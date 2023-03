Met zijn boek Rotterdam Ripresa pleit architect Marius Grootveld voor een sloopverbod, te beginnen in Rotterdam.

Duurzaam bouwen begint met zo min mogelijk bouwen. Dus geen woonwijken meer in de weilanden uitrollen, maar steden verdichten. Maar loop door een willekeurige stad, en je ziet dat er naast bouwkranen heel wat sloophamers aan het werk zijn. Stop deze verspillende sloop-nieuwbouwpraktijk, zegt architect Marius Grootveld in zijn boek Rotterdam Ripresa. Ofwel: werk met de stad die we hebben.

Maar hoe pas je die stad vervolgens aan volgens de eisen en wensen van deze tijd? Grootveld nam Rotterdam, groot geworden met slopen en opnieuw beginnen, als voorbeeld. Hij maakte twaalf foto's van de binnenstad en vroeg bij elk beeld vijf architecten om de stad te verbeteren met slimme verbouwingen.

Rotterdam Ripresa verwijst naar de tentoonstelling Roma Interrotta - Rome onderbroken. Die werd in 1978 gemaakt door twaalf gerenommeerde internationale architecten, als kritiek op de sloop-nieuwbouw-praktijken van die tijd. Zij grepen terug op de 'ongerepte' pre-moderne stad, zoals verbeeld in de kaart van architect Giambattista Nolli uit 1748.

Die fantasie past niet meer in onze tijd. In plaats van recente ontwikkelingen als kwalijk te bestempelen, moeten we de stad accepteren zoals hij nu is.

U vindt dat er te veel wordt gesloopt in Rotterdam. Maar met projecten als de 'vernieuwbouw' van het postkantoor aan de Coolsingel doet Rotterdam toch al het nodige aan renovatie?

Marius Grootveld: "Te vaak gaat vernieuwing gepaard met vervanging. Voor de nieuwe woontorens moeten oude plaatsmaken. Of neem het renovatieplan voor Museum Boijmans Van Beuningen. Architectenbureau Mecanoo wil de twee jongste uitbreidingen afbreken (uit 1991 en 2003, red.). Dat zijn bouwdelen met kwaliteit. We kunnen die sloop ecologisch niet meer verantwoorden, het is tijd voor een nieuwe ontwerpstrategie."

Hoe is de groeiende vraag naar woningen op te vangen?

"In de binnenstad staan nog altijd veel gebouwen leeg; die vierkante meters moeten we beter benutten. Een andere, opportunistische strategie is om op, aan of rondom bestaande panden te bouwen. Zo ontwierp bureau Amunt Martenson aan de noordzijde van de Erasmusbrug appartementen bovenop bestaande panden. Die woningen hebben een waanzinnig uitzicht over het water."

Architect Tomas Dirrix stelt in uw boek voor om bestaande torens te kopiëren. Kan dat zomaar?

"Een belangrijk punt dat ik met het boek wil maken, is dat we losser moeten omgaan met auteurschap. Daardoor wordt het makkelijker om gebouwen aan te passen. Bovendien kun je dankzij het kopiëren of imiteren van bestaande gebouwen de nieuwbouw beter inbedden in de omgeving. Twee keer dezelfde toren geeft een sterker gebaar dan allemaal verschillende torens die heel hard proberen op te vallen en uiteindelijk even triviaal worden."

Waarom heeft u de architecten gevraagd om op elkaars werk te reageren?

"Het idee daarachter is dat er zo een stadsbeeld ontstaat dat meer is dan een optelsom van individuele ideeën. Zo verving Hayatsu Architects de bekroning op een van Dirrix' torens door bomen. Aurélie Hachez plaatste een windturbine in de gevel. Ook bureau AHA introduceert op verschillende plekken in de stad windturbines. Zij willen leegstaande kantoorruimtes benutten voor het stallen van computerservers. Die draaien op windenergie.

"Zoals je in Rome oude gebouwfragmenten ingemetseld ziet in panden, zo hergebruiken architecten in het boek historische motieven. Je kunt de stad zien als een verzameling gebouwen, maar ook als een bibliotheek van materialen, die je kunt lenen en hergebruiken. Zo maakt League architecten naast de Koopgoot met spiegelglazen gevelelementen van een jarentachtigtoren een nieuwe gevelcompositie door de bestaande vensters te hergebruiken. Andere ontwerpers herhalen de rode luiken van het historische Schielandhuis of de zwart-wit gestreepte stoplichtpalen als patronen. Dat brengt meer samenhang in het straatbeeld."

Wat wilt u bereiken met het boek?