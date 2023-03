'Pikachu, bliksemstraal nu!' Of: 'Om de wereld voor verder verval te behoeden!' Het zijn kreten die al jarenlang door de woonkamer van Nederlandse gezinnen schallen. Na ruim een kwart eeuw neemt Pokémon deze week op grootse wijze afscheid van zijn bekendste mascottes Ash en Pikachu. Op de grootste Pokémonbeurs van het land is het verdriet voelbaar. 'Ik ga zo hard huilen bij de laatste aflevering.'

Alsof een stukje van je kinderlijke ziel afsterft. Zo voelt het voor de bezoekers van Pokémon Special Championships Utrecht, het grootste Pokémon-toernooi van ons land. Een leven zonder de schattige wezentjes kunnen zij zich niet voorstellen. "Het was bij ons thuis altijd vaste prik. Even snel een aflevering op Fox Kids, om daarna naar school te gaan en op het schoolplein kaarten te ruilen", zegt de nu 31-jarige Frans Waterman.

Een vuurrood Charmander-shirt verraadt meteen zijn grootste passie. Ook zijn moeder, met op haar hoofd een ludiek Pikachu-petje, is Pokémon in al die jaren niet uit het oog verloren. "Die hilarische lach van Jessie (een van de schurken, red.) galmt nog na in mijn hoofd. Hoe vaak ik de tv wel niet zachter moest zetten."

De liefde voor de kleurrijke, mythische wezens gaat op de beurs - die wemelt van de gezinnen en vriendengroepen - ontzettend diep. Glimmende verzamelkaarten van 'zeldzame' pokémon gaan in de Jaarbeurs voor wel duizenden euro's per stuk over de plank. Even verderop zitten honderden spelers aan lange tafels met geconcentreerde gezichten tegenover elkaar. Sommigen spelen het klassieke kaartspel, anderen wanen zich in de videogame als een echte Pokémon-trainer.

Om hun heen staan bezoekers nagelbijtend naar het spektakel te kijken. Op de achtergrond is een enthousiaste Britse commentator te horen die de wedstrijden als een bokswedstrijd aankondigt.

Springlevend

Het mag duidelijk zijn: Pokémon is niet dood, Pokémon is springlevend. Generaties zijn opgegroeid met de doldwaze avonturen die Ash en Pikachu samen beleefden. Maar waar zij het eeuwige jeugdige leven hebben, zijn hun fans volwassen geworden. Sommigen tikken zelfs al de veertig aan. "Voor Pokémon ben je nooit te oud", zegt een van hen stellig.

Honderden afleveringen en tientallen films later komt er deze week toch écht een einde aan het iconische duo Ash en Pikachu, met nog één laatste aflevering 'waarin alles samenkomt'. Pokémon slaat na de legendarische introductie in 1997 een nieuwe richting in, met een compleet nieuw verhaal en andere hoofdrolspelers. Ondenkbaar voor velen, maar het einde van de serie zal het niet betekenen. Pokémon is een miljardenbusiness geworden en is - eerlijk is eerlijk - het succesverhaal van Ash en Pikachu allang ontstegen.

Kelly Kuipers (31), Oss: 'Ash en Pikachu laten je niet los'

"Als ik aan de laatste aflevering van Ash en Pikachu denk, krijg ik al kippenvel. Ik kan gewoon niet geloven dat ze stoppen. Ik weiger het te geloven! Ik kan mij geen leven zonder die twee voorstellen. Ik ben samen met hen opgegroeid, net zoals heel veel Nederlanders."

Kelly Kuipers Foto: AD

"Aan de afleveringen koester ik heel veel warme herinneringen. Hun avonturen, hun vriendschap, hun liefde voor elkaar. Het verhaal van Ash en Pikachu is iets dat je vastpakt en niet meer loslaat. Voor mij staat hun band symbool voor de liefde tussen mens en dier. Het ultieme bewijs dat je onvoorwaardelijk van iemand kunt houden, in goede en slechte tijden. Dat ik die liefde hier in Utrecht mag delen, met al die anderen, vind ik fantastisch. Wat je afkomst ook is, welke problemen je ook hebt: dat doet er hier niet toe. Pokémon is voor mij één grote hechte familie. Iedereen is gelijk."

Julius Brunfeldt (31), Finland: 'Pokémon heeft mijn leven gered'

"Zonder Pokémon was ik er waarschijnlijk niet meer geweest. In een periode dat het heel slecht met mij ging, kwamen Ash en Pikachu op het juiste moment. Ik vond in hun afleveringen troost en ging me helemaal verdiepen in deze fantastische wereld. Pokémon is niet zomaar een serie, het is een roeping. Iets dat je je hele leven blijft volgen en adoreren. Alles wat ik in mijn leven nu voor elkaar heb, mijn werk, mijn huis, mijn vrienden: ik heb het allemaal aan Pokémon te danken. En in zekere zin dus ook aan Ash en Pikachu, haha!"

Julius Brunfeldt Foto: AD

"Wat ik zo fijn vond aan die twee is de positiviteit die ze uitstralen, in wat voor problemen ze ook terechtkomen. Het inspireerde mij om ook het beste van mijn leven te maken. Ik durf wel te zeggen dat Pokémon mijn leven gered heeft. Het brengt me zelfs ook succes en prachtige reizen naar verre landen, want ik sta zesde op de wereldranglijst van het kaartspel!"

Owyn Kamerman (19), Alphen aan den Rijn: 'Dankzij Pokémon een familie gekregen'

"Ik was nog niet geboren toen de eerste afleveringen van Pokémon op tv kwamen. Maar ik ben er zeker mee opgegroeid! Kom op, iedereen kent toch Ash en Pikachu? Zij zijn hét gezicht van Pokémon. Zonder hen was deze serie nooit zo groot geworden. En kijk eens om je heen: de fans zijn met de serie meegegroeid. Het is echt niet alleen voor kinderen, hier in Utrecht lopen vooral volwassen fans rond. Ik denk dan ook dat je nooit te oud bent voor Pokémon."

Owyn Kamerman (19) Foto: AD

"Ik ben nu 19, en ik zie mijzelf nog wel voor de rest van mijn leven dit spel spelen. Ik heb dankzij Pokémon hier mijn familie opgebouwd. Mijn beste vrienden, met wie ik nu de wereld rond reis. Pokémon is voor mij niet zomaar een mediafranchise, het is mijn roeping. En je zegt het goed: ik ben het bewijs dat de serie na al die jaren nog altijd de nieuwe generaties aanspreekt. Dus het zal ook zonder Ash en Pikachu wel goed komen."

Pokémon fanaten doen mee aan een wedstrijdonderdeel op de Pokémon Special Championships. Deelnemers uit verschillende landen zijn naar de Jaarbeurs gekomen om mee te doen aan het toernooi Foto: ANP

