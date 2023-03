Delen via E-mail

Tussen de pallets met fruit zit cocaïne. Enkele medewerkers van een Moerdijks fruitbedrijf raken betrokken bij de cokesmokkel. 'Ik dacht: ik doe het één keer voor de spanning.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er komen bananen binnen. En bij die bananen zit cocaïne. 100 kilo, daar draait het om. Het is september 2018 als de drugs op een pallet verpakt zitten bij een fruitimporteur in Moerdijk. "Ik moest de goeie pallets pakken. Wat de goeien waren? Die met de cocaïne", zegt een van de verdachten, H.K. uit Lage Zwaluwe.

Hij is op dat moment heftruckchauffeur bij het Moerdijkse bedrijf. Samen met enkele andere medewerkers van die onderneming is hij betrokken bij het drugstransport, is de overtuiging van het Openbaar Ministerie.

'Er kon van alles inzitten'

K. weet in eerste instantie niet dat het om coke gaat, beweert hij maandag tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Breda. "Het ging om bananen uit Zuid-Amerika. Er kon verder van alles inzitten. Glasaaltjes, tropische dieren." De Zwaluwnaar is gevraagd wat pallets klaar te zetten. Daar zou hij geld voor krijgen: 50.000 euro. "Mooi meegenomen", noemt hij het. "Al had ik het geld niet echt nodig. Ik dacht: ik doe het één keer voor de spanning. Maar het werd twee keer..."

K. beseft later dat het om cocaïne gaat. "Ik zou er 50.000 euro voor krijgen. Ik heb er 30.000 voor gekregen. Op dat moment is het leuk, een bietje geld hebben. Achteraf is het helemaal niet leuk."

Verkenner

De pallets klaarzetten. Dat doet K. op verzoek van zijn collega Abdullah T, tevens heftruckchauffeur. Ook is T. hoofdverdachte in een groter onderzoek naar cocaïnesmokkel.

De politie heeft bij T. ingezet op een 'verkenner', een agent die een tijdlang een vriendschappelijke band onderhoudt met hem om zo vertrouwen en informatie te winnen. De verdachte zou regelmatig over cocaïne en zijn verdiensten hebben gesproken. "Praatjes om stoer te doen", zegt T. in de rechtbank. "Ik heb veel dingen gezegd die ik niet heb uitgevoerd."

Zijn advocaat Jaap-Willem Roozemond laakt de onderzoeksmethode van justitie. "Het was een vriendschap en de verkenner heeft mijn cliënt juist proberen aan te sporen tot criminele activiteiten." Over de specifieke cokesmokkel in september 2018 zegt T. niet veel.

Afsnijden

Op de dag van het 100 kilo-transport vindt bij Oosterhout in de vroege ochtend nog een heftige gebeurtenis plaats. Een leidinggevende van het fruitbedrijf raakt gewond bij een ongeluk op de A59. Volgens de politie een bewuste actie om ervoor te zorgen dat de man niet op tijd bij het bedrijf komt, zodat hij niks weet van het drugstransport.

Bij het ongeval is nog een andere auto betrokken. Daarin zitten Rotterdammers Richard van G. en Faker W. Volgens het slachtoffer hebben ze hem eerst wild ingehaald. Daarna werd hij bijna afgesneden, om vervolgens voor zijn neus plots op de rem te trappen. Het slachtoffer raakt gewond. Van G. en W. worden daarom verdacht van het veroorzaken van dit ongeval.

Verjaardagskaartje afgeven

Het incident vindt plaats rond 4.30 uur. Volgens W. zijn ze die nacht in Den Bosch geweest. "Ik heb een kaartje met 20 euro afgegeven bij mijn zoon. Hij woont daar. Het was voor zijn verjaardag." Van G. gaat als bijrijder mee. "We kenden elkaar, dus waarom niet?"

De rechter merkt op dat het bijzonder is om voor een verjaardagskaart nog diep in de nacht op de weg te zitten. "De een gaat om 10.00 uur naar bed, de ander om 5.00 uur. Verschil moet er zijn. Ik lag te slapen en werd wakker met een klap in m'n rug."

'Het was een ongeluk!'

Op kritische vragen van de rechter reageert Van G. geagiteerd. "De politie? Daar praat ik niet mee." Hij zegt 'hele stukken kwijt' te zijn. "Het was een ongeluk!" Volgens W. is er ook geen sprake van opzet. "Ik wilde uitwijken voor een wild dier en trok het stuur naar links. De andere partij deed dat ook. Toen ben ik gaan tollen."

Van een link met cokesmokkel wil Van G. niet weten. "Al die andere verdachten in deze zaak? Ik ken ze niet eens."

'Mentaal gebroken'

Frappant is dat het slachtoffer twee weken na het ongeval opnieuw bijna van de weg wordt gereden. Vrijwel op dezelfde plek.

Het slachtoffer laat nog een verklaring voorlezen: "Ik heb nog nooit een ongeluk gehad. En toen in korte tijd twee keer? Hoe kan dat nou? Ik ben daardoor mentaal gebroken. Op mijn werk ben ik alert en argwanend naar personeel. Ik ben verdrietig geweest en had last van woedeaanvallen."