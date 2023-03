Vier weken lang hielp Mert Baglar (27) uit Hengelo in het Turkse rampgebied. Tijdens de derde aardbeving werd hij zelf slachtoffer. Inmiddels heeft hij weer vaste voet op Twentse bodem gezet. 'Ik heb geen moment spijt, maar ik heb dingen gezien die op mijn netvlies staan gebrand.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Blijven bij familie in Turkije, of toch teruggaan naar zijn gezin in Nederland? Het was een lastige keuze voor Baglar, maar toch koos hij het laatste: "Het moment dat mijn neef in Hatay tegen mij zei: 'Je hebt gedaan wat je kon, nu moet ik zelf verder', boekte ik mijn vliegticket terug."

Vorige week was het emotionele weerzien in Hengelo: "Ik heb voorheen nog nooit zo geknuffeld", begint Baglar. Hij was blij zijn ouders, broertje en zusjes weer te zien. Vooral zijn moeder was opgelucht. "Toen ik tijdens de derde aardbeving in Hatay was, had mijn moeder het zwaar", zegt Baglar en slaat een arm om haar moeder heen.

Ondanks de heftige weken, pakte de Hengeloër zijn oude leven gelijk op. Diezelfde avond stond hij weer op het voetbalveld en nog geen vierentwintig uur later was hij alweer aan het werk als hulpverlener in de jeugdzorg.

'Ik vergat de pijn, ik wilde alles doen wat ik kon'

Het is niet voor niks dat Baglar druk bezig blijft. Zodra hij een moment alleen is, komen de herinneringen naar boven. Vooral van de derde aardbeving, waar hij ook slachtoffer werd. Tijdens de vlucht uit het gebouw kneusde hij zijn hand en verzwikte hij zijn enkel. Tijd om daarbij stil te staan, was er niet: binnen een half uur ving hij slachtoffers op in opvangkampen. "Natuurlijk denk je eerst aan jezelf en je familie, maar daarna heb je maar één doel: helpen. Ik vergat de pijn op dat moment, want je wil alles doen wat je kan,"

De gedachte dat hij niet iedereen kon helpen, zit hem soms dwars. De beelden van lijken en van mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt achtervolgen hem. "Er was een vrouw die haar kindje was verloren. Ze zat op de plek waar het was gevonden en kon alleen maar staren. Ze dronk niet meer, at niet meer, ze keek alleen. Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet."

Leren leven met trauma

"Ik weet dat er een grote kans bestaat dat ik in de toekomst last ga krijgen van wat ik heb meegemaakt", vertelt Baglar. "Ik ben al twee keer wakker geschrokken met heftige hartkloppingen. Pas na enkele seconden besef je: 'dit is geen aardbeving'. Dat is een stukje trauma. Daar moet ik mee leren leven." Toch heeft hij geen moment spijt dat hij is gegaan. Met ingezameld geld heeft hij samen met zijn beste vriend Burak Uguz (28) honderden mensen kunnen helpen, waaronder zes gezinnen die nu in één van de wooncontainers kunnen gaan wonen .

"Het klinkt misschien raar, maar ik ben ergens blij dat ik de aardbeving heb meegemaakt. Het laat je zien hoe dankbaar je mag zijn voor wat je hebt. Ik heb gestudeerd, ik sport, ik heb fantastische mensen om mij heen, en daarnaast waardeer ik de structuur, zorg en veiligheid in Nederland. In die maand in Turkije heb ik zoveel levenslessen opgedaan en heb ik mijzelf als persoon ontwikkeld. Ook daarvoor ben ik dankbaar."

Turkse regering heeft met 5-0 verloren

Waar hij wel negatief tegenaan kijkt, is de manier waarop Turkije is omgegaan met de nazorg in de eerste cruciale achtenveertig uur. "Ik koppel veel dingen met voetbal. Ik zie dit als een wedstrijd die de Turkse regering met 5-0 heeft verloren. Als ik voor Hatay spreek, durf ik zeker te zeggen dat de hulp daar veel te laat kwam. En dat heeft mensenlevens gekost. Daarom wil ik op mijn Instagram de feitelijke waarheid laten zien over wat er precies is gebeurd."