Mbo-school Deltion in Zwolle haalt per direct studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening terug van hun stage bij een KLM-lounge op Schiphol. Aanleiding zijn signalen over 'onvoldoende begeleiding en pest- en roddelgedrag', laat de school weten.

Deltionstudenten maakten onlangs melding van grensoverschrijdend gedrag tijdens hun stage bij het cateringbedrijf Vermaat, dat verschillende KLM-lounges exploiteert. De begeleiding zou onder de maat zijn en de - veelal vrouwelijke - stagiairs zouden zich niet prettig voelen vanwege opmerkingen in de werksituatie.

Rode vlag

Op de aard daarvan wil woordvoerder Jan-Ernst van Driel niet ingaan. Hij spreekt over 'pest- en roddelgedrag'. "Zulke signalen zijn voor ons meteen een rode vlag", laat hij weten. "Wij hebben dit met de studenten en met het bedrijf besproken. We hebben geen garantie dat het op dit moment een veilige werkplek is. Daarom is de samenwerking stopgezet en doen we onderzoek."

Studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening doen altijd in het eerste jaar een stage van twee weken bij Vermaat in een lounge op Schiphol. De helft van de huidige eerstejaars heeft de stage er al opzitten, voor de andere helft wordt een passende vervanging gezocht. Deltion heeft een andere school die ook stagiairs plaatst bij de KLM-lounge geïnformeerd.

Een woordvoerder van de Vermaat Groep zegt: "We hebben vernomen dat er bij ROC Deltion een melding is gemaakt van een situatie van mogelijk ongepast gedrag. We nemen deze melding uiterst serieus en zijn intern aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is."

Het Deltion College in Zwolle. Foto: Frans Paalman

"De melding is twee weken na het voorval gemaakt. Op dat moment zijn we direct het gesprek met de betrokkenen en de opleiding aangegaan. Die gesprekken lopen nog, dus kunnen we daar op dit moment geen uitspraken over doen." De beslissing om de stages voorlopig te stoppen is in gezamenlijk overleg met Deltion genomen, zegt hij.

Erkenning

Bij het onderzoek wordt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) betrokken. Bedrijven die mbo-studenten een stage willen bieden, moeten een erkenning hebben van de SBB. "Daarin staan afspraken over de kwaliteit en veiligheid van de stage", zegt woordvoerder Sander van Dam. Hij bevestigt dat Deltion de SBB heeft geïnformeerd over de situatie. "We gaan deze week langs bij Vermaat in het kader van hoor en wederhoor."

SBB ontvangt ieder jaar ruim vijfhonderd klachten. "Die zijn zeer uiteenlopend van aard en ernst. In zo'n dertig gevallen per jaar wordt de erkenning ingetrokken."