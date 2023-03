Een school met alleen Oekraïense kinderen in Tilburg wil kinderen van vluchtelingen en statushouders een veilige plek bieden. Maar ook leren, zeker taal staat centraal. 'We geven alleen in het Nederlands les', zegt Mirela Delic, locatieleider.

"In onze visie zijn kinderen heel veerkrachtig, ongeacht wat ze allemaal mee hebben gemaakt", zegt Delic. "Het is belangrijk dat kinderen op een school in een veilige omgeving worden opgevangen en op hun gemak zijn. Even weg van de zorgen van thuis en met andere kinderen bezig zijn. Kortom kind kunnen zijn, dat is wat wij in eerste instantie willen bieden en dat is voor elk kind belangrijk, ongeacht wat ze allemaal mee hebben gemaakt."

Juist dat mag Delic vormgeven op deze basisschool. "Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school vier dagen in de week. De directrice, Nicole Clemens heeft mij erbij betrokken toen deze onderwijslocatie vorig jaar snel geopend moest worden in verband met de oorlog en de vluchtelingenstroom die op gang kwam. Eerder, in het schooljaar 2015-2016, hebben we dit gedaan voor kinderen van Syrische vluchtelingen. "

De school is te vinden in het gebouw waar vroeger de Rooi Pannen in zat aan de Wandelboslaan, en draagt de naam Oekraïne Tilburg PO. In mei 2022 startte hier het onderwijs voor de kinderen van Oekraïense vluchtelingen en statushouders. "Dat ging toen om 60 leerlingen op het voortgezet onderwijs die hier op de bovenverdiepingen zaten en 50 leerlingen in het basisonderwijs. Momenteel zitten er alleen nog leerlingen van het basisonderwijs op de school, maar dit zijn er inmiddels wel 110."

Normaal zouden kinderen van vluchtelingen en statushouders naar taalklassen gaan, waarvan er in Tilburg zeven zijn. Deze klassen zijn gericht op inburgering en educatie. Volgens Delic zijn die zijn wel heel anders, "deze zitten in een bestaande school en hebben een grote klas met kinderen van alle leeftijden van vier tot en met twaalf door elkaar. Het komt ook wel eens voor dat de kinderen instromen binnen reguliere groepen, soms wordt een grotere groep een apart klasje. Zeker wanneer kinderen met één of twee in een al bestaande klas komen is het lastig voor ze en ook voor de leerkracht."

Zichzelf zijn met TeamUp

Een belangrijke rol op de school is weggelegd voor het programma TeamUp, een initiatief van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. Dit programma leert kinderen door middel van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten op basisscholen omgaan met hun gevoel. "Dit sluit perfect aan bij onze visie. Tijdens de TeamUp sessies kunnen kinderen namelijk zichzelf zijn, wat goed is voor het sociaal-emotionele aspect. Het is eigenlijk een momentje waarbij je op een laagdrempelige en speelse manier samen met klasgenoten in beweging bent."

Voor Stepan (8) zijn de sessies een moment om stoom af te blazen. "Ik vind Annemaria Koekoek altijd leuk", dit is een spelletje dat de kinderen met hun leraren doen. "Hierbij kun je lekker veel rennen."

Juf die echt meedoet

Ook Linda Matheijsen, voor de kinderen Juf Linda, kan genieten van de TeamUp sessies en de manier van lesgeven. "Al moest ik heel erg wennen. Normaal zeg je wat je verwacht van de kinderen, maar dat is hier anders. Zeker tijdens de TeamUp mogen de kinderen echt even doen wat ze zelf willen. Als ze niet mee willen doen nemen ze een time-out en mogen ze in principe doen wat ze zelf willen. Maar ik vind het wel erg leuk en ik denk dat dit een hele vrolijke manier van lesgeven is die aanslaat. "

"Hier doe ik echt mee met de kinderen en dat werkt beter denk ik. Ik ben hier dan ook heel anders over lesgeven gaan denken. Bij de kinderen was het ook even wennen, maar nu zie ik dat het met hen ook wat doet als de juf echt mee doet met de activiteiten."

"Qua onderwijs is het hier grotendeels hetzelfde als op andere scholen ", aldus Delic. "Zo geven we volledig in het Nederlands les via methodes die andere kinderen ook krijgen, maar met wat meer taal en woordenschat. Omdat de meeste kinderen de taal niet goed kennen, hebben we ervoor gezorgd dat die niet meteen allesbepalend is."

Zo zijn bepaalde gedeelten in de school afgesloten, zijn er stippen aangebracht op de grond die leiden naar de wc en beelden ze veel uit met plaatjes. "Normaal zou je deze dingen zeggen tegen de kinderen en merk je wel of het duidelijk is, dat is nu lastiger. Ook is het veel werken met handen en voeten."

De leerkrachten zien dat de kinderen vanzelf de taal steeds meer leren en zich ondertussen op andere vlakken ontwikkelen op deze manier. Toch weet Delic, die zelf ook als kind naar Nederland vluchtte, dat het moeilijk kan zijn als je je niet in woorden uit kunt drukken. "Daarom doen we de gesprekken over de gevoelens van kinderen wel in hun eigen taal. Ook de gesprekken met ouders kunnen we in hun eigen taal doen. Ouders betrekken we er ook actief bij."

Gewoon school met wat extra's

Verder heeft de school wel kleinere klassen van zo'n 20 leerlingen per groep "En deze verdelen we niet alleen op leeftijd, maar in een onder- midden en bovenbouw. De leerkrachten komen gewoon uit het basisonderwijs of speciaal onderwijs. "We zijn eigenlijk een gewone school met wat extra's."

Eén van de leerlingen is Halyna (11), zij is wel te spreken over de lessen die ze hier krijgt. "Ik vind het hier heel erg leuk, vooral omdat ik hier andere kinderen uit Oekraïne tegen ben gekomen die vrienden van me zijn geworden. Ook vind ik het land heel mooi. De lessen zijn normaal, net als op een andere school, het blijft toch school."