Wereldwijd overlijden er nu twee miljoen te vroeg geborenen per jaar, in Nederland zijn dat er 460. De kunstmatige placenta moet dat aantal sterfgevallen met 20 tot liefst 60 procent reduceren, zo hopen de ontwikkelaars. "We denken het wereldwijde aantal van twee miljoen sterfgevallen te kunnen terugbrengen tot een aantal van 1,6 miljoen en misschien wel 800.000 per jaar. Het precieze percentage zal in de praktijk moeten blijken. Maar het zou een enorme stap vooruit zijn. Het kan wereldwijd ouders en familieleden veel verdriet en leed besparen", zegt professor Jutta Arens.

Voor de UT is een leidende rol weggelegd in het project dat door twee neonatologen uit Neurenberg wordt geleid en met Europees geld wordt gefinancierd. In Enschede wordt het hart van het nieuwe apparaat ontworpen en gebouwd. Van het totaal beschikbare budget van 3,6 miljoen gaat 1 miljoen naar Enschede. Het resterende deel van de ontwikkelingssubsidie gaat naar vijf andere Europese universiteiten en twee bedrijven, waaronder de firma Maquet in Duitsland, wereldmarktleider in de productie van hart-longmachines.

Jutta Arens is sinds drie jaar hoogleraar aan de UT. Daarvoor werkte ze aan de Universiteit van Aken. "Daar heb je 48.000 studenten, van wie er net zoveel werktuigbouw studeren als we hier studenten in totaal hebben, circa 13.000. De lijnen zijn hier korter en het is aan de UT persoonlijker. Ik praat hier mét studenten en niet tégen studenten, omdat ik hier college geef aan 50 studenten en niet aan 100 tot 200, zoals in Aken. Het is alleen jammer dat er in Twente geen academisch ziekenhuis is. Er wordt hier zoveel ontwikkeld op medisch-technisch gebied, maar als we het willen testen, moeten we steeds weer naar een academisch ziekenhuis ergens anders in het land."