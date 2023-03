Als er íémand in een flow is aangesloten bij Oranje, is het Wout Weghorst (30) wel. Sinds hij bij Manchester United zit, speelde de club 18 wedstrijden en alle 18 keer had Weghorst een basisplaats. 'Mijn droom is altijd geweest om het maximale uit mijn carrière te halen. Om mijn plafond aan te tikken. Het maakt me ontzettend trots en gelukkig.'

Langs het trainingsveld van Oranje blikt Wout Weghorst terug op zijn eerste gesprek met Erik ten Hag over een transfer naar Manchester United. "Nee, hij schetste zeker niet het plaatje zoals het nu is", zegt Weghorst grijnzend. "Ten Hag zei dat er een spits nodig was. Eén die in zijn manier van spelen past. Anthony Martial deed het prima, maar is blessuregevoelig en de trainer wilde alle posities dubbel bezet. 'Dat is waarvoor je komt', zei-ie. Maar hij zei wel duidelijk: het is aan jou, je kúnt dingen afdwingen. En de beste speelt."

Zeg zoiets tegen Weghorst en hij gaat aan de slag. Niet gewoon aan de slag, maar maniakaal bezeten. Met een heilig geloof en een ijzeren wil om door muren te breken. Zoals hij al heel zijn voetballeven doet.



Inmiddels is het zo'n tweeënhalve maand later. En zijn score aan basisplaatsen? Die is nog 100 procent. 18 duels speelde United sinds zijn komst half januari in de competitie, de FA Cup, de League Cup en de Europa League en alle 18 keer had Weghorst een basisplaats. Natuurlijk: Martial raakte geblesseerd, maar wat óók opvalt: Ten Hag gebruikt hem niet alleen als spits, maar ook als nummer 10 of zelfs als middenvelder met verdedigende taken. Zoals laatst tegen FC Barcelona.

Bij tv-zender Viaplay vroegen ze Marcus Rashford hoe die reageerde toen hij dat hoorde, Weghorst als '10'. "Ik kijk nergens meer van op bij Ten Hag. Heb het volste vertrouwen in deze trainer en zijn keuzes", zei de Engelse international.

"Zelf kreeg ik het voor het eerst te horen in de rust van onze uitwedstrijd tegen Fulham", zegt Weghorst. "De trainer zei: 'Ik overweeg met jou op 10 te spelen, achter Rashford'. Of ik daar rekening mee wilde houden. Ten Hag is een coach die heel veel waarde hecht aan taakbewust spelen. 'Doe dan wel je verdedigende werk', zei hij erbij. Ik ben een teamplayer, dus ik antwoordde: 'Dat is geen enkel probleem'.

Manchester United-spits Wout Weghorst mist de bal net tijdens het Europa League-duel met Real Betis. Foto: AP

Het leven lacht Weghorst toe. Hij probeert zoveel mogelijk te genieten in Engeland, zegt hij, samen met zijn jonge gezin. Vooraf had hij natuurlijk een inschatting proberen te maken van de grootte van het instituut Manchester United. De Premier League als competitie kende hij al van de korte periode die hij erin speelde bij Burnley. "Maar je ervaart pas hoe groot United is als je er deel van uitmaakt. Dit is een absolute topclub, met alle aandacht van buitenaf, hoe het leeft met fans. Daar moet je een weg in vinden en mee omgaan. Uiteindelijk lukt het me om ook in deze omgeving mezelf te zijn."

Wat hij zichzelf met de jaren aanleerde, is om stil te staan bij alles wat je bewerkstelligt in het leven. "Alles gaat zo snel voorbij, je moet geen moment voorbij laten gaan om te genieten." Zo was het op Wembley, toen hij vorige maand zijn eerste prijs won, de League Cup. Weghorst ging op het gras zitten en keek gewoon een paar minuten gelukzalig naar de feestende fans op de tribunes. "Maar ik heb het ook bij elke thuiswedstrijd. Als ik het veld van Old Trafford op loop, lach ik al."

