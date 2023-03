Koninklijke Horeca Nederland heeft sinds deze week een nieuw gezicht: de 39-jarige Marijke Vuik uit Delft. Ze neemt het stokje over van Robèr Willemsen die in coronatijd een bekende Nederlander werd. Haar eerste missie: personeel naar de horeca lokken en behouden.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Marijke Vuik - moeder van drie - is al horecaondernemer sinds haar 22ste. Met haar partner kocht ze haar eerste kroeg in Delft. Nu heeft ze twee biercafés en een slijterij. "Al tijdens mijn studie industrieel ontwerpen was het duidelijk dat ik in de horeca verder wilde. De levendigheid, het contact met mensen, de gastvrijheid, dat sprak mij aan. En na al die jaren heb ik nog steeds enorm naar mijn zin."

Waarom wilde je voorzitterschap worden?

Ik denk dat het geweldig is dat ik mij in deze functie mag inzetten voor de branche waar ik zo'n passie voor heb. Hopelijk wordt het een tijd van herstel, opbouw en verbinding.

Je voorganger had er in coronatijd een fulltime job aan. Dat schrikt je niet af?

In de coronaperiode kostte de functie veel uren dat was op dat moment ook nodig. Ik denk niet dat er op korte termijn nog zo'n periode aankomt. Het zal vast weleens druk worden, maar ik ga ervan uit dat het allemaal goed te combineren valt.

Coronatijd bezorgde veel horecaondernemers kopzorgen. Hoe is dat voor jou geweest?

Achteraf ben ik blij dat ik niet wist dat het een jarenlange crisis zou worden. Wat ik persoonlijk lastig vond, was dat het onmogelijk was om te ondernemen. Elke paar weken waren er weer nieuwe regels waar je aan moest voldoen. Wat er ook inhakte, is dat ik bij veel ondernemers om mij heen zag dat het een grote mentale of financiële klap was en nog steeds is.

- Foto: ANP / ANP

Bij jou viel de klap mee?

Voor ons was behoud van personeel het belangrijkste en dat is gelukt. We zijn gaan inzetten op bezorgen, zijn gaan schoonmaken, schilderen, hebben een nieuwe vloer gelegd. Iedere ondernemer heeft natuurlijk financieel een klap gekregen, maar we hebben het gered en we bestaan nog.

Je voorganger Robèr Willemsen kreeg in coronatijd heel wat verwensingen naar zijn hoofd. Ben je voorbereid op negatieve reacties?

Robèr heeft mij erover verteld en ook wat het met hem heeft gedaan. Ik ben erop voorbereid en denk dat ik daar prima mee kan omgaan.

Hij ging er in coronatijd vaak met gestrekt been in. Wat wordt jouw strategie?

Hij heeft zich keihard ingezet voor de horeca en heeft het geweldig gedaan. Maar we zijn andere personen, dus ik zal vast dingen anders aanpakken. Het belangrijkste is voor mij samenwerken waar mogelijk en goed communiceren over standpunten die belangrijk zijn voor KHN.

Waar ga je als voorzitter werk van maken?

De eerste tijd ga ik de vereniging goed leren kennen, bij de verschillende besturen en leden langs. Daarnaast zie ik het personeelstekort als het belangrijkste onderwerp. Voor coronatijd was er al een groot tekort en dat is alleen maar opgelopen.

- Foto: ANP / ANP

Hoe wil je dat gaan aanpakken?

Ten eerste komt er een grote arbeidsmarktcampagne aan, waarbij we gaan laten zien hoe leuk, divers en mooi ons vak is. Daarnaast gaan we ons richten op innovatie. Je ziet al verschillende initiatieven, zoals bestellen met QR-code. Op dat vlak zijn er veel stappen te zetten. Tot slot is goed werkgeverschap niet onbelangrijk. Dat zit in verschillende aspecten: van oog hebben voor personeel, zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen tot beloning en bijvoorbeeld in het weekend een dag vrij als ze daar behoefte aan hebben.

En alle prijsstijgingen, is dat nog een dossier waar je je op stort?

De horeca is een branche waar de marges ontzettend onder druk staan. Iedere ondernemer heeft te maken met flink hogere energiekosten. De inkoop van alle producten, van bieren tot ingrediënten, zijn hard gestegen. Er Is algehele grote inflatie. Dus ja, dat is zeker een dossier. Maar mijn eerste focus gaat liggen bij de arbeidsmarkt en scholing.

Er is vaak geroepen dat er een faillissementsgolf aankomt in de horeca, maar de golf blijft uit en er zijn meer starters dan stoppers. Hoe kijk jij hier tegenaan?

Ja, de faillissementen zijn lager dan voor corona. Maar de cijfers geven een vertekend beeld. Starters zijn vaak zzp'ers. Als je een bedrijf hebt dat voor corona goed liep, dat toen goed verkocht kon worden, en dat bedrijf wordt nu verkocht en daar krijg je daar veel minder geld voor, dan is dat vermogen waar een ondernemer heel lang voor gewerkt heeft en dat verdampt is. Niet alle pijn is zichtbaar in faillissementscijfers.

Je was tot voor kort gemeenteraadslid in Delft voor D66. Wat verwacht je van de politiek?