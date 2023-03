Ze moesten samen met een kop thee maar eens goed praten over hun jarenlange ruzie, luidde het oordeel van de Utrechtse rechtbank afgelopen zomer. Maar tot een theekransje tussen de twee baronessen van het Utrechtse kasteel De Haar kwam het nooit. En dus mag het jongste zusje, 'partybarones' Allegra van Zuylen (27), nog steeds het kasteel van haar oudste halfzus Alexandra (65) niet in. Ze sleepte haar donderdag weer voor de rechter.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De jongste nazaat van de overleden baron Thierry van Zuylen van Nijevelt vierde haar 21e verjaardag in 2017 groots in kasteel De Haar in het pittoreske dorpje Haarzuilens (566 inwoners), onder de rook van Utrecht. Zó groot dat ze rookmachines in het sprookjeskasteel aanzette. Waarna alle rookmelders in het kasteel afgingen. En dat heeft de oudste dochter van de baron, Alexandra, haar halfzusje nooit vergeven.

Kasteelappartement

Alexandra heeft zeggenschap over wie er vakantie in het kasteel mag vieren en weigert al jaren de jongste barones toestemming te geven om in het kasteel te logeren. Zelfs niet om het graf van haar vader te bezoeken, stelt Allegra, die in London woont en geboren is uit een later huwelijk van de baron. En dat wil ze wel graag, net als vakantie houden in het Châtelet, het zogenoemde poortgebouw waarin een appartement zit.

Baron Van Zuylen van Nijevelt overleed in 2011 op 78-jarige leeftijd. Voor zijn dood was de kasteelheer genoodzaakt het kasteel te verkopen aan Stichting De Haar en Natuurmonumenten, omdat hij zelf niet meer kon opdraaien voor de vele miljoenen die noodzakelijk waren om de renovatie van het kasteel te betalen.

Barones Allegra van Zuylen van Nijevelt van De Haar (rechts) met haar moeder. Foto: Alan Davidson/Shutterstock

In de verkoopovereenkomst liet hij vastleggen dat zijn bloedverwanten, dus zijn vijf dochters, traditiegetrouw in september vakantie mogen vieren in het kasteelappartement. Die 'vakantieregeling' moet een vertegenwoordiger van de familie coördineren, en dat is de oudste zus Alexandra. Zij bepaalt dus wie er wel of niet mag komen.

Sigarettenpeuk

En zij heeft er na meerdere incidenten zoals het verjaardagfeestje, maar ook een verbogen band van een fiets waar Allegra volgens haar met een golfkar overheen zou zijn gereden en een sigarettenpeuk in het kasteel, geen vertrouwen in dat haar halfzusje zich netjes gedraagt.

"Allegra heeft sinds haar 18de vier keer in het kasteel gelogeerd en iedere keer zijn er dingen gebeurd. Dus is ze, om het kasteel te beschermen, geweigerd'', aldus de advocaat van Alexandra, die in Parijs woont. Beide zussen waren donderdag niet in de rechtbank aanwezig. Allegra had volgens haar advocaat wél willen komen, maar kreeg deze week griep.

Een kamer in het Châtelet van kasteel De Haar. Foto: Marnix Schmidt

Vorig jaar zomer stonden de baronessen al voor de rechter. Die oordeelde toen dat de zussen de kwestie 'binnen de kasteelmuren moeten oplossen' en 'een kop thee moeten drinken'. Maar dat is nooit gebeurd. "Wel kreeg Allegra een boze mail met 'ik ga hier niet in mee'. Er is dus nooit gepraat'', aldus de advocaat van de jongste telg, die maar liefst 60 procent van de erfenis van haar vader kreeg.

En dat is volgens de stichting ook waar het mis gaat. "De jonge barones lijkt te denken dat ze vanwege haar erfrecht eigenaar is van het kasteel. Maar dat is niet zo."

Maar ze wil de barones wel tegemoetkomen en stelde voorwaarden voor een bezoek op. "Een gesprek met de directrice onder vier ogen en het eerste bezoek moet onder begeleiding gebeuren. Als ze een ticket voor het museum koopt, kan ze zich vrijer bewegen", aldus haar advocaat.