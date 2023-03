Het komt uit Latijns-Amerika, kan gevaarlijk zijn en het is maar de vraag wat erin zit: tucibi. De harddrug wordt ook wel 'roze cocaïne' genoemd en is bezig aan een opmars op de Europese markt. Maandag troffen agenten bijna tweehonderd gram aan bij een vermoedelijke dealer in Roosendaal.

Uniek, volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. Hij noemt het mengsel van middelen een 'relatief nieuwe drug'. "Zeker in Nederland. Binnen onze eenheid hebben we dit middel pas één keer eerder aangetroffen. Toen ging het echter om een significant kleinere hoeveelheid voor één gebruiker."

In Roosendaal - waar ook MDMA, wiet, GHB, ketamine en speed werden gevonden - ging het om een dealershoeveelheid. "Bedenk maar dat er in een ponypack (de naam van het envelopje waarin gebruikers drugs meenemen, red.) meestal een gram zit. Deze man had 194 gram in zijn bezit, daar doe je dus wel even mee."

In tucibi zit volgens experts niet altijd hetzelfde. Iedere drugskok heeft zijn eigen recept. "In het roze poeder worden verschillende drugs aangetroffen. Het gaat vaak om combinaties met wisselende hoeveelheden", stelt Jellinek. Juist vanwege die onvoorspelbaarheid raadt de verslavingsinstantie gebruik af. "De verschillende middelen kunnen gevaarlijke interacties hebben en ook overdosering is een risico."

Volgens Jellinek worden er onder andere vaak MDMA en ketamine in tucibi aangetroffen. Gebruikers willen het opgepepte effect van de MDMA samen laten gaan met het zweverige van de ketamine. "Daarnaast zitten er soms 2C-B, levamisol, tramadol, cathinonen of andere designer drugs in."

Speed en cocaïne

Een rapport van de Verenigde Naties bevestigt dat. Hierin worden ook speed en cafeïne genoemd als mogelijk bestanddeel. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zit er geen cocaïne in de mix. Voor de roze kleur wordt kleurstof gebruikt.

Vanwege die kleur wordt het poeder ook wel roze cocaïne, pink cocaïne of pink panther genoemd. Andere namen zijn tuci of tusi. Je spreekt tucibi uit als het Engelse 2C-B. Belangrijk is dat 2C-B volgens Jellinek dan wel weer een andere drug is. Dat is namelijk een tripmiddel, vaak genomen in pilvorm. Het VN-rapport noemt de optie dat de naam tucibi aan het middel is gegeven, omdat de effecten van 2C-B worden nagestreefd.

Zo kleurrijk als het middel is, zo duister is de wereld erachter. Tucibi vindt zijn oorsprong in Latijns-Amerika, specifiek in de Colombiaanse stad Medellín. Vice, dat een documentaire maakte over tucibi, noemt het spul "onderhand synoniem voor de nieuwe generatie van jonge narco's die de drug produceren en verkopen voor gebruik in nachtclubs en in de louche sekshandel voor toeristen."

Het kwam volgens de makers rond 2010 op de straten. In Colombia is de drug zes keer duurder dan 'witte' cocaïne en daardoor erg fashionable. Maar dat zijn de keukens waar bewapende mannen de drugs 'koken' bepaald niet.

Internetplatform Vice maakte de documentaire The Pink Cocaine Wave over tucibi. Foto: Vice

Wie even googelt, stuit al gauw op vondsten in onder meer Peru, Panama, Uruguay en Costa Rica. De laatste paar jaar waait het middel ook over naar Europa. De VN meldt vondsten in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Oostenrijk. Maar roze cocaïne wordt binnen Europa vooral aangetroffen in Spanje. Daar was het al in 2018 raak, vlakbij Madrid.

In 2021 nam de Guardia Civil 1,65 kilo 'cocaína rosada' in beslag en in augustus vorig jaar werd meer dan dertien kilo gevonden op Ibiza. De Guardia Civil zei toen een belangrijke, extreem gewelddadige internationale drugsbende te hebben ontmanteld. Er werden wapens in beslag genomen en veertien personen werden gearresteerd, onder wie twee mannen in Colombia.

Om te waarschuwen voor de effecten van tucibi, startte de Spaanse drugsveiligheidsinstantie Energy Control de campagne #TusiSabesLoQueTeMetes (tusi, weet wat je krijgt, red.). De organisatie testte volgens de Spaanse krant El País zo'n honderdvijftig monsters roze cocaïne en vond 'een mengsel van verschillende goedkopere medicijnen, ketamine, MDMA en cafeïne'.

Volgens het Spaanse Observatorium voor Drugs en Verslavingen (OEDA) kost een gram in Spanje ongeveer honderd euro per gram. Niet goedkoop, tucibi heeft dan ook het imago van een drug voor de rijken. Een 25-jarige gebruiker zegt tegen El País: "Ik heb het veel gezien in elektronische muziekomgevingen, vooral op festivals of grote nachtclubs."

Roosendaal