onmogelijk is.

De regels moeten gaan gelden voor apparaten als een stofzuiger, en binnenkort ook voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en tablets. Het heeft allemaal als doel om een einde te maken aan de wegwerpeconomie. Het voorbarig weggooien van spullen in de EU zorgt elk jaar voor 35 miljoen ton afval en 261 miljoen ton aan broeikasgassen, aldus het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Bovendien gaat 30 miljoen ton aan waardevolle grondstoffen verloren. Voor de plannen is nog wel de instemming nodig van de EU-landen en het Europees Parlement.

Bemoedigend

Gaat het recht op reparatie veel problemen verhelpen? Ruth Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag, vindt het idee bemoedigend: "Grootste winst is dat fabrikanten nu verplicht zijn reparatie aan te bieden, dat was voorheen niet zo."

Toch heeft Mugge twijfels: "Het plan gaat ervan uit dat reparatie goedkoper is, maar dat hoeft niet zo te zijn. En bovendien: stel een reparatie voor een wasmachine kost bijvoorbeeld 300 euro, terwijl je voor een nieuw apparaat 500 euro kwijt bent. Dan is het toch aanlokkelijk om voor het nieuwe product te gaan."

Een ander probleem is volgens Mugge de tijd die het kost om te repareren: "Misschien kost de reparatie van een telefoon wel een week, maar eigenlijk kunnen we nauwelijks een paar dagen zonder mobiel. Je concurreert dan tegen een bedrijf als Coolblue dat nog op dezelfde dag een nieuwe telefoon levert."

Nieuwe slippers van oude zolen

Toch zijn er steeds meer bedrijven die proberen reparatie aantrekkelijk te maken. Meest prominente Nederlandse voorbeeld daarvan is waarschijnlijk outdoorwinkel Bever. In het centrum van Rotterdam staat medewerker Rico Doornbos naast de zogenaamde recycleton, die hij elke twee weken moet legen.

Rico Doornbos van outdoorwinkel Bever. Foto: Frank de Roo

Iedere klant kan hier oude spullen kwijt voor de eigen 'recyclestraat': van oude zolen worden nieuwe slippers gemaakt, katoen wordt gebruikt voor nieuwe T-shirts en ook van het materiaal van tenten en slaapzakken wordt een nieuw product gemaakt. Maar klanten kunnen hier ook terecht om kleding weer te laten herstellen. "Dat past ook bij de mensen die hier spullen komen kopen; mensen die van natuur houden en die natuur zo goed mogelijk willen behouden."

Tijdens internationale koopdag Black Friday bood Bever gratis reparaties aan. Bekend is ook het outdoormerk Patagonia dat ooit adverteerde met de slogan: 'don't buy this jacket', een leus die was bedoeld om mensen vooral aan te sporen minder te kopen. Doornbos: "Onze klanten willen zich daar graag mee identificeren."

Uit elkaar halen

Desondanks is er nog een wereld te winnen, zegt Mugge. "Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat één op vier telefoons die we weggooien nog heel goed werkt. Bijna de helft van de weggegooide telefoons werkt nog, maar heeft een verminderde functionaliteit, wat waarschijnlijk met een reparatie verholpen zou kunnen worden. Slechts een kwart van de telefoons is echt kapot. Diezelfde aantallen gelden bijvoorbeeld ook voor stofzuigers."

Bij de vele repaircafés in het land zijn ze al goed bezig, bijvoorbeeld bij Wim Bekkers, Jean Boonstra en Hassan Ramani in Rotterdam. In stellingkasten staan kapotte broodmachines, blenders en zelfs een wijnkoelkast. Boonstra: "Je moet niet bang zijn iets uit elkaar te halen, vaak valt het nog te repareren", zegt Boonstra.

Ze zijn hier trots op hun reparatiepercentage van 86 procent, dat aangeeft hoe vaak het lukt om een product weer aan de praat te krijgen. Toch heeft Bekkers een ander advies: "Bedenk voordat je iets koopt, of je het wel echt nodig hebt."