Na de geboorte van zijn eerste kind besloot marketingconsultant Tim Gouw (1988) fulltime thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen, zijn vrouw werd de enige kostwinnerr. Gouw schreef zijn ervaringen op in De thuisblijfvader. 'Mijn boek richt zich vooral op de progressieve koppels die wel zeggen dat ze de taken gelijkwaardig verdelen maar het eigenlijk niet doen.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een vader die de was van zijn kinderen probeert te doen en de kledingstukken vervolgens gekrompen en verkleurd uit de machine vist, een vader die zijn kinderen naar school brengt maar niet weet in welk klaslokaal ze precies zitten: de zorgende vader is nog altijd omgeven door allerlei stereotypen waarin hij gevangenzit in de rol van de welwillende kluns waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt.

Die typeringen zijn niet eens zo onterecht, zegt Tim Gouw via Teams vanuit een dorpje nabij Barcelona, waar hij en zijn vrouw sinds een aantal jaar wonen. "Maar ze zijn vooral schrijnend. Je kunt wel lachen om de grapjes over de klunzige vader, maar daarmee houden we de hardnekkige culturele norm in stand dat een vader voor het gezin zorgt door te werken en een moeder dat doet door thuis voor de kinderen te zorgen. De grapjes zouden andersom ook niet werken, als de moeder de hoofdpersoon zou zijn."

De alomtegenwoordige en weliswaar goedbedoelde papadag vat in de ogen van Gouw in een notendop samen wat het probleem is. "De papadag zie ik als een soort afleidingsmanoeuvre die het bestaande patroon eerder in stand houdt dan het doorbreekt. Door een dag per week de rollen om te draaien kunnen koppels zeggen dat ze alle hokjes voor een progressief ouderschap afvinken, maar aan de achterkant zie je vaak dat de moeder van alles moet regelen om die papadag maar mogelijk te maken."

'Raar om zo weinig bij mijn dochter te zijn'

Achteraf is het makkelijk praten, geeft Gouw toe, want toen hij en zijn vrouw eind 2017 een dochter kregen was hij nog niet zo sterk bezig met gelijkwaardig ouderschap - laat staan dat hij een langgekoesterde wens had om thuisblijfvader te worden. "Ik werkte veel en vond het na de geboorte raar dat ik zo weinig bij mijn dochter was, terwijl mijn vrouw heel lang moederschapsverlof had omdat we destijds in Canada woonden. Als ondernemer besloot ik daarom een aantal maanden vrij te maken om thuis bij mijn dochter te zijn."

Na enige tijd probeerde Gouw het werk weer op te pakken, om er algauw achter te komen dat hij daar geen voldoening meer uit haalde. Zijn vrouw, die ook weer aan de slag was, had het wel naar haar zin op het werk en verdiende bovendien genoeg om het hele gezin te bedruipen. De deal was snel gemaakt: Gouw blijft thuis om voor de kinderen te zorgen, zijn vrouw wordt kostwinner. Aan die taakverdeling houdt het stel, dat in 2019 naar Spanje verhuisde en daar ook een zoon kreeg, nu al een jaar of vijf vast.

Het proces om volwaardig thuisblijfvader te worden verliep met horten en stoten. De verwachtingen van zijn vrouw en hemzelf lagen aanvankelijk ver uit elkaar, vertelt Gouw. "Ik dacht: als een moeder fulltime thuisblijft om voor kinderen te zorgen, wordt verondersteld dat zij ook meteen alle huishoudelijke taken op zich neemt. Maar ik kwam erachter dat die huishoudelijke taken niet automatisch naar de man gaan als hij besluit thuis te blijven voor de kinderen. Het huishouden wordt er dus ook niet direct gelijkwaardiger op. Ik was weliswaar de hele tijd bij de kinderen, maar ik liet veel hangen. Als je maar vaak genoeg over die slingerende wasmand heen stapt dan is-ie na een aantal keer vanzelf verdwenen, zo dacht ik."

Ik ben toch thuis bij de kinderen, wat zeur je?

Dat zorgde regelmatig voor felle discussies tussen Gouw en zijn vrouw over de verdeling van de zorgtaken. "Als je niet goed met elkaar praat over wie wat precies doet, creëer je vaak een situatie waarin de vrouw nog steeds te veel op zich neemt. Ik had zoiets van: ik ben toch thuis bij de kinderen, wat zeur je?" Hij kwam tot inkeer toen hij inzag dat zijn hardwerkende vrouw eigenlijk nóg een baan had, thuis, waar er nog altijd veel moest gebeuren voor het huishouden en de kinderen.

