Ze had 'geen tijd voor kanker', maar kreeg het wel. Tours met Nightwish wisselde zangeres Floor Jansen (42) eind vorig jaar af met ziekenhuisbezoeken. Ze herstelde, werd onverwacht snel zwanger en lanceert vrijdag Paragon, haar eerste solo-album. 'Ik had niet gedacht dat mijn lijf zó snel weer zou werken.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Deze donderdag, een dag voor de release van haar albumdebuut als solozangeres, stapt Floor Jansen op het vliegtuig naar Japan. Een trip waar ze stevig van baalt. "Met Nightwish moesten we concerten in Azië uitstellen, ik had gezegd: ik kan alleen na de 24ste, want dan komt mijn album uit. Nu treden we de 25ste op. Ja, het is na de 24ste, maar wel in fokking Japan. Dat had het management van de band wel even mogen bedenken, ik vind dit onvergeeflijk dom en van weinig respect naar mij getuigen."

Zo, dat is er uit. Floor Jansen doet haar verhaal op dinsdag, twee dagen voor vertrek, in een Hilversums kantoor. De festiviteiten zijn naar voren gehaald. "Vanmiddag hebben we een feestje met iedereen die betrokken was bij Paragon en met de mensen die dicht bij mij staan, zoals mijn ouders en mijn zus met haar kids."

Borstkanker

De reden dat de aanvankelijk voor januari geplande shows in Azië een nieuwe datum moesten krijgen, was de ziekte van Jansen, bij wie in oktober borstkanker werd geconstateerd. Gelukkig een minder agressieve vorm, die goed behandelbaar was met een operatie en nog een reeks preventieve bestralingen. Dat laatste was de enige reden dat Jansen niet al in januari met de Finse band naar Azië trok. De operatie werd 'gewoon' ingepland tussen twee weken toeren in Zuid-Amerika en twee weken on the road in Europa.

Het tekent Jansen, de eeuwige optimist die niet snel ergens voor terugdeinst. Het is wel een levenshouding waarbij ze soms zichzelf tegenkomt, zoals op vrijdag 7 oktober, toen ze vanuit haar huis diep in de Zweedse bossen 'even' naar het ziekenhuis moest rijden omdat er iets niet helemaal in orde was met de mammografie die ze eerder had laten maken. "Ik dacht aan een mankement van het apparaat, of misschien hadden ze zelf een fout gemaakt. Ik voelde me zo goed, ik hield er geen rekening mee dat ik ziek kon zijn. Nee, zelfs toen nog niet. Gek, hè?"

Sabaton

Haar man, de Zweedse drummer Hannes Van Dahl, was op tour met zijn metalband Sabaton en verbleef in de Verenigde Staten. Toen zijn vrouw de onheilstijding kreeg, lag hij nog te slapen. "Ik wilde hem niet wakker bellen, heb eerst mijn zus gebeld en daarna mijn ouders. Ik heb een paar uur op de parkeerplaats gestaan voordat ik weer een beetje kon nadenken. Ik had ook helemaal niemand meegenomen naar dat gesprek, totaal niet aan gedacht. Ik ging 'even' naar het ziekenhuis en zou op de terugweg nog boodschappen doen, omdat ik moest koken voor mijn dochter Freja en mezelf. Volgens mij ben ik inderdaad nog langs de supermarkt gereden."

Eenmaal thuis had de in Goirle geboren zangeres meteen weer de zorg voor haar toen vijfjarige dochter. "Ik heb haar toen nog niks gezegd. Pas later vertelden we haar dat mama ziek was, maar wel weer beter zou worden."

