Er is steeds meer kunst- en vliegwerk nodig om de forensische geneeskunde overeind te houden in Oost-Nederland. GGD’s moeten pijnlijke keuzes maken, elkaar steeds vaker noodgedwongen te hulp schieten en een deel van het werk door basisartsen en verpleegkundigen laten uitvoeren. Hoelang gaat dat nog goed?

Forensische geneeskunde is een vaak even onzichtbaar als cruciaal vak, dat wordt uitgevoerd in opdracht van gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Forensisch artsen worden onder meer ingeschakeld als er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden of een vermoeden daarvan.

Dat kan moord of doodslag zijn, maar ook een verkeersongeval of euthanasie. Ze geven dan een objectief medisch oordeel over feitelijke doodsoorzaken en letsels van slachtoffers. Daarnaast zijn ze bijvoorbeeld van groot belang in zedenzaken en bij vragen over de gezondheidstoestand van verdachten en daders.

Gaten dichtlopen

GGD's gaan gebukt onder een tekort aan forensisch artsen. Ondanks brandbrieven en noodkreten om extra geld verbetert er te weinig, vindt GGD Noord- en Oost-Gelderland. "De kritische grens is bereikt", zegt woordvoerder Jessica van den Bergh. "Snelheid en kwaliteit van dienstverlening staan onder druk. De ontwikkeling van het vak forensische geneeskunde staat stil en de forensisch artsen blijven de gaten dichtlopen, waar alle Nederlanders uiteindelijk het slachtoffer van zijn."

Noord- en Oost-Gelderland is qua oppervlakte de grootste GGD-regio van Nederland. Dat maakt de landelijke krapte aan artsen extra voelbaar: de omvang eist dat hier voortdurend twee artsen tegelijkertijd beschikbaar zijn.

Onmogelijke dilemma's

Volgens Van den Bergh staan de forensisch artsen dagelijks voor onmogelijke dilemma's. "Omdat zij niet op twee plekken tegelijk kunnen zijn, maar dat steeds vaker wel moeten: om een lichaam te schouwen na een suïcide, na een mogelijk misdrijf of na een euthanasie. Of om slachtoffers van kindermishandeling, een zedenmisdrijf of geweldsmisdrijven te onderzoeken, zodat bewijs niet verloren gaat. Of om arrestanten noodzakelijke zorg te bieden en politie te adviseren."

Een forensisch arts bezoekt een flatwoning van een overleden man. Foto: Rens Hulman

Met creatieve oplossingen lukt het min of meer overeind te blijven. Zo zetten GGD's in Oost-Nederland basisartsen en meer verpleegkundigen in voor taken die niet per se door een forensisch arts uitgevoerd hoeven te worden.

Alcohol en middelen

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de zorg voor arrestanten. Maar ook voor het afnemen van bloed bij bestuurders indien de politie het vermoeden heeft van alcohol- of middelengebruik. "Doordat dergelijke taken door verpleegkundigen en niet meer door de dienstdoend arts uitgevoerd worden, is het mogelijk dat de arts dienstdoet in een groter werkgebied", schetst Van den Bergh de dagelijkse praktijk.

Om de zorg overeind te houden, hebben de vijf GGD's in Oost-Nederland de handen ineengeslagen. De artsen springen bij in de andere regio's als het mogelijk is.

Investeren en opleiden

Het zijn lapmiddelen. Er is structureel extra geld nodig, zeker 20 miljoen euro per jaar, vinden alle GGD's. "Zodat we in Nederland kunnen investeren in het opleiden van forensisch artsen en verpleegkundigen, in volwaardige en aantrekkelijke banen, en in mogelijkheden voor deze professionals om hun vak op een kwalitatief hoogwaardig niveau uit te kunnen blijven oefenen", zegt Karla Spoolder-Kuiperij van GGD IJsselland.

'Zeer onwenselijke situatie'

GGD Twente is een paar keer dicht bij code zwart geweest. Dat betekent dat er geen forensisch arts beschikbaar is. De politie in Oost-Nederland spreekt van een 'zeer onwenselijke situatie'.

"Het gaat om ernstige en gevoelige zaken", zegt een woordvoerder. "Steeds vaker merken we dat het uren duurt voordat een schouwarts kan komen. Dit betekent dat de familie van slachtoffers en politiemensen in zo'n geval lang moeten wachten. Dat leidt bij hen tot frustratie en ontevredenheid."

De forensische geneeskunde is volgens Van den Bergh (GGD Noord- en Oost-Gelderland) een cruciaal beroep voor een sterke publieke gezondheid. "Het levert een bijdrage aan een zuivere rechtsstaat. Wanneer de overheid niet voldoende investeert, heeft dit negatieve gevolgen voor de gezondheid én veiligheid van ons allemaal. Het doen van onafhankelijk forensisch medisch onderzoek en advies ten behoeve van rechtvaardige beslissingen staat op het spel."

Pijnlijk

Het kan voorkomen dat er niet altijd meer in iedere regio 24/7 direct een arts beschikbaar is. Dan krijgen acute zaken voorrang, zoals onderzoek bij kindermishandeling en zedenmisdrijven. "Dit betekent wel dat de pijn als eerste gevoeld wordt bij werkzaamheden waar ruimte is voor uitstel of plannen", zegt Van den Bergh. "Hoe pijnlijk dat vaak ook is."

Spoolder-Kuiperij (GGD IJsselland) noemt als voorbeeld dat een huisarts een geplande euthanasie een paar uur moet uitstellen. "Gelukkig hebben wij deze situatie in IJsselland niet gehad. Maar landelijk heeft forensische geneeskunde haar kritische grens bereikt."

Roosters

Ook Flevoland werkt intensief samen met andere GGD's om de bezetting rond te krijgen. Dat gebeurt volgens woordvoerder Sven van der Burg met Gooi & Vechtstreek en Utrecht. Samen hebben ze forensisch team Midden-Nederland in het leven geroepen, dat aansluit bij politieregio Midden-Nederland. Per 1 januari zijn deze afspraken bevestigd in een samenwerkingsovereenkomst.