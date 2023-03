BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is stellig over de invloed van mede-oprichter en partijstrateeg Henk Vermeer. Zonder dit nog onbekende brein achter BBB 'hadden we hier niet kunnen komen'. 'Hij is gewoon alles voor mij binnen de fractie.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is verkiezingsnacht, rond een uur of twee 's nachts. In de feestzaal van Boode in het Overijsselse Bathmen vloeit het bier rijkelijk. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas nipt aan een overwinningswijntje. Maar in een zaal achteraf zit de 56-jarige Harderwijker Henk Vermeer achter zijn laptop. Zonder bier. "Ik ben altijd bezig met de volgende stap", zegt hij als hij de laatste hand legt aan de persberichten die klaar staan voor de dag erop. "Ik heb twee varianten: of we zijn de grootste winnaar of de grootste."

Op diezelfde laptop staan dan al alle namen van de onafhankelijke verkenners die BBB heeft benaderd om voor de partij te onderhandelen. Onder de verkenners burgemeesters en VVD-kopstukken Fred Teeven en Ankie Broekers-Knol. Via zijn smartphone heeft hij toegang tot alle WhatsApp-groepen die zijn gevormd voor de onderhandelingen van BBB in de twaalf provincies en eenentwintig waterschappen. "In oktober 2021 hebben wij al gezegd: we moeten rekening houden met het scenario dat we de grootste worden. Met alles wat we konden bedenken, hebben wij ons daarop voorbereid."

Als op de ochtend van 15 maart de stembussen nog maar amper geopend zijn, zegt Vermeer onverschrokken: "Ik verwacht vijftien zetels in de Eerste Kamer. En het zal me niet verwonderen als het nog hoger is. Ik ben niet bang dat we een hele grote klapper gaan maken."

Opmerkelijk

De branie waarmee het nog onbekende brein achter BBB zijn uitspraken doet is opmerkelijk, want in de slotpeilingen staat BBB weliswaar hoog, maar niet zó hoog. Vermeer - tevens campagneleider voor BBB - baseert zich echter onder meer op datasets die hij kocht bij Maurice de Hond en prijzen die Facebook hanteert als hij reclame inkoopt. In totaal gaf hij 'rond de 550.000 euro' uit. De prijzen van Facebook-advertenties bleven volgens hem voor BBB bijzonder laag. "Dit betekent dat onze posts ook zonder reclame al bijzonder veel gedeeld werden."

'Even een brandje blussen', zegt Henk Vermeer als op de verkiezingsavond blijkt dat BBB een toezegging heeft gedaan aan zowel Jinek als Op1, de avond na de verkiezingen. Foto: Ronald Hissink

In de ogen van de buitenwacht is BBB vooral de partij van voorvrouw Caroline van der Plas. Maar zelf ziet ze dat anders. "Zonder Henk - echt - hadden we hier nooit kunnen komen", benadrukt zij, gevraagd naar zijn rol voor BBB. "Henk is gewoon alles voor mij binnen de fractie. Hij werkt zo ongelofelijk knetterhard, is ontzettend creatief. Hij is het cement in de betonmolen."

Ook voor haarzelf is hij een rots in de branding, zo licht ze toe. "Als ik denk: oh jeetje wat veel, ik red het niet, dan is hij van: rustig blijven. Als je het niet redt, dan krijg je hulp. Zeg het."

Als Van der Plas in september 2022 breekt in een debat over de uitwisseling van medische gegevens - ze heeft net verteld over het verlies van haar grote liefde - staat Vermeer voor haar klaar. "Dan ziet hij dat van boven en rent hij naar beneden, dan staat hij daar in de deuropening. Dat is zo ontroerend, ik zou hem voor geen goud willen missen."

Beste vrienden

Die rol vervult hij volgens Van der Plas voor de gehele fractie. "Dat geeft mensen in ons team zoveel rust, dan kun je gewoon door blijven bouwen aan je partij." Volgens Van der Plas is Vermeer 'bovenal één van mijn beste vrienden. Ik kan wel zeggen: mijn beste vriend geworden."

Henk Vermeer, medeoprichter van de BoerBurgerBeweging (BBB). Foto: Marlies Wessels

Maar wie is het nog onbekende brein van BBB? En wat beweegt hem? Henk werd geboren als oudste in een gezin van zes in het Gelderse Uddel op de Veluwe. Zijn ouders waren naast hun werk als timmerman en huisvrouw vooral actief in het verenigingsleven. Sinds zijn 18de is hij actief in het verenigingsleven. Harderwijkers kennen hem van zijn zes jaar als voorzitter van voetbalvereniging Zwart-Wit'63. Hij was ook bestuurder van een dorpshuis, damclub, dorpsbelangenvereniging, kleindiersportvereniging en een kerkbestuur.