Al een dag of drie na het gesprek in het ziekenhuis moest Jansen met Nightwish voor optredens naar Zuid-Amerika. Haar man zag ze niet meer voordat ze het vliegtuig instapte. Ze moest het nieuws verwerken, haar best doen tijdens de concerten en na terugkomst wachtte vrijwel meteen de ingreep. "Ik had helemaal geen tijd voor kanker, dat moest er even tussendoor. Gelukkig keken de bandleden extra goed naar me om. Twee weken later landde ik de dag voor de operatie vanuit Zuid-Amerika en dezelfde dag kwam mijn man terug uit Noord-Amerika. We hadden elkaar daarvoor nog niet eens gezien en de volgende dag kon hij me al meteen naar het ziekenhuis brengen. Ik was keikapot, had een enorme jetlag. Ik kwam daardoor niet goed uit de narcose, ik werd maar niet wakker."

Het klinkt als gekkenwerk. Iemand met een 'normale' baan meldt zich dan ziek.

"En ik had drie weken na de operatie alweer mijn eerste Europese show met Nightwish. Ik vroeg de arts of dat verantwoord was, het antwoord was dat de mentale nasleep van de operatie heftiger zou zijn dan de fysieke."

Voelde je je wel vrij om te zeggen: ik ga niet op tour?

"Jawel, maar deze shows hadden we vanwege corona al meerdere keren uitgesteld. Het was een financiële nachtmerrie geworden als we ze nu opnieuw niet hadden gedaan. Ik heb wel tegen de band gezegd: twee uur spelen, zoals normaal, dat gaat me nog niet lukken. We hebben de shows iets ingekort, het was superpittig, maar het is me gelukt. En toen moest ik nog toewerken naar bestralingen, die uiteindelijk in januari werden gepland. Daarvoor moesten we dus wel weer concerten verplaatsen."

En nu is het maart en kondig je aan dat je in verwachting bent van jouw tweede kind.

"Ja, ik snap dat dat onverwacht is. Dat was het eigenlijk voor mij ook, want 60 procent van de vrouwen boven de 40 lukt het niet om binnen een jaar zwanger te worden. Bij ons is het nu meteen raak. Die overgang van kankerpatiënt naar zwangere vrouw heeft mij een enorme boost gegeven. De bevestiging dat mijn lijf gezond is, blijkbaar incasseert het en gaat het meteen weer door. Mentaal doet het heel veel voor me, de gedachte aan een kindje geeft zo veel positieve energie."

- Foto: Laura Zalenga

Heb je het gevoel dat je genoeg tijd hebt om alles te verwerken? Er komen vanaf april ook nog soloshows aan.

"Mijn ziekte is natuurlijk een traumatische ervaring en ik heb de laatste maanden gedacht dat ik onherroepelijk nog een dreun zou gaan krijgen. Maar de zwangerschap heeft voor een positieve twist gezorgd, geeft me kracht. Het is ook geen toeval dat dit nu gebeurt, al komt het natuurlijk sneller dan ook ik had verwacht. Maar juist door die ziekte gingen mijn man en ik hierover nadenken. Het leven voelt opeens heel kort en je wilt meer maken dan alleen platen. Aan het eind van je leven denk je misschien na over je eigen sterfelijkheid, maar niet zolang je er midden in staat. Bij mij veranderde dat opeens."

Van sterfelijkheid ging de focus naar nieuw leven. Letterlijk, in haar buik, en figuurlijk, met haar eerste album als solozangeres, dat ze maakte met hulp van onder anderen producers/componisten Gordon Groothedde en Wouter Hardy. "Daar ben ik ongelooflijk trots op. Het album is op alle fronten geworden wat ik ervan had gehoopt. Gordon produceerde en bewaakte de grote lijn, Wouter schreef mee en voegde sfeer toe, de bombast en het drama dat ik zocht."

Beluistert ze de plaat nu zelf, dan lijkt het wel alsof sommige liedjes werden geschreven met voorkennis. "Hope en Invincible zijn liedjes waarvan mensen denken dat ik die tijdens of na mijn ziekte heb geschreven, maar het was ervoor. Forced into recovery, a choice no longer yours, dat is precies wat mij overkwam. Het klopt achteraf precies."