Hoe loop je schurft op? Nou, bijvoorbeeld door een bank op Marktplaats te kopen. Echt gebeurd, zegt dermatoloog Ronald Houwing van het Deventer Ziekenhuis. 'Ik kreeg een stel op mijn spreekuur dat schurft had. Ze hadden geen idee hoe ze eraan gekomen waren. Dat bankje bleek de boosdoener te zijn, daar zat schurftmijt in.'

Het klinkt als een goede grap, maar dat was het voor dit stel beslist niet. Net als voor alle andere mensen die schurft oplopen. Want heb je eenmaal de schurftmijt in je lichaam zitten (ja, ín je lichaam, want het beestje graaft gangetjes onder je huid), zie er dan maar eens vanaf te komen.

Schurft is in opmars. Uit cijfers die instituut Nivel wekelijks verzamelt blijkt dat het aantal gevallen ver boven het niveau van 2021 ligt. En waar schurft de afgelopen jaren vooral in studentenkringen heerste, is nu ook een stijging te zien bij jonge kinderen en ouderen. Vorige week was in het werkgebied van GGD IJsselland een enorme piek bij kinderen tussen 0 en vier jaar, veroorzaakt door een uitbraak bij een kinderdagverblijf.

Vicieuze cirkel

Artsen in de regio Deventer-Zwolle zien dat de bestrijding vastloopt door gebrek aan voorlichting en kennis, en het ontbreken van eenduidige richtlijnen bij de behandeling. Huisartsen en hun assistenten hebben te weinig tijd om patiënten goed te begeleiden, zegt Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken. "Het is een intensief traject dat je zorgvuldig moet doorlopen. Anders kom je in een vicieuze cirkel terecht", aldus huisarts Mariel Kok.

Ook zijn de behandeladviezen niet overal gelijk, waardoor de behandeling soms niet genoeg effect heeft, stelt dermatoloog Houwing. "Schurft was altijd zeldzaam. Nu het zo veel voorkomt, leren we in rap tempo wat wel en niet werkt bij de behandeling. Maar er is geen eenheid. Soms vergeten artsen de huisgenoten ook mee te behandelen. Wij geven tegenwoordig bij hen ook twee behandelrondes, voorheen dachten we dat eenmaal voldoende was", zegt Houwing.

Mutsen, sjaals, handschoenen en jassen

Dermatoloog Houwing ziet dagelijks zes à zeven schurftgevallen. Bij elk consult gaat hij op zoek naar bewijs en hij vist niet zelden een schurftmijt uit het lichaam van zijn patiënt. Met grote regelmaat ziet hij patiënten terug omdat het ondanks pillen en crèmes niet lukt van de aandoening af te komen. "Zonder overdrijven: mensen zijn wanhopig, maar wij soms ook. Ik heb nog nooit zoveel huilende mensen op het spreekuur gehad. Het lijkt zo uitzichtloos."

Schurft is een 'onschuldige' aandoening, maar wel een die enorm hinderlijk is. Niet alleen vanwege de jeuk, ook vanwege de behandeling. Pillen slikken, uitgebreid smeren op de plekken die jeuken, elke dag je kleding en beddengoed verwisselen en wassen.

Huisarts Mariel Kok: "Als je met z'n tweeën bent is dat misschien nog te doen, maar denk eens aan een gezin met vier kleine kinderen. Waar ook opa en oma regelmatig over de vloer komen. Of samengestelde gezinnen waarvan de kinderen tussen twee ouders pendelen. Gedragen kleding moet drie dagen in een afgesloten zak, daarna moet je die er met handschoenen aan uithalen en wassen op 60 graden. Ook mutsen, sjaals, jassen, handschoenen; noem maar op. Vergeet je één onderdeel, dan bestaat de kans dat je weer van voren af aan moet beginnen omdat er toch nog ergens een mijt zat."

Extra handjes

Huisartsen, dermatologen en de GGD in de regio Deventer en Zwolle hebben nu de koppen bij elkaar gestoken. "De informatie aan patiënten moet beter en duidelijker. En we hebben extra handjes nodig. We merken dat we het in de huisartsenpraktijken niet redden met begeleiding van gezinnen die hierin extra zorg kunnen gebruiken. Wie moet het dan oppakken? Dat is voor ons ook de vraag."

GGD IJsselland gaat een nascholing voor huisartsen opzetten, zegt arts infectieziektebestrijding Vera van Uem. Ook zij ziet een toename van het aantal schurftgevallen. Officieel heeft de GGD geen rol bij individuele schurftgevallen, maar hij helpt huisartsen wel bij lastige situaties, bijvoorbeeld als het een patiënt niet lukt om de schurft onder controle te krijgen of als er een taalbarrière is.

Paul (61) heeft schurft: 'Ik gun het niemand'

In november kreeg hij jeuk en nu, vier maanden en vier intensieve behandelingen verder, begint Paul van Remmen (61) uit Diepenveen eindelijk het gevoel te krijgen dat hij de schurftmijt de baas is. "Je moet heel veel discipline hebben om er vanaf te komen."



Wat de oorzaak was van die ondraaglijke jeuk, wist de Diepenvener aanvankelijk niet. Totdat zijn zoon, die in een studentenhuis woont, vertelde dat hij schurft had gehad.

Van Remmen ging naar de huisarts, kreeg pillen en zalf voor hemzelf en zijn vrouw en toen begon het hele circus. "Smeren, pillen slikken, elke avond je kleding in een plastic zak doen en die drie dagen laten liggen zodat de mijt doodgaat en dan wassen. Beddengoed regelmatig wassen, veel stofzuigen. Vaste plekken om te zitten, zodat je elkaar niet besmet. Ik had een naambordje aan mijn stoel gehangen en gezellig samen op de bank zitten was er niet bij. Heel veel handen wassen en de nagels kort houden en voortdurend schrobben. Het is echt voortdurend opletten."

Twee keer kreeg hij een kuur bij de huisarts, maar de jeuk verdween niet. "Ik bleef maar last houden, vooral 's nachts. Het voelde alsof mijn huid in de fik stond."

Bij de dermatoloog zette hij de behandeling voort. Nu, na de tweede kuur via het ziekenhuis lijkt het einde van de ellende in zicht. "Ik had nooit gedacht dat het zo'n impact zou hebben. Ik zal blij zijn als ik er vanaf ben. Het vereist veel discipline en solidariteit binnen het gezin. En openheid, daar begint het mee. Natuurlijk is het niet leuk om te vertellen dat je schurft hebt, maar je moet de mensen om je heen inlichten. Anders kom je er niet vanaf."