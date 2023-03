De rugstreeppad is de gesel van bouwers. Maar in dit geval heeft de eigenaar van camping Duinrand het kleine diertje in de duinen van Haamstede omarmd als bondgenoot tegen het laatste plukje vaste gasten.

Barendrechters Pien en (broer) Jan den Hollander brengen al meer dan een halve eeuw zo mogelijk hun vrije tijd door in hun familiehuis op camping Duinrand. Langs het achterpad vlak bij hun plekje lopen ze regelrecht de duinen en het bos in, het strand op. En met hen gasten van de nog 29 andere resterende vaste staanplaatsen op het park. Of eigenlijk is het liepen, want sinds campingeigenaar Machiel Blom van Fiorinvest eind vorig jaar plotseling amfibieschermen en een hekwerk liet plaatsen dwars op dat pad, moeten ze een goeie 1,5 kilometer omlopen en een drukke weg oversteken. Onveilig voor de (klein)kinderen en bovendien maakt het pad ook deel uit van een vluchtroute bij calamiteiten.

Jan den Hollander kan het eigenlijk niet anders interpreteren: "Het voelt een beetje als pesterij." De advocaten van de dertig staanplaatshouders en de campingeigenaar stonden donderdag in een kort geding voor de rechtbank. Die poort moet weer open, vinden de huurders, want dit beperkt hen in hun genot dat toch al steeds verder wordt afgeknepen. En desondanks hebben ze dit jaar wel 10 procent huurverhoging voor hun kiezen gekregen.

De achtergebleven huiseigenaren verzetten zich tegen het opzeggen van het huurcontract. Daartegen loopt een andere juridische procedure, die 30 juni in een door Duinrand ingesteld hoger beroep z'n ontknoping nadert. Vooruitlopend op die zaak is Blom begonnen met de ontmanteling van de camping.

Amfibiescherm om kolonisatie rugstreeppad te voorkomen

Die grote kale vlakte die inmiddels is ontstaan, is verleidelijk voor de rugstreeppad uit het naastgelegen duingebied. En als het beschermde beestje eenmaal de overstap zou wagen, heb je de poppen aan het dansen, weet Blom ook. Menig bouwproject wordt direct stilgelegd als een rugstreeppad wordt ontdekt. Om kolonisatie te voorkomen, liet blom een amfibiescherm plaatsen. Dat is hij ook verplicht in het kader van de natuurvoorschriften, betoogde zijn advocaat Dave Trip. Op dat scherm kwam ook nog eens een hoger gaas. "Om konijnen buiten te houden", hoorde de rechter medewerkster Miranda Deurloo van Duinrand tot zijn verbazing verklaren. "Een konijn is voor mij geen amfibie. Dat komt een beetje uit de hoge hoed."

Op het amfibiescherm (de zwarte rand) en op het pad aan de buitenkant naar de poort is gaas geplaatst, tegen konijnen. Foto: Sandra Schimmelpennink

Maar dat hek staat ook pontificaal voor het achterpoortje naar de duinen. Terwijl er verderop bij de huisjes nog een stuk is waar geen scherm is geplaatst, omdat dan in particuliere tuintjes zou moeten worden gegraven. Dus ondertussen kunnen die padden daar gewoon langs, merkte de rechter op. "Wat maakt dat u niet volledig kan voldoen aan de voorschriften en het afgesloten houden van die poort wél zo belangrijk voor u is?" Volgens Deurloo is over de verdere afsluiting overleg met Staatsbosbeheer en dat neemt z'n tijd.

Doorbraak forceren

De rechter probeerde letterlijk een doorbraak te forceren en beide partijen weer met elkaar aan tafel te krijgen. Volgens advocaat Marcel van Wezel is dat herhaaldelijk zonder resultaat geprobeerd. En ook Trip zag zo gauw geen mogelijkheid meer voor een alternatieve uitweg. Het amfibiescherm is deels ingegraven in de grond. Een omvangrijke klus en om die reden is alvast met de aanleg begonnen op plekken waar dat al kan, aldus de advocaat van Duinrand. Projectontwikkelaar Evert Driessen verklaarde na afloop van de zitting 'nog eens een balletje te zullen opgooien' om toch tot een aanvaardbare oplossing te komen voor beide partijen.

De rechtbank doet 30 maart uitspraak in het kort geding.

