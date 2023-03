De ultrarechtse regering van Italië heeft een oud plan afgestoft: een brug moet Sicilië met het Italiaanse vasteland verbinden. De inwoners van het eiland zijn opgelucht, maar critici vinden het plan zinloos en gevaarlijk.

De lente heeft de amandelbomen en mimosa op Sicilië in bloei gezet, maar de wind is vandaag nog koud en hard. Daarom blijven de passagiers die in Messina de veerboot hebben genomen naar Villa San Giovanni, op het vasteland aan de overkant, liever binnen. Op gedateerde blauwe banken wachten ze tot de overtocht van twintig minuten erop zit. Het moois buiten - de meeuwen die de knalgele veerboot vergezellen, de wuivende palmen op de boulevard van Messina, het diepblauwe zeewater - lijken ze niet te zien; de meesten staren naar de schermen van hun telefoons.

Wie het de Italianen hier ernaar vraagt, krijgt te horen dat ze een pesthekel aan de ferry hebben. Enrico Gemellaro, een politieman van begin dertig met donkerbruine ogen en een donker baardje, heeft wisselende werktijden. Hij woont in Messina en werkt in Calabrië, de regio waar Villa San Giovanni ligt. Hij zegt: "De ferryverbinding is vreselijk ongemakkelijk. Mijn leven wordt bepaald door de vertrektijden. Ik moet strak plannen hoe laat ik van huis ga. Als ik er één mis, kom ik veel te laat op mijn werk."

En het heen en weer reizen is niet goedkoop. "Als je met de auto gaat, kost je dat iedere keer veertig euro. Dat is mij te duur. Daarom bezit ik twee auto's: eentje voor op Sicilië en eentje voor in Calabrië. Het is krankzinnig, maar ik kan niet anders."

Ook Rosa Maria Apicella, een jonge anesthesiste die vermoeid oogt, baalt van de boot. Zij woont in Calabrië en werkt in Messina. "Ik neem de ferry vier tot acht keer per week. Het is stressen. Want als ik wat later klaar ben met mijn werk, of in een file terechtkom, mis ik 'm. De volgende ferry gaat pas veertig minuten later. Ik heb ook nachtdiensten. Als ik de ferry 's nachts net mis, moet ik bijna anderhalf uur wachten. Met de topdrukte in de zomer en met Kerst, wanneer er lange rijen voor de veerboot staan, wacht ik soms wel drie uur."

3 kilometer lange hangbrug

Voor agent Gemellaro, dokter Apicella en alle andere grootverbuikers van de veerboten tussen Sicilië en Calabrië gloort er hoop. Want de nieuwe, ultrarechtse Italiaanse regering heeft een oud plan afgestoft: ze wil hier een brug bouwen, zodat Sicilië aan het vasteland wordt gehecht. Over een ruim 3 kilometer lange hangbrug moeten auto's, treinen en vrachtwagens gaan rijden.

De ministerraad heeft op 16 maart officieel groen licht gegeven en bepaald dat de voorbereidingen voor de bouw op 31 juli 2024 moeten zijn afgerond, zodat met de werkelijke bouw later dat jaar kan worden begonnen. Minister Matteo Salvini, die over transport en infrastructuur gaat, zei eerder al op televisie: "Met deze brug wordt Italië eindelijk één. Het wordt het meest ingenieuze bouwwerk ter wereld." Ook minister Nello Musumeci van Zeebeleid liet zich positief over de brug uit: "Die is essentieel om de concurrentiekracht van het zuiden van het land, en dus van heel Italië, in het Middellandse Zeegebied te versterken. Het vervoer van goederen en personen versnellen is noodzakelijk om dit gebied concurrerender en aantrekkelijker voor investeringen te maken."

De mensen op de veerboot zijn sceptisch over het plan voor de brug: 'Wij Italianen weten dat onze politici vaak aan projecten beginnen, maar die niet afmaken'. Foto: Merlin Daleman

Maar er zijn veel Italianen die het een zinloos en zelfs gevaarlijk plan vinden. Ze wijzen onder andere op het aardbevingsgevaar in deze streek. Salvini pareert: "Met de nieuwste technieken zijn ingenieurs tegenwoordig prima in staat om een brug te bouwen die harde wind en eventuele aardschokken in de Straat van Messina kan hebben."

Al dik een halve eeuw plannen

Afgelopen december besprak minister Salvini in Brussel de bouw van de brug. Hij hoopt op co-financiering uit het Connecting Europe Facility fonds (waaruit onder andere ook geld is gebruikt voor de nieuwe, grote parkeergarage voor fietsen bij het Centraal Station van Amsterdam). Na afloop van zijn gesprek met de EU-commissaris voor transport, Adina Valean, zei zij dat ze de Italiaanse regering heeft aangeraden om een gedegen plan te maken en met een goed voorstel bij haar terug te komen.

Plannen voor de bouw van een brug over de Straat van Messina zijn bepaald niet nieuw: Italiaanse politici dromen er al dik een halve eeuw over. In de jaren zestig schreven ze een internationale prijsvraag uit, die werd gewonnen door een Italiaanse ingenieur. Diens ontwerp prijkte in 1965 op de voorpagina van een landelijke krant. In 1981 richtte de toenmalige regering een bedrijf op dat zich met de bouw van de brug zou bezighouden.

Ruim twintig jaar later zette de regering van Silvio Berlusconi concretere stappen: er kwam een serieus ontwerp van een heel lange hangbrug, die rust op twee reusachtige pijlers die aan beide zijden van de Straat van Messina staan. Een consortium onder leiding van het Italiaanse bouwbedrijf Salini Impregilo won de aanbesteding ter waarde van 3,6 miljard euro. Maar premier Mario Monti, die in 2012 tijdens een zware financiële crisis aantrad om Italië niet failliet te laten gaan, zette een dikke streep door de bouw. Nu, tien jaar later, lijkt de regering Meloni het project nieuw leven in te willen blazen.

