In het oosten van het land rijden 250 gloednieuwe bussen rond. Volledig elektrisch. Maar wel gemaakt in China. De Europese Unie vindt dit onwenselijk en gaat er iets aan doen. 'We zijn extreem naïef.'

De bus. Wie kent 'm niet. Hij brengt je naar school of naar de stad. Jarenlang kon je de brommende motoren horen én ruiken, maar steeds vaker zijn ze elektrisch. Want beter voor het klimaat. In grote delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland rijden de bussen inmiddels rond.

Jubelstemming

Provincies en gemeenten jubelden toen ze in 2019 een deal van 900 miljoen euro sloten met het Franse vervoersbedrijf Keolis. Honderden bussen zonder schadelijke uitstoot kwamen in deze aanbesteding naar steden als Apeldoorn, Lelystad, Zwolle en Deventer.

Maar die jubelstemming verging al gauw. Keolis bestelde de bussen bij Build Your Dreams (BYD), een Chinees bedrijf. Eenmaal op de weg is er van alles mis. Ze vallen tijdens ritten prompt stil, en chauffeurs klagen over rug- en nekklachten. Problemen die nog altijd niet volledig verholpen zijn.

'Pechbussen'

Een schrikbeeld, noemt CDA-Europarlementariër Tom Berendsen deze 'pechbussen'. En dat had hij ook gezegd als ze wel als een zonnetje hadden gereden. Het vervoer in deze regio - of in welke regio dan ook - mag volgens hem nooit afhankelijk zijn van een Chinees bedrijf.

"Hoe is het nou mogelijk dat we dit toelaten?", vraagt Berendsen zich af. Dan gaat het hem nog niet eens om spionage, al kun je dat niet uitsluiten. Of om arbeidsomstandigheden in China, die soms verre van goed zijn. Het gaat hem om banen, bedrijven en innovatie. In Overijssel, in Nederland, in Europa.

Een stilgevallen bus op het station van Deventer. Foto: Rens Hulman

Natuurlijk zijn normen om de industrie te vergroenen heel goed, zegt hij. "Maar hoe kunnen onze eigen bedrijven nou duurzamer produceren als we vervolgens hun goederen niet kopen en in plaats daarvan ons belastinggeld in China besteden?"

Hoofd verloren?

Voordat we denken dat de lokale bestuurders in het oosten van het land bij die bestelling hun hoofd verloren hadden: ze gingen voor de goedkoopste. De bestaande regels bepalen dat een grote overheidsopdracht altijd openbaar moet worden aanbesteed: elke leverancier moet de kans hebben daarop te bieden.

Concurrentie inderdaad, om te voorkomen dat een burgemeester nog wel een neef heeft die het gevraagde kan leveren. Of een land altijd zijn eigen industrie voortrekt, waardoor de opdracht niet naar de voordeligste aanbieder gaat. Keolis was de goedkoopste, juist omdat het vervoersbedrijf zijn bussen in China kocht.

En niet alleen in Overijssel groeit de invloed van Chinese bedrijven. Het gebeurt overal. Tweederde van de containerterminals in de Rotterdamse haven zijn in handen van bedrijven uit China en Hongkong. Een deel van de haven van Hamburg sinds kort ook. Deze week besloot de Deutsche Bahn voor zijn digitalisering in zee te gaan met Huawei.

Tom Berendsen is een Nederlands politicus namens het CDA. Sinds 2 juli 2019 is hij lid van het Europees Parlement. Foto: EP

"Als je alle individuele voorbeelden ziet, kan ik me best voorstellen dat je denkt: hoe erg is het nou dat China hier actief is?", zegt Berendsen. "Maar als je het naast elkaar legt en de strategie van China kent, zijn we extreem naïef op wel honderd onderwerpen, en dat moet veranderen." Die strategie van China is, voor de duidelijkheid, in 2049 het machtigste land van de wereld zijn.

Meer fabrieken

Berendsen is daarom blij dat de Europese Commissie donderdag een reeks voorstellen presenteert om Europa minder afhankelijk te maken van een land als China. Juist de producten die nodig zijn om Europa duurzamer te maken, zoals batterijen voor elektrisch vervoer, zonnepanelen en warmtepompen, komen vaak van buiten Europa. Soms zelfs van één land. Dat moet volgens de Commissie veranderen. Die wil meer fabrieken waar deze producten de band rollen.

Maar dan moeten overheden en bedrijven Europese producten wel willen én kunnen kopen. In een aanbesteding, zoals die van de Overijsselse bussen, worden daarom ook andere criteria belangrijk, zoals nabijheid van de leverancier. Ook handig voor het onderhoud.

Een vies woord

Industriebeleid was sinds de jaren negentig een vies woord. De markt moest het allemaal beslissen. "Maar als je de markt laat beslissen, eindig je heel vaak in China", aldus Berendsen. En dan is er nóg een probleem. om een goede batterij te produceren heb je zeldzame metaalsoorten nodig. Die komen op dit moment uit... afijn, u raadt het al.

Daarom komt de Europese Commissie donderdag ook met voorstellen om mijnbouw in Europa te vergemakkelijken. In Zweden en Portugal zijn al zeldzame metalen ontdekt. Nu nog de vergunningen soepeler verstrekken. Want hoelang duurt het nu voordat met een groot project, zeg bouw van een windmolen, kan worden begonnen? Zes jaar.

Goedkoop was duurkoop

De voorstellen zijn nog lang geen besluiten. Sommige lidstaten twijfelen nog. Vooral Duitsland, Hongarije en Griekenland willen niet dat China te hard door het nieuwe Europese industriebeleid wordt getroffen. Hun bestaande handelsbelangen zijn te groot.