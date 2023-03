Niet-orthodoxe Joden waarschuwen tegen Israëlische plannen om emigratie te beperken. Ze vrezen dat de orthodoxie haar greep op Israël vergroot. En die is al zo machtig, zeggen twee Nederlandse rabbijnen.

"Het recht op aliya? Daar valt absoluut niet aan te tornen", zegt de Amsterdamse liberale rabbijn Menno ten Brink beslist. 'Aliya' is het Hebreeuwse woord voor 'emigratie van Joden naar Israël'. Vestigen ze zich daar, dan krijgen ze een Israëlisch paspoort. Dat recht is in 1950 vastgelegd in de Wet op Terugkeer.

De wet draagt het stempel van linkse grondleggers van de staat Israël, gesticht in 1948. Wie zich precies 'jood' mocht noemen, liet de wet in het midden. Om er aanspraak op te maken was het meer dan zeventig jaar genoeg als je als buitenlander minstens één Joodse grootouder had of 'giur' (bekering tot het jodendom) had gedaan bij een rabbijn, van welke stroming dan ook.

"De criteria sloten aan bij de Neurenberger rassenwetten," licht Ten Brink toe. "Die hadden de nazi's opgesteld om te bepalen wie Joods was en vervolgd diende te worden: iedereen met minimaal één Joodse grootouder."

Dat is een veel ruimere omschrijving dan de Joods-religieuze traditie (halacha) hanteert: je moeder is Joods of je hebt je bekeerd. Als het aan de uiterst rechtse en ultraorthodoxe religieuze partijen in de regering-Netanyahu ligt, mag je je alleen als je aan die strenge criteria voldoet 'Jood' noemen en aliya maken. Ze bepleiten daarnaast het inperken van de macht van het Hooggerechtshof, ten gunste van die van het parlement. Tegen de plannen rond het Hooggerechtshof lopen inmiddels vele tienduizenden Israëlische demonstranten te hoop.

Ook rabbijn Ten Brink maakt zich er al maanden zorgen over. En de voornemens rond de Wet op Terugkeer zitten hem eveneens dwars.

Een 'tijdbom die onklaar gemaakt moet worden'

De achtergrond: naar de smaak van de orthodoxie zijn veel te veel immigranten het land binnengekomen die volgens hun definitie geen Jood zijn. De kwestie kwam op scherp te staan door de recente komst van 55.000 Russen en Oekraïners, van wie driekwart volgens de halachische maatstaven niet Joods is. Op een ultraorthodoxe radiozender zei minister Bezalel Smotrich in december dat dit een 'bedreiging voor de Joodse identiteit' vormt, een 'tijdbom' die onklaar gemaakt moet worden.

De Amersfoortse orthodoxe opperrabbijn Binyomin Jacobs beaamt dat Israël een probleem heeft met wie ze binnenlaten voor aliya. De oorzaak volgens hem: "Het land is niet helder geweest in wie ze als Joods beschouwen. Daar zoeken ze nu een oplossing voor. Maar wie Israël wil binnenlaten is een democratische keus." Over de mogelijke wetswijziging laat hij zich niet uit. "Daar ga ik me echt niet mee bemoeien, omdat ik Nederlander ben, hier woon en hier stemgerechtigd ben."

Jacobs' liberale ambtgenoot Menno ten Brink heeft die scrupules niet. "Wij willen dat de oude regel blijft gehandhaafd, die mag absoluut niet veranderen. In Amerika is over de dreigende wetswijziging al verontwaardiging in de Joodse gemeenschap. Die bestaat voor een klein deel uit orthodoxen, het overgrote deel is progressief of conservatief."

In de Israëlische krant Haaretz waarschuwde oud-minister voor diasporazaken Nachman Shai al voor spanningen tussen de VS en zijn land, mocht de aliya-regeling worden aangescherpt. "De Amerikaans-Joodse gemeenschap is altijd onze brug naar de Amerikaanse regering geweest. Die brug gaat dan wankelen."

Groot psychologisch effect

Nederland telt zo'n 50.000 mensen met een Joodse achtergrond. Minder dan de helft van hen is aangesloten bij een Joods-religieuze gemeenschap, schat Ten Brink. "Daarbinnen houden orthodoxie en progressief jodendom elkaar getalsmatig zo'n beetje in evenwicht."

Ook hier stuit het regeringsplan op weerstand, zegt Ten Brink. "Jaarlijks vertrekken enkele tientallen Joden naar Israël om zich daar te vestigen. Een aantal van hen zou ook met de aangescherpte eisen aliya kunnen maken, dus slechts een klein groepje zou buiten de boot vallen. Maar het gaat om het principe. Het heeft een groot psychologisch effect. Liberale en progressieve Joden verzetten zich er met hand en tand tegen, net als de seculiere Joden. Het is een enorme inperking."

Een van de extreem-religieuze partijen in het kabinet-Netanyahu wil ook een einde maken aan toelating van buitenlandse bekeerlingen die bij niet-orthodoxe rabbijnen Joods zijn geworden, zoals voor de meeste bekeerlingen in Nederland opgaat.

Dat baart de progressieve rabbijn Hannah Nathans zorgen. Ze is verbonden aan een Delftse synagoge en publiceerde in 2021 Joods worden in Nederland, een studie naar gerim, mensen die zich net als zij tot het jodendom hebben bekeerd (giur). Als de regeringsplannen doorgaan worden niet slechts mensen met alleen een Joodse opa geraakt, "maar ook de mensen die een niet door het Israëlische opperrabbinaat geaccepteerde giur gedaan hebben. Dat geldt voor alle progressief-Joodse gerim. Maar ook voor veel orthodoxe gerim van wie dat opperrabbinaat de giur niet erkent."