Gouw schakelde een flink tandje bij. Waar hij de kinderen voorheen bijvoorbeeld aankleedde met een setje kleding dat was uitgezocht, gewassen en klaargelegd door zijn vrouw, nam hij nu al die taken op zich. "Eerder kwam het erop neer dat ik alleen uitvoerde wat mijn vrouw bedacht had, waardoor zij nog steeds het gevoel had dat ze alles moest doen. Daarna probeerde ik veel meer echt alles uit haar handen te nemen."

Het patroon dat de vader vooral afwacht tot zijn vrouw vertelt wat hij moet doen ziet Gouw in veel gezinnen terug. "Het is eigenlijk een heel conservatieve houding waarin de vrouw degene blijft die bepaalt wat er moet gebeuren in het huishouden. Mannen zorgen nog steeds veel te weinig voor hun kinderen."

Dat komt vooral doordat veel mannen hun eigen tijd waardevoller vinden dan die van hun partner, stelt Gouw. "Daar maakte ik mezelf eerder ook onbewust schuldig aan. Mannen nemen onbetaald werk niet serieus en zijn vaak wat gemakzuchtig. Matthew Fray beschrijft in This is how your marriage ends waar dat toe kan leiden: de meeste huwelijken gaan niet plotseling in een grote explosie kapot, maar bloeden dood door duizenden kleine haarscheurtjes. Het luie gedrag van de man heeft daarin vaak ook een aandeel."

In de zorg voor kinderen zijn er geen targets

Zelf worstelt Gouw er in zijn vaderrol vooral mee dat hij het moeilijk vindt om te bepalen wanneer een dag met de kinderen geslaagd is. "Als je betaald werk verricht zijn er altijd wel targets, ontwikkelplannen, bonussen en schouderklopjes, maar die zijn er in de zorg voor kinderen niet. Aan het einde van de dag, als de kinderen schoon en gevoed in bed liggen, denk ik regelmatig: wat ben ik in godsnaam aan het doen? Dat heb ik al helemaal als er in de ochtend een pak melk over tafel gaat en je weet dat je nog een hele dag voor de boeg hebt. Daar kun je het niet over hebben met je kinderen, want zij praten natuurlijk niet terug als volwassenen."

De doorgaans minder grote rol van mannen in de opvoeding wordt door hen niet doelbewust in stand gehouden, ziet Gouw. "Het is logisch dat de moeder het kind na de geboorte iets meer naar zich toetrekt, want er zijn nu eenmaal dingen die alleen moeders kunnen. Denk aan het geven van borstvoeding. Maar in Nederland helpt het niet dat het vaderschapsverlof zo kort is, daardoor wordt het moeilijk om voor een gelijkwaardiger balans te zorgen."

Nederland kan volgens Gouw een voorbeeld nemen aan de noordse landen, waar in het geboorteverlof geen onderscheid wordt gemaakt tussen vader en moeder. "Juist die eerste periode is van onschatbare waarde voor het verdere verloop van het ouderschap en die zou je dus in alle rust moeten kunnen beleven. Daardoor krijgen vaders ook meer de ruimte om in een gelijkwaardigere rol te groeien. Iedereen is erbij gebaat dat mannen meer gaan zorgen."

Een beter seksleven en minder kans op burn-out

In zijn boek verwijst Gouw naar talloze onderzoeken die aantonen dat een vader die thuis is profiteert van allerlei positieve effecten: een beter seksleven, een betere gezondheid en minder kans op burn-out, om er maar een paar te noemen. Ook is het goed voor de kinderen, zij profiteren onder meer van een betere sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast hebben vrouwen meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling en komen ze vaker op topposities terecht.

Gouw zegt zich met zijn boek niet zozeer op de conservatieve hoek te willen richten, maar op de groep waar hij voorheen zelf ook toe behoorde: "Progressieve koppels die wel zeggen dat ze de taken gelijkwaardig verdelen maar het eigenlijk niet doen". Hij is zich ervan bewust dat het thuisblijfvaderschap een beetje een eliteonderwerp is, dat niet elk gezin de luxe heeft om met een enkel inkomen toe te kunnen en dat hij het getroffen heeft met het goede middenklassegezin waarin hij is geboren.

Gouw: "Sander Schimmelpenninck maakt zich hard om de kloof tussen arm en rijk te dichten, maar krijgt het verwijt dat hij daar als verwende graaf niet de meest aangewezen persoon voor is. Dat terwijl bijvoorbeeld zijn boodschap dat werken minder zwaar belast moet worden dan vermogen heel waardevol is."