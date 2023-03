Het nieuwe hotel van het Safari Resort van Beekse Bergen is nog niet eens officieel geopend of de boekingen komen vanuit de hele wereld binnen. Hoe deze mensen Hilvarenbeek hebben gevonden op de kaart? Ze weten het bij Libéma eigenlijk ook niet precies.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dablad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een paar uur voordat zo'n 145 gasten komen 'proefslapen' bij het Safari hotel is het druk in de lobby van het centrumgebouw Hogon House. Tijd voor de puntjes op de i. "De boompjes worden nog vervangen door grotere exemplaren en we vonden de entree nog wat kaal, dus daar zetten we een paar zitjes. Waarschijnlijk zijn dat zaken die de gasten niet eens opvalt, dus ik ben wel benieuwd of zij nog verbeterpunten zien", zegt general manager Stephanie Struis.

Want de eerste grote groep die het gloednieuwe hotel komt testen donderdagavond, is deskundig publiek. Het gaat om medewerkers van reisorganisatie TUI. "We hebben vooraf uitgebreid onderzoek gedaan onder onze bestaande, maar ook onder nieuwe gasten. Met het hotel boren we een hele nieuwe doelgroep aan", legt de general manager uit.

Overnachten tussen de dieren kan al bijna vijf jaar in Hilvarenbeek. Dat is niets nieuws bij Safari Resort. Maar nu is het mogelijk om dat een dagje te doen met alle luxe en service die bij een hotel hoort. "Dat is uit ons marktonderzoek gebleken", aldus Struis. "Dat gasten graag een of twee nachtjes willen blijven en dat daar een ontbijtservice bij zit. We zien dat families graag samen willen komen, maar dan niet per se voor een weekend of een hele week. Dat kunnen we nu bieden."

Het hotel is overigens niet een gebouw met vele verdiepingen. Het gaat om blokken van twee verdiepingen met steeds 5 meter afstand van elkaar, rondom een savanne. Daar lopen nu giraffen, zebrapaarden, struisvogels en Afrikaanse runderen. Vanuit het hotelbed en de douche, in de suites zelfs vanuit de sauna, kun je die zien lopen. Elke kamer heeft een terras met kacheltje, om maar wat wetenswaardigheden te noemen.

Behalve de mogelijkheid om een kort verblijf te boeken, en uitzicht op de dieren is sowieso een must, willen de gasten meer variatie, weet Struis. "We hadden al twee restaurants op het resort. Daar komt nu een buffetrestaurant en fine dining à la carte bij. Dat maakt het aanbod volgens ons compleet."

Geen prijsvechter

Of het dat ook duur maakt? Struis zegt dat het resort onder het niveau ligt van bijvoorbeeld de Efteling. Zoals de entree voor het attractiepark in Kaatsheuvel ook hoger is dan van het safaripark in Hilvarenbeek. "Natuurlijk hebben we onze bestaande en nieuwe gasten bevraagd over wat ze té duur zouden vinden. Prijzen variëren, het is afhankelijk van het seizoen en we willen geen prijsvechter zijn."

Zo kost een standaardkamer vanaf april, wanneer iedereen welkom is, per nacht 450 euro voor een gezin met vier. Nu al wordt er volop geboekt uit het hele land. Voor Libéma zijn daarnaast België en Duitsland belangrijk en dan is de doelgroep heel breed: van stelletjes, tot gezinnen, tot grotere families met meerdere generaties en voor het hotel ook echt de zakelijke markt. In totaal bestaat op dit moment 45 procent van het totaal uit buitenlanders.

En hoewel daar geen reclame wordt gemaakt, is er zelfs vanuit Qatar en Koeweit geboekt. "We staan op de vakantiebeurs, dus misschien dat mensen ons via die weg weten te vinden", schat Struis in. Influencers, ook een optie. Maar hoe een gezin uit Zuid-Amerika Hilvarenbeek heeft weten te vinden? "Eerlijk gezegd weten we het niet. Blijkbaar zijn we al wijds bekend."

Het à-la-carterestaurant heeft een waterthema en daar overheerst de kleur blauw. Foto: Pix4Profs

De giraffen wonen nog maar kort op de savanne, maar de verzorgers zien dat ze het nu al naar de zin hebben. De jongste, het enige jongetje, huppelt letterlijk langs de kamers. Foto: Pix4Profs

In de suites is een aparte zitkamer met uitzicht, uiteraard, op de savanne. Foto: Pix4Profs

Nu nog lijkt het wat kaal op de savanne. Het groen moet nog groeien. Foto: Pix4Profs