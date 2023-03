De jaarnota’s die consumenten momenteel van energiebedrijven krijgen, vallen in veel gevallen gunstig uit. Mensen blijken in het afgelopen jaar minder gas en stroom te hebben verbruikt dan waar hun betaalde voorschotbedragen op gebaseerd waren.

"We zien inderdaad dat er meer terugbetalingen op de jaarnota zijn ten opzichte van andere jaren", meldt een woordvoerder van energiebedrijf Greenchoice. "Dit komt doordat het een warme winter is geweest en we zien dat de meeste klanten minder verbruiken dan te verwachten was op basis van een standaardwinter."

Volgens cijfers van statistiekbureau CBS verbruikten huishoudens in 2022 een kwart minder aardgas dan in 2021. Een deel hiervan komt volgens het CBS door het warmere weer (10 procent), de overige 15 procent komt doordat mensen bijvoorbeeld hun huizen beter isoleerden, de verwarming lager zetten of voor de verwarming van de huizen overstapten van gas naar elektriciteit.

Prijsplafond geldt een jaar, maar gaat per maand

Dankzij het prijsplafond betaal je in 2023 tot een maximaal verbruik een maximaal tarief. Voor gas betaal je tot 1200 kuub nooit meer dan 1,45 euro per kuub, voor stroom tot 2900 kWh nooit meer dan 0,40 euro per kWh en voor stadswarmte maximaal 47,38 euro per gigajoule (tot 37 GJ).

Maar daarbij is het wel zo dat die hoeveelheden energie per jaar over twaalf maanden zijn verdeeld. Zo geldt voor gas dat in januari tot 221 kuub de maximumprijs was gegarandeerd en bij meerverbruik je gewoon het tarief moet betalen dat je energiebedrijf aanhoudt. Dat was bij nagenoeg elk bedrijf hoger.

Het is dus niet zo dat als je bijvoorbeeld in januari op vakantie was en je heel weinig gas hebt verbruikt, dat later in het jaar voor het plafondtarief nog op kunt maken. Voor elke maand is een hoeveelheid energie bepaald die je voor het maximumtarief mag verbruiken: in de zomer is dat veel minder dan in de winter.

Overigens krijgt lang niet iedereen geld terug van de reeds betaalde voorschotten. "Er zijn natuurlijk ook klanten die moeten bijbetalen", waarschuwt de Greenchoice-woordvoerder. "Bijvoorbeeld wanneer ze hun termijnbedrag naar beneden hebben bijgesteld of meer hebben verbruikt dan gebruikelijk door bijvoorbeeld een veranderde gezinssituatie."

Heel lage bedragen

Energiebedrijf Eneco zegt de invloed van de warme winter ook te zien, plus het feit dat veel mensen zelf vorig jaar hun voorschotten hebben verhoogd om bij de jaarafrekening niet te hoeven bijbetalen. Vattenfall bevestigt dat bij het berekenen van voorschotten rekening gehouden wordt met het historische verbruik en dat dankzij de milde winter de jaarafrekening mogelijk lager kan uitvallen. "Maar dat gaat dan om heel lage bedragen."

Klanten passen zelf ook geregeld de voorschotten aan. Frans van Vliet uit Berg en Dal is zo iemand. Hij kreeg in het najaar van zijn energieleverancier, Energiedirect, een termijnbedrag van 624 euro voorgeschoteld. "Veel te hoog", oordeelde Van Vliet. "Ik houd al jaren wekelijks bij wat ik verbruik."

Nog over

Hij had het idee dat de energiebedrijven door hoge termijnbedragen te vragen financiële buffers aan het bouwen waren en stelde zijn maandbedrag zelf naar beneden bij. Zo'n 300 euro betaalt hij nu maandelijks. "En daar houd ik nog wat aan over." Met dank aan de relatief warme winter, het terugdraaien van de thermostaat en het prijsplafond.

Vattenfall heeft per 1 maart bij klanten waarbij dat verantwoord was automatisch het termijnbedrag verlaagd: dat kon door de verlaging van de energietarieven en doordat rekening is gehouden met het prijsplafond. Greenchoice deed dat al eerder. "Vanaf januari 2023 hebben wij in de berekening van het termijnbedrag het prijsplafond meegenomen."

'Nog beter even geen vast contract afsluiten'

De gasprijzen liggen momenteel al 'véél lager' dan ze eerst waren en zullen de komende maanden nog verder dalen, is de verwachting van hoogleraar energie-economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen. En dan met name de gasprijs die consumenten moeten betalen: de energiebedrijven kopen al enige tijd voor redelijke tarieven gas in, maar huishoudens betalen nog voor het gas dat eerder tegen veel hogere tarieven is ingeslagen. "Wat de energieleveranciers nu aan consumenten aanbieden, is gebaseerd op een gemiddelde prijs van de afgelopen maanden. Je mag verwachten dat de consumentenprijs nog wel verder gaat dalen."

Dat komt doordat Mulder verwacht dat de inkoopprijs van het gas mogelijk ook nog verder omlaag gaat. "We hebben een zachte winter gehad en hebben een groot aanbod in verhouding tot de vraag." Want huishoudens en industrie verbruikten beduidend minder. "De gasvoorraden zijn nu nog goed gevuld", zegt hij.

Volgens de hoogleraar piekten de gasprijzen tijdelijk enorm door het wegvallen van het Russisch gas. "Dat was zo'n 40 procent van de gastoevoer in Europa." Maar inmiddels heeft de markt zich daaraan aangepast, door onder meer (vloeibaar) gas te halen uit het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Scandinavië.

Hij vermoedt dat de gasprijs nog wel hoger zal blijven dan voordat deze begon te stijgen, juist omdat het gas van verder moet komen. "En ook omdat je het gas nu eerst vloeibaar moet maken, dan koud moet transporteren en dan weer energie nodig is om het weer gasvormig te maken."

Mocht er in Europa een strenge winter komen - en eventueel ook in Azië - dan kan de gasprijs wel weer wat omhooggaan. Ook een groei van de economie in China kan de prijzen opstuwen. Mulder: "Maar lang niet zo extreem als we vorig jaar hebben gezien."

Als hij consumenten nu zou moeten adviseren, dan zou hij ze aanraden om nog even te wachten met het afsluiten van een vast contract. "Want voorlopig zullen de consumentenprijzen nog wel dalen."

Zekerheden geeft Mulder niet. "Maar er is gas genoeg in de wereld."