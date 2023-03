Een oud-student eist schadevergoeding van de hogeschool Arnhem-Nijmegen omdat zijn persoonsgegevens werden gestolen door hackers. Een rechter gaat zich over het voorval buigen.

Bij een hack van het computersysteem van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (Han) werden in september 2021 persoonlijke gegevens van duizenden studenten en oud-studenten buitgemaakt. Een van hen eist via de rechter nu een schadevergoeding van 1.000 euro.

De hackers stalen onder meer ruim 500.000 unieke e-mailadressen uit de systemen van de hogeschool, die zo'n 36.000 studenten telt en vestigingen heeft in Arnhem, Nijmegen en Doetinchem. Verder wisten zij de hand te leggen op gevoelige gegevens van meer dan tweeduizend studenten die persoonlijke informatie hadden gedeeld met hun opleiding. Via de website van de hogeschool hadden ze bijvoorbeeld aangegeven dat ze een functiebeperking hebben of kampen met psychische problemen die van invloed kunnen zijn op hun studievoortgang.

Losgeld

Na de hack vroegen de computercriminelen tienduizenden euro's losgeld van de Han. Toen dat bedrag niet betaald werd, werden de buitgemaakte gegevens online te koop aangeboden. Onder meer RTL Nieuws kon de persoonsgegevens inzien.

De hogeschool meldde de computerinbraak en het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Studenten en medewerkers kregen een e-mail waarin zij werden geïnformeerd over de diefstal. Sinds die mededeling voelt een inmiddels oud-student zich boos en gespannen, omdat hij niet weet wie zijn gegevens heeft ingezien of in bezit heeft, aldus studentenbond AKKU, die hem bijstaat.

Excuses en schadevergoeding

De oud-student stelde de Han aansprakelijk en wilde excuses en een schadevergoeding ter compensatie van zijn mentale problemen als gevolg van de hack. De hogeschool wees dat af, waarna de oud-student de onderwijsinstelling voor de rechter daagde. Uiterlijk woensdag moest de hogeschool laten weten of ze zich wenst te verweren tegen de dagvaarding. Dat is het geval, aldus een woordvoerder van de Han. "We hebben eerder gesprekken gevoerd met de student, maar daarin zijn we het niet eens geworden." Over het standpunt van de hogeschool wil de woordvoerder verder niets kwijt. "De zaak is nu onder de rechter."