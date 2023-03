Samen met werkgevers in de zorg probeert Fontys het imago van de beroepsgroep op te vijzelen. "We moeten beter voor het voetlicht brengen hoe betekenisvol en maatschappelijk relevant het beroep is." In coronatijd, toen het aantal studenten juist toenam, ging dat kortstondig vanzelf. Het aantal nieuwe studenten steeg tot grote hoogte. Maar dat 'corona-effect', toen de zorg in het middelpunt van de belangstelling stond, is er nu dus wel af, merken Fontys en andere opleidingen in het hele land.

"We moeten onze ogen ook niet sluiten voor de realiteit en nieuwe studenten een eerlijk verhaal vertellen", stelt Fontys-directeur Duinkerke. "Het werk in de zorg is uitdagend en niet alleen rozengeur en maneschijn, daar moeten we reëel over zijn. Doen we dat niet, dan wordt de uitstroom weer hoger en daar is uiteindelijk helemaal niemand bij gebaat. Het is een heel complex probleem. Maar er komt een kentering, daar ben ik van overtuigd. We hebben dit in het verleden vaker gezien. En verpleegkundige is en blijft een mooi beroep."