'Het WK, ik blijf zitten met de vraag: 'wat als...?'

Oranje richt de blik op de start van de EK-kwalificatie. Maar natuurlijk komt het afgelopen WK ook nog voorbij in gesprekken in de spelersgroep, vertelt Weghorst. "De eerste twee, drie dagen na de uitschakeling tegen Argentinië was ik enorm teleurgesteld. Wereldkampioen worden, ik geloofde er oprecht in. Louis van Gaal had dat geloof er vanaf dag 1 ingepompt. En niet alleen bij mij, ik had het er nog met Frenkie de Jong over, die geloofde er al net zo heilig in. Ik blijf ook zitten met de vraag: wat als...? Wat als we net wél in de halve finale waren gekomen en dan tegen Kroatië hadden gespeeld? Met Van Gaal was en is het contact heel goed. Hij feliciteerde me na mijn transfer en zei dat-ie een keer komt kijken."

Complete gekte na de 2-2 tegen Argentinië in Qatar: doelpuntenmaker Wout Weghorst wordt achtervolgd door Frenkie de Jong en Luuk de Jong. Foto: AFP

De adrenaline helpt mee om het moordende wedstrijdritme vol te houden. Want hoe mooi ook, het is écht zwaar. Elke drie dagen spelen, herstellen is heel belangrijk. Hij probeert 'wat met voeding te doen', is qua gewicht nog iets lichter dan hiervoor bij Besiktas. Hij heeft 'geluk met goede genen'. "Mijn fysiek staat als een huis, al heel mijn carrière. Ik moet het afkloppen, maar ik heb nog nooit een blessure gehad. Heb zelfs nog nooit één wedstrijd hoeven missen. Bizar eigenlijk."

Voetbal is techniek en tactiek, maar fitheid is óók een kwaliteit, kijk naar de carrière van Dirk Kuijt.

"Ja. Klopt. En wat ik altijd zeg: in het hoofd wordt ook veel bepaald. Op dit niveau kun je op zeker moment niet meer elke wedstrijd volledig hersteld aan de aftrap komen. Dus vraagt het ook veel mentale kracht en mentale weerbaarheid."



Je hebt alleen nog niet veel gescoord, twee goals. Het cliché wil natuurlijk dat een spits toch vooral leeft van doelpunten.

"Tuurlijk, af en toe denk ik wel: het gaat hartstikke goed, alleen sta je nog maar op twee goaltjes. Dat is ook hoe iedereen naar voetbal kijkt. Toch probeer ik mijn kinderen te leren dat ze juist ook naar andere aspecten kijken dan alleen goals."

Lukt dat?

"Jawel. En dat lukt mij ook steeds beter. Ik kijk liever naar wat er allemaal positief is. Wel zag je wat er loskwam bij me toen die eerste goal erin lag. Ik had in een interview al gezegd: Ik kan niet wachten op mijn eerste goal in een thuiswedstrijd, met de fans erbij. Vervolgens duurde dat nog zeven wedstrijden, maar ook dat hoort dan zo te zijn, haha."

De flow neemt hij nu mee bij Oranje. Maandag hoorde Weghorst Ronald Koeman al meteen zeggen: ik zie Wout niet als plan B, maar als volwaardige optie in plan A. "Het is voor het eerst dat een bondscoach dat zo benoemt", zegt de spits die zelf al nooit in B-termen dacht. "Nee. In mijn hoofd heb ik me nog nooit als 'plan B' gemeld bij Oranje. Ik kom altijd naar Zeist met de insteek om plan A te worden en veel te spelen."

Hij knikt bij de constatering dat hij nu met een andere status binnenkomt als basisspeler van United. "Ik zie dat zelf niet zo, maar ik snap dat mensen er zo naar kijken. Ergens vind ik het jammer dat het zo werkt, maar je weet nou eenmaal dát het zo werkt."