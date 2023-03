Haal ongebruikte opladers uit het stopcontact, waarschuwt de brandweer. Hoe brandgevaarlijk zijn ze?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als het aan de brandweer ligt, haalt u opladers en telefoons uit het stopcontact als u niet oplaadt. Die kunnen namelijk in brand vliegen, zo luidt de waarschuwing. Is een vergeten telefoonlader inderdaad een risico op een vlammenzee?

Ja, en dat geldt ook voor telefoons, maar daarover later meer. Opladers verbruiken energie zolang ze in het stopcontact zitten. Dat gaat niet 100 procent efficiënt, zegt Peter Baltus, hoogleraar elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. "Er gaat altijd iets van energie ergens anders heen, zo schrijven de natuurwetten voor."

Alles waar energie doorheen gaat, wordt daardoor een beetje warm, zegt Baltus. Ook het klokje op het nachtkastje met een enkele batterij. Je zou een laboratorium met geavanceerde apparatuur nodig hebben om de warmte daarvan te meten.

Normaal gesproken is die warmte in een oplader niet zo'n probleem, maar er kan iets stukgaan waardoor er kortsluiting ontstaat en een oplader te warm wordt. En wat doen mensen: ze hangen onnadenkend weleens iets over of tegen een oplader die in brand kan vliegen.

De kans dat er daardoor brand ontstaat is heel klein, stelt Baltus gerust: er zijn allerlei strenge Europese eisen aan onze apparaten, bijvoorbeeld over mechanismen die kortsluiting moeten voorkomen.

Toch is het om nóg een reden verstandig ongebruikte opladers uit het stopcontact te halen. "Al onze apparaten hebben een levensduur. Een rekenvoorbeeld: stel je voor dat een oplader duizend uur meegaat en dan stukgaat. Als je hem duizend uur achterelkaar in het stopcontact laat zitten, ben je sneller bij dat moment." Wat die statistische kans nog groter maakt, zegt Baltus, is dat we heel veel apparaten hebben die constant in het stopcontact zitten.

Nog even over die telefoons: daar stoppen we veel energie in een klein volume (de batterij). Als er iets misgaat, komt al die energie in een keer vrij. Moderne batterijen beginnen wat energiedichtheid betreft in de orde van grootte te komen van het explosieve TNT. Reden dat de brandweer waarschuwt om telefoons niet op een brandbaar kastje op te laden, of niets op een telefoon te leggen dat vlam kan vatten. De telefoons zelf bevatten doorgaans weinig brandbaar materiaal.