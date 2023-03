Joel en Ellie hebben onze harten gestolen en The Last of Us scoort (terecht) hartstikke lekker. De 'zombie'-serie op HBO Max wist veel indruk te maken door spannende, maar ook vooral veel hartverscheurende verhalen. Kan je geen genoeg krijgen van de avonturen uit de hitserie? Geen zorgen! Veronica Superguide heeft 9 toffe series op een rijtje gezet die je als fan van The Last of Us zeker niet mag missen.

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. The 100

De postapocalyptische omgeving in The Last of Us is nog steeds bewoonbaar - al zou je er natuurlijk niet graag willen zitten met al die bijtende, geïnfecteerde monsters om je heen. In The 100 ga je verder in de toekomst naar een wereld waarin de aarde verlaten is vanwege radioactiviteit. De mensheid is vertrokken naar een 'veilige' basis en honderd veroordeelde jongeren worden weggestuurd naar een planeet om te checken of daar een nieuw leven opgebouwd kan worden. Dat kan natuurlijk niet lang goed gaan.

The 100 is te zien op Netflix.

2. The Leftovers

Wat gebeurt met de mensheid als plotseling 2 procent van de wereldbevolking uit het niets verdwijnt? The Leftovers vertelt het hartverscheurende verhaal van rouw en verlies in een wereld waarin alles vreemder en onwaarschijnlijker wordt. Dat zagen we ook al in The Last of Us, waar Joel in zijn reis vol rouw moet omgaan met een leven dat in niets lijkt op dat van voor de uitbraak.

The Leftovers is te zien op HBO Max.

3. The Walking Dead

Oké, we mogen de 'zombies' uit The Last of Us eigenlijk geen zombies noemen, omdat het gaat om geïnfecteerde mensen. Toch raden we The Walking Dead (als je die inmiddels nog niet hebt gekeken) gewoon aan omdat het plot in de basis ongeveer hetzelfde is. En: met zijn vele spin-offs lijkt de populaire zombieserie nog meer op de postapocalyptische hitserie van HBO Max. In The Last of Us ontmoeten we gedurende het seizoen nieuwe gezichten en krijgen we veel te weten over hun verhaal. Dat komt redelijk dicht in de buurt bij spin-off Tales of the Walking Dead, die vrijwel exact hetzelfde doet.

The Walking Dead is te zien op Netflix en Disney+.

4. Z Nation

Virus? Check. Zombies? Check! Als je fan bent van The Last of Us, is Z Nation een perfecte serie om te bingewatchen terwijl je wacht op nieuwe afleveringen. Drie jaar na de uitbraak van het zogenoemde zombievirus moet een team aan helden de enige persoon die immuun is recht door de Verenigde Staten vervoeren. Klinkt bekend, toch?

Z Nation is te zien op Netflix.

5. Black Summer

Klaar met Z Nation of wel zin in een ouderwetse apocalyps-serie? Dan is Black Summer de way to go. De Netflix Original speelt zich af in dezelfde wereld als Z Nation, maar focust zich volledig op bloedstollende actie en heftige gevechten. De perfecte serie als je meer had willen zien van de zombies en de bijbehorende vechtpartijen in The Last of Us.

Black Summer is te zien op Netflix.

6. War of the Worlds

We hebben het niet over Tom Cruise in de gelijknamige film (al is dat ook zeker een aanrader om te checken na The Last of Us), maar we hebben het over de spannende serie. War of the Worlds speelt zich af in een postapocalyptische wereld waarin buitenaards leven de aarde heeft ontdekt. Slechts een klein groepje overleeft de aanval van de aliens, maar de bevolking staat op het punt voor altijd te verdwijnen. Lukt het hen om de mensheid te redden?

War of the Worlds is te zien op Disney+.

7. The Rain

Het dodelijke virus in The Last of Us komt eigenlijk akelig dichtbij de werkelijkheid en dat is precies hetgeen dat de Scandinavische serie The Rain ook perfect doet. Zes jaar na de uitbraak van een allesvernietigend virus kruipen een Deense broer en zus uit hun veilige bunker om te zien wat het heeft aangericht. De beschaving is volledig weggevaagd en er is niets meer over van de wereld. Wanneer ze een groep overlevers tegenkomen zijn ze vastberaden om nog meer lotgenoten te vinden.

The Rain is te zien op Netflix.

8. Chernobyl

De formules van The Last of Us en Chernobyl zijn nagenoeg hetzelfde, waardoor het alle twee terecht topseries te noemen zijn. Dat is niet het enige: het brein achter Chernobyl, Craig Mazin, schreef en en maakte The Last of Us. Die invloeden zijn duidelijk voelbaar en de chaos voert de boventoon in beide series. In de bekroonde miniserie volgen we de nasleep van een nucleaire ramp. Iets dat net zo eng is als geïnfecteerde monsters in The Last of Us.

Chernobyl is te zien op HBO Max.

9. The Mandalorian

We kunnen hem niet zomaar aan ons voorbij laten gaan: Pedro Pascal. Buiten het feit dat het fijn is om naar hem te kijken, hoeven we echt niet zijn gezicht te zien om te kunnen genieten van zijn acteerskills. Dat bewijst The Mandalorian maar al te goed. Dat is niet het enige, want net als in The Last of Us neemt 'daddy' Pascal ook in de Star Wars-serie een kind onder zijn hoede. Daar kunnen wij in ieder geval uren naar kijken!