Een vlinder, een uil en zelfs oom Donald. Van duizenden lege koffiecups maakt Femmy Meuleman (80) uit IJsselmuiden de kleurrijkste kunstwerkjes. Die verkoopt ze voor de Veluwse Wens Ambulance, die opereert vanuit Elburg. Een bezoek aan de 'werkplaats' waar Meuleman op koude dagen vele uren doorbrengt en filterkoffie drinkt.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In de keuken trekt Meuleman een vies gezicht. In de afwasbak liggen zo'n twintig plastic koffiecups. De inhoud is eruit geperst, maar tussen het rooster zitten nog de restanten van de bruine drab. "Het begint met een smerig klusje", zegt ze met een glimlach. "Met het verwijderen van de roostertjes, de overgebleven prut eruit halen en het schoonmaken van de cups ben ik met deze bak zo een half uur verder."

Bierdopjes als inspiratie

Ze loopt naar een hoge tafel in de kamer. Dit is de 'werkplaats' waar ze in de koude maanden veel middagen doorbrengt. Voor haar een plank met het figuur dat ze gaat maken. Daarnaast liggen verschillende tangen en een nietapparaat. Op de rest van de tafel staan dozen met lege koffiecups, die op kleur zijn gesorteerd.

Sinds januari maakte Femmy Meuleman achttien kunstwerken. In totaal had ze daarvoor meer dan 3000 lege koffiecups nodig. Foto: Freddy Schinkel

Zo ontstaat een routine waardoor Meuleman in ongeveer vier uur tijd een haan kan maken, die uit ruim 150 lege cups bestaat. Ze vertelt over de begintijd: "Vier jaar geleden maakte ik samen met mijn vriendin Lenie hangertjes van cups. Op Pinterest zagen we dat allerlei dieren werden gemaakt met bierdopjes. Wij dachten: wat met dopjes kan, kan ook met cups."

Dozen vol aan huis gebracht

Met trots vertelt ze: "Sinds het begin van dit jaar heb ik al achttien creaties gemaakt. Ik ben alleenstaand, vind het leuk om te doen en als ik eenmaal bezig ben, vliegt de tijd voorbij. Je moet het zo zien: in de winter maak ik de voorraad die ik in het voorjaar en de zomer verkoop voor het goede doel. Naast dieren maak ik ook sierballen, daarvoor heb ik ongeveer zeventig cups nodig."

Femmy Meuleman verkoopt haar creaties. De opbrengst gaat naar de Veluwse Wens Ambulance. "Ik mocht meemaken wat voor goed en dankbaar werk zij doen." Foto: Freddy Schinkel

Hoe komt Meuleman aan al die plastic bekertjes? "Zelf drink ik alleen filterkoffie", bekent ze. "We vragen bij winkels waar klanten koffie kunnen drinken om lege cups. De meeste cups krijgen we na oproepjes. Dan worden weer dozen en vol aan huis gebracht. Het is altijd afwachten wat je krijgt, maar met de verschillende kleuren ben ik heel blij."

Toch heeft ze zorgen over een plan van de Europese Commissie: "Ze willen cups van plastic verbieden. Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, maar wat moet ik dan gebruiken?"

Verkoop op vrijmarkt