Datingplatforms moeten meer doen om hun gebruikers te beschermen tegen zedendaders. Om seksueel misbruik en geweld tegen te gaan, kan de overheid bijvoorbeeld datingsites dwingen om profielen beter op echtheid te checken.

Dat zeggen deskundigen in het rapport 'Mismatch' van Bureau Beke uit Arnhem. Beke deed onderzoek naar het plegen van zedendelicten na contact via een datingsite of datingapp. Volgens de onderzoekers is dat nu voor het eerst in Nederland onderzocht.

Online wordt er massaal gedatet. Er zijn dan ook veel verschillende platforms, zoals Tinder, Badoo, Grindr of Lexa. De datingsites hebben ook een schaduwkant: ze bieden mogelijkheden voor zedendaders om (al dan niet anoniem) toe te slaan. Soms gaat het mis en mondt contact uit in een zedenmisdrijf.

Het gaat dan om delicten als wraakporno, grooming (vertrouwen winnen met seksueel misbruik als doel), ongewenste sexting (zomaar delen naaktbeelden), seksueel misbruik, seksuele uitbuiting, aanranding en verkrachting, of sextortion (afpersen middels naaktbeelden voor geld of seks).

365 zedenzaken

Bureau Beke ontdekte in de politieregistraties (tussen 2018 en 31 juli 2021) 365 zedendelicten na contact via een datingsite of datingapp. Dat zijn meer zaken dan de onderzoekers hadden verwacht. Volgens deskundigen in het rapport is dit het topje van de ijsberg. Vaak doen slachtoffers, doorgaans vrouwen, geen melding of aangifte. Ze schamen zich enorm en kampen onterecht met schuldgevoelens, zo merken de onderzoekers. Zo lukte het nauwelijks om met hen in gesprek te komen. 'In de samenleving moet bewustzijn gecreëerd worden dat de schuld niet bij het slachtoffer ligt maar bij de dader', aldus het rapport

Naast 365 politiezaken, werden 47 rechtszaken onderzocht. De onderzoekers pleiten voor een betere registratie bij de politie. Delicten worden nu te verschillend in de systemen weggezet, ook omdat een overkoepelende term ontbreekt.

Volgens onderzoekers kunnen datingbedrijven meer doen om hun klanten te beschermen. Bijvoorbeeld door het datingaccount koppelen aan een bankrekeningnummer, een Face-ID-check uitvoeren als verificatieprocedure of op basis van IP-adressen controleren of er op hetzelfde adres meerdere datingprofielen actief zijn. De overheid kan dat stimuleren door strengere regelgeving.

Focus op daders

De focus moet volgens het rapport meer liggen op de daders en het bijbrengen van normen en waarden over hoe je je online gedraagt. Een klein deel van de zedendaders misbruikt online daten bewust om anoniem op een prooi te kunnen jagen. Deze groep 'bewuste daders' is niet te beïnvloeden door preventieve maatregelen, maar moet gestraft en behandeld worden.

'100 procent veiligheid bestaat niet'

Jasper Jan de Konink, samen met zijn broer Thomas oprichter van de datingsite e-Matching, betwijfelt of het verzamelen van nog meer data dé oplossing is in het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.



"Ik zou niet direct weten hoe dit moet helpen", reageert De Konink op de voorgestelde maatregelen.

e-Matching was bij de oprichting in 1998 de eerste betaalde datingsite van Nederland en werd lange tijd gerund vanuit Nijmegen. Nu zit het bedrijf in Wageningen en kent het meer dan 50.000 jaarlijkse gebruikers. "De privacyregels zijn al zo streng, dat we mensen niet zomaar naar een paspoort mogen vragen als we twijfels hebben. Je moet wettelijk kunnen aantonen dat zoiets effect heeft en dat vraag ik me hierbij af. En 100 procent veiligheid bestaat niet."

'Oudere doelgroep soms naïef'

De Konink benadrukt dat alle profielen die op zijn website worden aangemaakt, handmatig worden gecontroleerd door medewerkers. "Dat kost tijd, maar ik heb liever een kleine en veilige database dan een hele grote met een hoop flapdrollen."

Door handmatig te filteren worden de meeste 'rotte appels' verwijderd voordat deze eventueel schade kunnen aanrichten bij andere klanten. Door onder meer het publiceren van artikelen roept De Konink klanten op voorzichtig om te gaan met privacygegevens. "Met name de oudere doelgroep is daar soms niet goed in thuis, soms zelfs naïef. Dat is wel zorgelijk."

De meeste klachten van gebruikers gaan bij e-Matching over oplichting, niet over seksueel misbruik. " Gelukkig zijn het incidenten. Over grensoverschrijdend gedrag krijgen we een paar keer per jaar een telefoontje van iemand die zegt dat een date echt niet oké was. De laatste keer dat we hebben meegewerkt aan een politieonderzoek na een aangifte, is een paar jaar geleden."

Tinder: 'Heb geen haast'

Een woordvoerder van Tinder, de app en website met wereldwijd tientallen miljoenen gebruikers, stelt als reactie op het rapport dat leden al 'veel tools' hebben 'om zich veiliger te voelen en hun veiligheid ook daadwerkelijk te vergroten'.

"Zo moedigt Tinder haar leden aan om bekend te raken met veelvoorkomende red flags, zoals het vragen om buiten de app te chatten kort na het inloggen, beloftes die te mooi lijken om waar te zijn of smoesjes waarom iemand niet persoonlijk kan afspreken. Daarnaast heeft Tinder verschillende veiligheidscampagnes in Nederland geïntroduceerd."

Ze zegt dat Tinder 'zal blijven investeren in het ontwikkelen van nieuwe veiligheidstools'. Gebruikers kunnen gebruikmaken van fotoverificatie om de echtheid van hun profiel te bewijzen. Het bedrijf werkt ook aan verificatie met een ID-bewijs.

Op de website van Tinder worden tips gedeeld, zoals: 'Laat de app niet te snel achterwege en deel je persoonlijke gegevens niet te snel', 'Ontmoet elkaar de eerste paar keer op drukke, openbare plaatsen', 'Laat vrienden en familieleden weten wat je van plan bent', 'Heb geen haast' en 'Een telefoon- of videogesprek kan een nuttig screeningsinstrument zijn voorafgaande aan een ontmoeting'.