In 1995 verhuisde hij samen met zijn vrouw Tineke - actief in de thuiszorg - twee kinderen en drie bonuskinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw - naar Harderwijk. Daar zit hij voor de lokale partij Harderwijk Anders in de gemeenteraad. De inzet voor die 'vrij progressieve partij', zoals hij het zelf betitelt, doet hij 'met oog voor binnen- en buitenstadters in alle lagen van de bevolking'. Toen er 'meer spektakel in de landelijke politiek kwam bij de opkomst van Pim Fortuyn', ging hij dat ook volgen.

Maar tegelijkertijd is Vermeer ook de man die jarenlang zijn geld verdiende met ReMarkAble, een marketing- en adviesbedrijf dat leeft van opdrachten uit de agrarische industrie. Het Duitse miljardenbedrijf Bayer - dat het Amerikaanse Monsanto heeft opgekocht, bekend van onkruidverdelger Roundup - is er bijvoorbeeld klant. Na de Agrarische Hogeschool en een marketingopleiding is hij naar eigen zeggen 'nooit weggeweest uit de agrarische sector' en 'heb ik inmiddels ruim 34 jaar agro- en food communicatie ervaring'.

Henk Vermeer en Caroline van der Plas geven elkaar een knuffel na het horen van de eerste exitpolls. Foto: Ronald Hissink

'Een van de meest oprechte mensen'

Het is juist die link waardoor BBB door tegenstanders geregeld wordt weggezet als belangenbehartiger van 'big agro', die er belang bij heeft dat de intensieve veehouderij in stand blijft. Caroline van der Plas noemt het 'heel vervelend' dat er 'wordt gesuggereerd Henk een marketingstunt is'. "Henk is een van de meest oprechte mensen die ik ken."

Voor hoe het BBB-avontuur begon, moeten we terug naar juli 2018, naar de eerste ontmoeting tussen Caroline van der Plas en Vermeer, waar ook zijn ReMarkAble-compagnon Wim Groot Koerkamp bij is. Vermeer nu: "Caroline van der Plas had het goed lopende @Boerburgertweet en haar columns gingen regelmatig viraal." Op 4 april 2018 had Van der Plas Farm & Food Communication opgericht. "Wij waren benieuwd of ze een concurrent zou worden." Die zomerdag ontstaat volgens de aanwezigen het idee van een boerenpartij. Vermeer: "Analoog aan de Partij voor de Dieren dachten wij: ook met één zetel kun je een hoop bereiken. Als politieke partij krijg je aandacht van de pers."

Vermeer gaat er prat op dat hij - bij vier verkiezingsdeelnames: twee voor Harderwijk Anders en twee voor BBB - 'nog nooit één verkiezing heeft verloren'. "Met Harderwijk Anders gingen wij de laatste keer van zes naar tien zetels. De eerstvolgende partij is de ChristenUnie met vier." Het is de derde keer dat de lokale partij in het bestuur zit. De lessen die Vermeer leerde van de onderhandelingen, neemt hij mee naar BBB. Bij zijn politieke opponenten zag hij hoe potentiële bestuurders te veel weggaven. Kandidaatbestuurders voor BBB zullen dus niet deelnemen aan die gesprekken.

- Foto: Marlies Wessels

Terwijl hij vertelt over de lessen die hij lokaal leerde, laat hij een plaatje zien van de groei van BBB. "We hebben nu ruim dertienduizend leden. Twee jaar geleden zaten we nog op vierhonderdnog wat...", zegt hij wijzend naar het plaatje waarop zo'n duizend pinnetjes te zien zijn met de locatie van nieuwe leden. "Dat één vrouw en een team eromheen zoveel impact kan hebben, is heel bijzonder. Ik moet mezelf af en toe in mijn arm knijpen, of het wel echt is."

Groeipijnen

Maar door die zege ontkomt BBB niet aan de groeipijnen van nieuwe partijen zoals ook Forum voor Democratie en de Lijst Pim Fortuyn die kenden. Daags na de verkiezingen zijn er haarscheurtjes in het BBB-bolwerk. "Zo links en rechts hebben wat kandidaten zich teruggetrokken", erkent Vermeer. Zij hadden zich niet gerealiseerd dat ze op een verkiesbare plek stonden en het werd hen toch teveel. Bovendien besloot BBB woensdag noodgedwongen ook om de eigen gedragslijn om geen dubbelfuncties te accepteren te schenden. "Dit is een probleemgevalletje", verklaart de partijstrateeg op vragen van Tubantia en AD over de kieslijsten.