Een brug die het vuur ontsteekt

Het is een kwartier lopen van de veerbotenterminal naar het imposante, zandkleurige stadhuis van Messina. De wandeling gaat over een brede boulevard met sinaasappelbomen vol rijp fruit, en nieuwe gebouwen - voor Italiaanse begrippen dan; in 1908 heeft een zware aardbeving deze stad tegen de grond gekwakt. Later is die herbouwd. Bezoekers van het stadhuis lopen over marmeren vloeren en gaan door 5 meter hoge deuren om bij burgemeester Federico Basile te komen. De rechtse Basile, een lange en hartelijke man, bestuurt zijn 230.000 stadsgenoten sinds een half jaar. Hij vindt een brug tussen het vasteland en Sicilië - een van de minst welvarende regio's van het land, met een van de hoogste percentages werkloosheid - een uitstekend idee. De burgemeester stelt: "De brug zou de vonk kunnen zijn die het vuur van de ontwikkeling van Messina, Sicilië en heel Zuid-Italië ontsteekt."

Basile denkt dat grote welvaart nooit een toekomstperspectief van het grote eiland is geweest en dat er daarom weinig in infrastructuur is geïnvesteerd. De snelweg van Messina naar Palermo bijvoorbeeld, is beroerd verlicht en automobilisten hotsen en klotsen over een wegdek vol hobbels en gaten. Trage treinen doen er eeuwen over om de heuvels en bergen van het eiland te doorkruisen.

Basile krijgt mooie visioenen wanneer hij zich de brug voorstelt. "Zo'n nieuwe verbinding kan een impuls voor de handel en voor forse investeringen zijn. Ons eiland komt fysiek en mentaal namelijk dichter bij het vasteland. Nu komen de meesten naar Sicilië met het vliegtuig; een vrij kostbare en omslachtige reis. Met de brug kan een treinreis van Rome naar Palermo in plaats van de huidige acht uur zo'n vijf uur duren. Dat maakt nogal verschil." Basile benadrukt dat een brug alleen geen wonderen gaat verrichten; de infrastructuur eromheen - het Siciliaanse en Calabrische spoor, de wegen, de treinstations - zal behoorlijk moeten worden verbeterd.

Maar dat Il ponte, zoals de Italianen hem noemen, in Messina nu al meer is dan een fantasie, blijkt uit het feit dat het stadsbestuur serieus nadenkt over een toekomst mét brug. Er wordt voorzichtig op drommen toeristen gerekend. "De brug zelf zal een toeristische attractie zijn, want zo'n grote hangbrug zie je nergens anders", meent de burgemeester. Hij voert verkennende gesprekken met musea op het vasteland om te zien hoe Messina haar culturele aanbod kan vergroten om al die toeristen te bedienen. En hij kijkt of gemeentepanden aan zee misschien een bestemming moeten krijgen die in dienst van de brug staat. "Het is natuurlijk allemaal nog speculeren. Niets staat vast", zegt Basile met een grote glimlach. "Maar ik zou het heel leuk vinden als ik binnen mijn vijfjarige termijn de eerste steen van de brug zou kunnen leggen."

Siciliaanse en Calabrische maffia's

Op de ferry dromen de passagiers met de burgemeester mee. Ze verwachten dat ze vijf euro tol op de brug zullen moeten betalen, en dan lekker makkelijk in vijf minuten aan de overkant zijn, op elk moment van de dag en de nacht. "Dan denk je misschien sneller: kom, we gaan een weekendje naar Napels", zegt rechercheur Alessandra Colia, die bij de Guardia di Finanza werkt, een dienst die zich bezighoudt met de opsporing van fiscale delicten, en in de Siciliaanse gemeente Caltanisetta woont.

Ze zegt 'heel erg te hopen' dat de brug er komt. "Er is een tunnel tussen Frankrijk en Engeland. Er is een brug tussen Denemarken en Zweden. Waarom zou zo'n brug hier dan niet kunnen?" Het argument van tegenstanders dat de Siciliaanse en Calabrische maffia's veel geld uit het immense bouwproject zullen zuigen, vindt Colia zwak. "Wij als overheid zijn in staat daar controle op uit te oefenen. Dat de georganiseerde misdaad in deze streek zo sterk is, mag geen reden zijn om de brug niet te bouwen." Politieman Enrico Gemellaro ruikt 'vrijheid' zonder de rigide vertrektijden van de veerboot.

Hopen dat-ie er komt, doen ze op de veerboot zo'n beetje allemaal. Maar er geld om verwedden, dat doet niemand. Want over de brug wordt in Italië al héél, héél erg lang gepraat, en hij is er tot dusver nooit gekomen. Ze zijn sceptisch. Anesthesiste Apicella: "Wij Italianen weten bovendien dat onze politici vaak aan projecten beginnen, maar die niet afmaken. Ik ben bang dat dit met de brug ook zo zal zijn."

Wat kost een brug en wat levert hij op?

In Italië woedt een stevige discussie over hoeveel een brug over de Straat van Messina zou kosten en wat-ie oplevert. Dagblad Il Corriere della Sera berekende laatst dat de brug - een Italiaans spook - al meer dan 1,2 miljard euro aan consultants, ontwerpkosten, ingenieursbureaus en schadevergoedingen voor bouwbedrijven heeft gekost.

Volgens minister Matteo Salvini zou de bouw van de brug nu 6 à 7 miljard euro kosten. Hij beweert dat het enorme bouwwerk zich binnen anderhalf jaar terugbetaalt.