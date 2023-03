Ziekenhuizen in Nederland zijn op hun hoede voor een schimmel die in principe dodelijk kan zijn voor mensen. Alle patiënten die overgeplaatst worden uit buitenlandse ziekenhuizen ondergaan een controle op de aanwezigheid ervan. Er wordt gevreesd voor een uitbraak.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik verwacht dat hij zich zal verspreiden", zegt hoogleraar klinische mycologie Paul Verweij van het schimmelexpertisecentrum van het Radboudumc in Nijmegen. Het expertisecentrum heeft samen met rijksgezondheidsdienst RIVM de richtlijnen voor de ziekenhuizen aangescherpt nu er op veel plekken in de wereld grote uitbraken van de schimmel candida auris worden gezien.

In de Verenigde Staten heeft de evenknie van het RIVM, het CDC, gewaarschuwd dat de aantallen patiënten met de schimmel alarmerend sterk oplopen. De schimmel kan een ernstige infectie veroorzaken bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, wat tot de dood kan leiden. "Ook in Griekenland en Spanje komt de schimmel al veel voor en ook in Noord-Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn al uitbraken geweest."

Hier ook

In Nederland staat de teller op vijf patiënten bij wie de schimmel werd aangetroffen. "En als het zich in Europa net als in Amerika verder verspreidt, komen er hier ook uitbraken."

Om die reden is bij alle ziekenhuizen aan de bel getrokken: ze moeten nu allemaal patiënten op aanwezigheid van de schimmel gaan testen. Ook wordt personeel van het RIVM getraind om bij een eventuele grote uitbraak goed voorbereid te zijn en de verspreiding snel in kaart te kunnen brengen.

Nog meer gevaarlijke schimmels

Naast candida auris zijn er volgens Verweij meer schimmels die ook volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO in de gaten moeten worden gehouden omdat ze gevaar opleveren voor de gezondheid. "Ook daar bereiden we ons op voor. Het is belangrijk om het goed in de gaten te houden."

Een schimmel als candida auris verspreidt zich relatief makkelijk omdat hij goed kan overleven op oppervlakten. Het verspreiden van de schimmel kan worden tegengegaan door aan infectiepreventie te doen: patiënten met de schimmel moeten geïsoleerd worden. Dat gebeurt in het buitenland niet overal even goed, stelt Verweij. Hij spant zich al jaren in om meer aandacht te vragen voor het feit dat schimmels een gevaar kunnen opleveren. "Gelukkig is dat besef er nu meer."

Onderliggend lijden