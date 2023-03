Ze was VVD-wethouder in Ommen, werkte lange tijd in het onderwijs en bemiddelde de laatste jaren bij conflicten tussen burgers en overheid. Wie is Ilona Lagas, de aankomend fractievoorzitter van BBB in de Eerste Kamer?

Ilona Lagas (67) is de vrouw met wie Mark Rutte straks zaken moet doen in de Eerste Kamer. Vijf jaar geleden was ze nog VVD-wethouder. Maar inmiddels is haar kritiek op die partij niet mals. "Ik zie het verschil met D66 niet meer", zegt ze. En waar leden vroeger de dienst uitmaakten, is dat onder Rutte de partijleiding geworden, zo vindt ze.

Maar die harde noten staan samenwerking niet in de weg, vindt Lagas. "Er zijn genoeg echtparen die scheiden, maar goed door een deur blijven gaan. Voor de kinderen."

Lagas leidt na de getrapte verkiezing in mei - door de leden van Provinciale Staten - waarschijnlijk de grootste fractie in de Eerste Kamer. Met Lagas krijgt Caroline van der Plas in Den Haag gezelschap van een vrouw die zich voor de camera al net zo op haar gemak lijkt te voelen. De afgelopen weken schoof Lagas onder andere aan bij Rick Nieman bij WNL Op Zondag.

"Ilona is een vrouw met de poten in de klei en eentje die de handen uit de mouwen steekt. Een niet-lullen-maar-poetsen-type", zo omschrijft Van der Plas haar op de BBB-site.

Ze groeide op in de stad, maar wilde boerin worden

De lijsttrekker voor de Eerste Kamer groeide op in de stad Zwolle, al was ze toen al het liefst te vinden op een boerenbedrijf in de buurt van haar grootouders. Boerin, dat wilde ze worden. Zo ver kwam het niet, maar ze ging met haar man wel op het platteland wonen, eerst in Nieuwleusen, later in het buurtschap Vinkenbuurt bij Ommen.

Ze werd fractievoorzitter van de VVD in die gemeente, was van 2006 tot 2014 wethouder ruimtelijke ordening, daarna weer fractievoorzitter en nog even wethouder. Ze verliet de gemeentepolitiek drie jaar geleden, toen ze toezichthouder werd bij het openbaar onderwijs in Zwolle en omgeving. Ook bij abortuskliniek Stimezo is ze voorzitter van de raad van toezicht. De VVD keerde ze in 2021 de rug toe.

Lagas begon in de zorg en het onderwijs

Haar loopbaan begon in het Sophia Ziekenhuis, waar ze al snel opklom tot hoofd van het poliklinisch laboratorium. Daarna werkte ze 25 jaar op het Deltion college in Zwolle, waar ze onder andere Duits en maatschappijleer gaf.

Vanaf 2014 werkte ze via haar eigen adviesbureau. Ze deed veel werk in opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu, als ambassadeur van de nieuwe omgevingswet, waarbij ze kritische lokale en regionale ambtenaren moest overtuigen. De laatste jaren richtte Lagas zich op conflictbemiddeling. Ze begeleidde gesprekken tussen overheden en boze burgers of bedrijven.