Zwarte lijst van buitenlandse rabbijnen

Op dit moment is het voor een aantal orthodoxen in de diaspora al problematisch om een huwelijk in Israël te sluiten. Dat kan namelijk alleen met een verklaring van hun rabbijn. Die moet worden goedgekeurd door het Israëlische opperrabbinaat; het land kent geen burgerlijk huwelijk.

De Nederlandse rabbijn Corrie Zeidler vertelde in de recente EO-documentaire Hoe word ik joods? dat het orthodoxe opperrabbinaat een zwarte lijst bijhoudt van buitenlandse rabbijnen wier gezag niet wordt erkend. Volgens de Jeruzalem Post staan op die zwarte lijst 160 namen, waaronder die van een aantal prominente orthodoxe rabbijnen. En die van Menno ten Brink.

Volgens de Israëlische demograaf Sergio Della Pergola zou de aanpassing van de 'één-grootouder'-eis zo'n drie miljoen mensen met Joodse wortels raken. Voor hen is dat 'verontrustend, walgelijk en vernederend', zeggen niet-orthodoxe rabbijnen in Groot-Brittannië in de online krant Jewish News, 'emotioneel schadelijk' en nog contraproductief ook: de boodschap 'dat Israël geen thuis is voor de Joden in het buitenland' ondermijnt de steun die het land nu nog geniet in de diaspora.

Rabbijn Ten Brink kiest minder grote woorden, maar ook hij vindt dat de wijziging in de Wet op Terugkeer moet worden verijdeld. "We hebben formeel nog geen audiëntie aangevraagd bij de ambassadeur van Israël. Maar voordat het er echt op aankomt, denken we daar hard over na. Nu al laten we ons horen binnen de overkoepelende verbanden van progressieve Joden, zowel op Europees als wereldwijd niveau. Die steunen de niet-orthodoxe stromingen in Israël die tegen die wetswijziging ageren."

'De enige plaats waar Joden vrij en veilig zijn'

De ontstaansreden van de Wet op Terugkeer speelt in het debat erover steeds weer een rol. Ten Brink: "Die stamt uit de dagen van Israëls eerste premier, David Ben-Gurion. De Tweede Wereldoorlog was voorbij, maar de pogroms in Rusland en in de Arabische wereld gingen door. Aliya garandeerde alle Joden uit de hele wereld een veilig heenkomen in Israël als ze vervolgd werden. Mocht het antisemitisme weer om zich heen grijpen, dan is dat land de enige plaats waar Joden vrij en veilig zijn. En het antisemitisme neemt op dit moment toe. Israël is de Joodse levensverzekering."

Opperrabbijn Jacobs, die zich al vaker bezorgd heeft uitgelaten over het antisemitisme in Nederland, begrijpt dat mensen daar last van hebben, ook als ze 'volgens de halacha eigenlijk geen Jood zijn'. "Maar mocht zo iemand in de problemen komen omdat hij toevallig 'Cohen' heet, dan zal ik de eerste zijn om het voor hem op te nemen. Zoals ik achter iedereen sta die wordt gediscrimineerd."

Ook rabbijn Nathans refereert aan anti-Joodse sentimenten. "Als je je nu prima voelt in Nederland en je toch al niet van plan bent aliya te maken, verandert er feitelijk niets wanneer de regels in Israël worden aangepast. Maar psychologisch verandert er iets fundamenteel. Want je weet nooit of je je door toenemend antisemitisme ooit gedwongen zult voelen te vertrekken. Dan is het tragisch als je je niet in Israël kunt vestigen."

Orthodoxie intomen

Het verzet tegen de wetswijziging leeft vooral buiten Jacobs' orthodoxe sfeer. Het is uiting van een al langer bestaand ongenoegen binnen de niet-orthodoxe Joodse gemeenschap. Ten Brink: "De vraag 'wie is Joods?' wordt steeds ter discussie gesteld. Nu erkent de staat Israël je nog als jood als je door een rabbijn buiten het land als Jood wordt erkend, bijvoorbeeld als je daar bekeerd bent. Maar voor het Israëlisch opperrabbinaat ben je niet-Jood als je giur hebt gedaan bij een niet door hem erkende instantie. Zoals bij de Liberaal Joods Gemeente, waar ik aan verbonden ben."

Dat heeft grote consequenties, zegt Ten Brink. "Het orthodoxe rabbinaat bepaalt wie Jood is en wie dus Joods begraven mag worden of kan trouwen in Israël. De orthodoxie legt, als het aan haar ligt, straks nog meer beperkingen op en vergroot zo haar greep op de maatschappij."

Die gedachte is niet vergezocht: Yitzhak Yosef, een van de twee Israëlische opperrabbijnen, heeft laten weten dat Israël 'een orthodoxe staat' hoort te zijn, geen progressief-Joodse. Ten Brink keert zich daartegen. "Ik, en met mij de internationale progressief-Joodse beweging, wil de invloed van de orthodoxie in Israël intomen. Dat alleen het orthodoxe opperrabbinaat bepaalt wie een huwelijk mag sluiten en begraven kan worden, dat moet doorbroken worden."

Zoals er ook een einde moet komen aan het feit dat de Westelijke Muur in Jeruzalem een soort synagoge is geworden op strikt orthodoxe leest, zegt Ten Brink, met de mannen gescheiden van de vrouwen. "De Klaagmuur is een nationaal-religieus monument waar iedereen, mannen en vrouwen, ook samen, in vrijheid hun gebeden moeten kunnen zeggen."