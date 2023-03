Veronica Superguide-redacteur Elsemieke Wormhoudt moet iets opbiechten. Ze is vreemdgegaan. Nu haar televisietijd niet meer grotendeels draait om De Mol opsporen en ook de MAFS-echtscheidingen erdoorheen zijn, besloot ze te testen of het gras groener is aan de overkant. Bij onze zuiderburen nog wel. 'Hint: de Belgische WIDM beviel mij allermeest.'

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Presentator Rik van de Westelaken zei het al: een beetje programmamaker kijkt ook naar hoe zijn concurrenten het doen. En waar de Vlamingen er al met De slimste mens boven uit staken - wij hebben het format overgenomen - doen ze dat ook met Wie is de Mol? België, aka De Mol. Wie er eerder was doet er niet toe (oké: het was België), ware het niet dat de televisiesnobs gelijk hebben: de Vlaamse versie is - net als de Belgische MAFS - veel leuker om naar te kijken.

Alles voor de likes en fame

Het begint al met de deelname-selectie. Toen ik ontdekte dat de Belgische variant gevuld is met tien onbekende kandidaten - soit: op één verdwaalde bekende Vlaming na sinds dit seizoen - sprong ik een gat in de lucht. Iedere keer dat ik de BN'ers in Wie is de Mol? zie 'strijden' voor de geldpot, moet ik een beetje huilen. Want: wáárom hebben ze vanaf seizoen vijf de onbekende Nederlanders ingeruild voor acteurs, presentatoren en allerlei ander bekend gespuis? Niet alleen lijken deze celebs zich voornamelijk bezig te houden met het imago, ook wordt schouderophalend gereageerd als er wéér eens geen geld voor de pot is binnengehaald.

Het belang van winnen

Afijn: waarom zou je ook, als je met je 'influencerstatus' en dito volgers al meer verdient dan de gemiddelde ouder met een paar kids? Om over alle extra following na afloop van WIDM nog maar te zwijgen. Nee, dan zou Corrie uit een doorsneewoning mijns inziens gelukkiger zijn met een stevig geldbedrag, als ze De Mol weet te ontmaskeren. Een onbekende met een gemiddeld inkomen zal eerder vol passie die gelukzalige cijfers op de bankrekening willen zien verschijnen. Maar nee, Corrie, mag zich niet aanmelden voor de Nederlandse versie. Zij heeft niet genoeg volgers op Instagram, TikTok of YouTube. En ze heeft al helemaal nooit op televisie drugs uitgetest (sorry, Jurre).

'BN'ers helemaal niet nodig'

Liever voorzien de Nederlandse programmamakers van WIDM ons telkens van nieuwe BN'ers om verzekerd te zijn van dat miljoenenpubliek. De Vlaamse WIDM bewijst dat dit helemaal niet nodig is. Nee hoor: meer dan een miljoen Vlamingen zapten tijdens de eerste aflevering naar het programma. Met die kijkcijfers zit het dus wel snor.

Originele proeven

Had ik het al over de fantastische originele proeven gehad die de Belgische Molzoekers mogen doorlopen? Van country dansen met dito laarzen onder de brandende Amerikaanse zon, tot op een dun koord over ijzingwekkende valleien klauteren om geld voor de pot binnen te harken: programmamakers van Nederland, letten jullie even op?

Net als in de film

Niet alleen is de passie die onze zuiderburen in de proeven van Wie is de Mol? steken meer dan indrukwekkend, het camerawerk behoort ook tot die klasse. Al vanaf de openingsscene midden op een open vlakte waarbij de kandidaten met elkaar kennismaken, is het net alsof je in een Oscar-winnende klassieker bent beland. Ik noem wat piekfijne droneshots, duizelingwekkende overzichtsbeelden en haarscherpe snijshots. Ook aan close-up zijn gedacht. De filmliefhebber in mij ging direct aan, kan ik je vertellen. De cameramannen van de Vlaamse WIDM moesten ongetwijfeld aan duizelingwekkend hoge eisen tippen om mee te mogen naar Arizona. En terecht.