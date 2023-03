Laurette Fettig (43) zat eerst wanbetalers achter de broek namens energiegigant Essent, maar helpt nu mensen met financiële problemen uit de brand. Als teamleider van het loket Eerste Hulp Bij Geldzaken heeft ze het steeds drukker.

Het is hollen of stilstaan op het kantoor van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG). Het ene moment loopt het er storm met mensen die geldzorgen hebben en om hulp vragen. Waarna er gerust urenlang niemand aanklopt bij de vijf aanwezige hulpverleners. Kijkend naar de lege stoelen tegenover haar collega's maakt teamleider Laurette Fettig zich toch geen zorgen. "Dadelijk kunnen die zomaar weer bezet zijn", zegt ze.

Rustmomenten zijn steeds zeldzamer voor de consulenten van Eerste Hulp Bij Geldzaken. Sinds de start van de energiecrisis begin vorig jaar loopt het storm bij het geldloket van de gemeente Den Bosch, gevestigd in de kantoortuin van WeenerXL. Waar voorheen zo'n zeshonderd keer per maand om hulp werd gevraagd, ligt dat aantal vanaf maart 2023 structureel hoger. In september werd zelfs voor het eerst de grens van duizend hulpaanvragen doorbroken.

In het rood

EHBG spiegelt zich aan de welbekende Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO). Alleen komen er geen mensen die bloed verliezen, maar mensen die in het rood staan. Sinds januari 2022 staat Fettig aan het hoofd van het geldloket. "De hogere prijzen raken iedereen. Sinds de energiecrisis komt ook de middenklasse bij ons langs", verklaart ze.

Het carrièrepad van Fettig valt als opmerkelijk te bestempelen. Jarenlang was ze incassomanager bij energiegiganten Dong, E.ON en tenslotte Essent. Kort gezegd had ze daar als taak om zoveel mogelijk geld van wanbetalers te innen. Ze pakte schuldenaren aan die de boel probeerden te flessen. Veel vaker sprak ze een betalingsregeling af met klanten die wel wilden betalen, maar daar door omstandigheden niet toe in staat waren.

Goede cijfers

In de incassowereld stond ze 'niet bekend om mijn hardhandige aanpak'. "Bij Essent stonden ze wel open voor een klantvriendelijke benadering, maar had het niet altijd prioriteit. Uiteindelijk draait het bij een bedrijf toch om goede cijfers. Ik kon er niet het verschil maken, terwijl ik soms meer wilde doen."

Als baas van EHBG staat ze nu aan de kant van de schuldenaar in plaats van de schuldeiser. Haar eerder opgedane kennis komt daarbij goed van pas. "Veel van onze bezoekers hebben schulden bij energiemaatschappijen. Over de jaarafrekening van de mensen die langskomen kan ik onze consulenten precies vertellen waar ze op moeten letten."

Geen peil op te trekken

In de kantoortuin wordt het ondertussen steeds drukker. Meerdere mensen die zich melden bij de balie worden naar EHBG doorgestuurd. Alle stoelen zijn in een mum van tijd bezet. "Zie je, er valt geen peil op te trekken", zegt Fettig lachend.

De drempel voor bezoekers om langs te komen ligt zo laag mogelijk. De open inloop is daar een voorbeeld van. Hoewel er geen cijfers over beschikbaar zijn, weet Fettig dat een deel van de doelgroep niet de weg naar de consulenten weet of durft te vinden.

Met een reclamecampagne in de stad probeert het loket het aantal bezoekers omhoog te krikken. Veel wordt verwacht van de verhuizing met WeenerXL naar een nieuw, modern kantoor aan de Oude Vlijmenseweg. Dat moet een verdere impuls geven aan de zichtbaarheid van EHBG, al maken enkele medewerkers zich zorgen of het niet té mooi wordt. "Je kunt geen arme mensen helpen in een luxeus pand", zegt een van hen.

Met gevoel

Fettig deelt die zorgen niet. Volgens haar blijven bezoekers komen als ze van andere klanten tevreden geluiden horen. Een goed consult vraagt soms veel van de achttien hulpverleners die de waarheid kunnen vertellen en tegelijkertijd empathie moeten tonen. "Bij sollicitatiegesprekken ben ik op zoek naar medewerkers die met gevoel te werk gaan. Je hoeft echt niet altijd diep in de schulden te hebben gezeten, maar je moet wel snappen wat het betekent om van weinig geld te leven", vertelt ze.

Je zou het in eerste instantie misschien niet zeggen, maar ook de vlotte Fettig - groene sneakers, blauw jasje - past binnen dat plaatje. "Ik weet hoe zwaar het is om in de financiële problemen te zitten. Door omstandigheden wist ik als jonge moeder even niet meer hoe ik rond moest komen. Dat ik geluk had met een omgeving die mij hielp, wil niet zeggen dat iedereen die steun heeft. Daarom vind ik het zo belangrijk om een helpende hand te bieden."