Clyde V. (72), die zeventien jaar geleden al veroordeeld werd voor vier zedenmisdrijven, heeft volgens justitie zijn biologische zoon, twee stiefzoons en een jeugdvriend van zijn zoon misbruikt. Dat zou hij gedurende 27 jaar hebben gedaan.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het begon al met zijn tweede zoon, toen deze in 1981 geboren werd. Bijna veertig jaar later zegt de officier van justitie: "Het is eindelijk gestopt."

Het leven van Clyde V. (72), geboren in Texas in de Verenigde Staten, wordt gekenmerkt door een geschiedenis van pedoseksuele handelingen. Niet uitsluitend, blijkt uit de zitting: V. heeft ook relaties gehad met vrouwen.

Maar, zegt de officier van justitie: "Hij boetseerde een leven waarin jonge jongens voorhanden waren, en om hen in zijn invloedssfeer te krijgen, creëerde hij families en vader-zoonrelaties."

Urine

Clyde V. wordt ervan verdacht met vier jongens seksuele handelingen te hebben gepleegd terwijl ze minderjarig waren. Voor vier eerdere zedendelicten werd hij in 2006 veroordeeld tot drie jaar cel. De vier jongens hebben na die zaak pas aangifte gedaan, die aangiftes hebben geleid tot de zaak van vandaag. V. zit nu elf maanden in voorarrest.

Dinsdag gaat het onder meer om misbruik van zijn eigen zoon (nu 28 jaar oud) geboren uit een Poolse moeder na een onenightstand. Dat misbruik zou geduurd hebben tot het achtste jaar en zou plaats hebben gevonden in Portugal, waar het gezin tijdelijk woonde, maar ook in Amsterdam. De zoon stelt dat er wederzijds orale seks plaatsvond, soms met een timer van 45 seconden aan.

V.: "Dat kan niet, ik heb geen fetisj voor timers."

V. zou ook regelmatig een jeugdvriendje (nu 38 jaar oud) van een van zijn andere zoons hebben uitgenodigd. Die jongen had een moeilijke thuissituatie en overnachtte soms het hele weekend bij V. in zijn bed. Hij zou volgens de officier van justitie misbruikt zijn tot zijn twaalfde.

Beide jongens beschrijven dat V. hun urine dronk.

Speelgoed

Als V. na zijn gevangenisstraf een vrouw ontmoet in Nepal, en met haar trouwt, krijgt hij er een gezin bij. Ook twee van zijn stiefzoons stellen dat V. hen heeft misbruikt.

De oudste stiefzoon, die veertien jaar oud is als hij V. ontmoet, verklaart dat hij soms wakker werd omdat hij V. tegen zich aan voelde. Dat zou hebben geleid tot fellatio. De jongste stiefzoon stelt dat hij geld en speelgoed, zoals een pop van baby Annabel, in ruil voor seks kreeg. Dat zou in de afgelopen drie jaren nog gebeurd zijn, de jongen is dan nog geen twaalf jaar oud.

Ter zitting geeft V. alleen toe de handelingen met zijn zoon te hebben verricht. Over de jeugdvriend van zijn zoon, zegt hij dat 'het gebeurd kan zijn'. Het misbruik uit het afgelopen decennium ontkent hij stellig.

Nervositeit

"Ik was toen allang klaar met de denkwijze die ik voor die tijd had", zegt V. op de zitting. "Ik vond dat kinderen hun eigen seksualiteit hadden. Ik vond het leuk om hen een orgasme te geven."

V. stelt dat dit voortkomt uit zijn eigen seksualiteit. Hij komt uit een gezin waarin seks niet besproken werd. "Toen ik elf of twaalf was, ontdekte ik wat een orgasme was. Ik dacht: wow, wat is dit, en waarom is mij dit niet verteld?"

De officier van justitie merkt op dat V. regelmatig moet lachen als over de feiten gesproken wordt. "Terwijl de sfeer in de zittingszaal beladen is", zegt ze. Net hiervoor riep een van de stiefzoons vanuit de zaal dat V. 'niet moet liegen' en 'zijn ziel moet redden'.

V.: "Ik lach uit nervositeit."

Hervonden herinneringen

Advocaat Tess Bruers doet een beroep op 'hervonden herinneringen'. Zij stelt dat de vier aangevers zich niet veel meer kunnen herinneren en hun aangiftes hebben gedaan nadat ze urenlang met elkaar gesproken hebben. "Het kan dat de herinneringen wellicht anders zijn gevormd, of wellicht is er zelfs sprake van een valse herinnering."

Als de officier van justitie V. vraagt waarom drie van de vier vals zouden verklaren, zoals hij denkt, hint V. op financieel gewin. "Er is nu meer dan een ton in het spel", waarmee hij verwijst naar de schadevergoedingen à 140.000 euro die worden gevorderd, "en met geld wordt alles gesmeerd."

De rechter: "Dat zeiden de aangevers ook", verwijzend naar het feit dat deze verklaarden geld of speelgoed te krijgen in ruil voor seks.

Namens de jongste stiefzoon is de moeder aanwezig, omdat hij nog minderjarig is. Wat opvalt is dat, wanneer de drie aanwezige slachtoffers van hun spreekrecht gebruikmaken, zij nog alle drie benadrukken van V. te houden. De 28-jarige biologische zoon, overgevlogen vanuit Amerika, zegt: "Ik waardeer alles wat je voor me hebt gedaan. Ik wil dat je stopt met deze dingen doen, en je straf uitzit, zodat we kunnen genieten van jouw vaderschap."

Over de mogelijkheid dat hij verklaart uit financieel gewin, zegt hij: "Ik vraag enkel 700 dollar voor mijn vlucht."

Depressie

De 38-jarige jeugdvriend stelt het misbruik lang te hebben weggestopt. "Ik heb grote vertrouwensproblemen op het gebied van seksuele relaties, mijn middelbare school niet kunnen afmaken. Ik ben, sinds ik aangifte heb gedaan, in een depressie beland en kan niet meer werken." Door de lange wachtlijsten in de zorg, heeft hij pas afgelopen februari zijn eerste therapiebehandeling gehad.

Dan wendt hij zich tot V.: "Ik vind het belangrijk dat jij psychische hulp krijgt, ook als dit gedwongen moet."