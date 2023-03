"Ik zie in de afgelopen twintig jaar geen afname van zwerfafval. Naast doorlopende wegen ligt alles vol. Als je het niet weghaalt, liggen er binnen de kortste keren blikjes, wegwerp plastic en allerlei troep. Bij de Galderse Meren is het hopeloos. Toen het water laag stond, heb ik de oevers schoongemaakt. Dan zie je wat zich er jarenlang heeft opgehoopt. Blikjes, stukjes plastic en piepschuim. De bosjes bij de parkeerplaatsen begin ik niet eens aan. Ik geloof er niets van dat Breda in 2030 zwerfafvalvrij is. Ik kan makkelijk zeggen dat ik mee doe aan de Opschoondag, want ik ga iedere dag op pad om zwerfafval op te ruimen."

"Het grootste gedeelte van de mensen laat alles uit zijn handen vallen op de plek waar ze staan. Daarom liggen de bermen, de straten en de groenstroken vol blikjes, koffiebekers, wegwerpverpakkingen en plastic. Het is echt verschrikkelijk. Ze beseffen blijkbaar niet dat alles vervuild raakt en dat dat niet alleen de natuur, maar ook hun eigen gezondheid aantast. De grond, het water, de lucht, alles is vervuild. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Het begint met opvoeden en informeren. Gelukkig is er een groeiende groep mensen die de troep wil opruimen. Het voelt dubbel om andermans vuil op te ruimen, maar als wij het niet doen, doet niemand het."

"Vier jaar geleden ben ik begonnen met ploggen. Ik hou van hardlopen en ben begaan met het milieu. Ik las dat er ploggers zijn. Mensen die tijdens het hardlopen zwerfafval oprapen. Geweldig. Ik ben het in Breda gaan organiseren en inmiddels zijn er 122 mensen die meelopen. Wie kan suppen mag op de singels meedoen. Het is nodig, want er ligt veel afval op straat. Vooral van To Go-maaltijden en drinkbekers. Dat is funest, want via waterkolken komt het in de beken, rivieren en de zee terecht. Het is helemaal niet nodig om gemaksvoedsel te kopen. Het is pure luxe. Smeer gewoon boterhammen."