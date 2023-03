Gebruikers van een parkeergarage in Amersfoort kregen de schrik van hun leven. De nieuwe commerciële eigenaar van de garage heeft de prijs gigantisch verhoogd. Gebruikers van het eerste uur betalen nu nog 38 euro per maand. Het nieuwe tarief? Tussen de 225 en 275 euro. Automobilisten zijn woedend en voelen zich bekocht. 'Bijna niemand van ons kan dit ophoesten.'

Opeens plofte in februari de noodlottige brief op de deurmat. De nieuwe huurprijs voor een parkeerplek in de parkeergarage aan de Breestraat in Amersfoort wordt vanaf 1 april enorm verhoogd, naar 225 tot 275 euro. Het voelt voor gebruikers als een klap in het gezicht. "Ik ben gepensioneerd en leef van een AOW", zegt Dirk, bewoner van het naastgelegen sociale huurcomplex van Omnia Wonen. "Ik kan niet zoveel betalen voor een parkeerplek. En dat zal ook gelden voor de meeste andere mensen die hier wonen."

Nu zijn er vijftien bewoners van het sociale huurcomplex, die gebruikmaken van de parkeergarage met vijftig parkeervakken. Deze werd ooit in de jaren tachtig gelijktijdig gebouwd met de garage aan de Breestraat. Ook bewoners van de omringende straten maken gebruik van de parkeergelegenheid in de binnenstad. Froukje, ook sociale huurder, voelt zich genoodzaakt om de enorme huurverhoging maar te slikken. "Wat moet ik anders? Ik ben niet goed ter been, net als andere ouderen hier. Verderop parkeren gaat niet."

Bewoners voelen zich in de maling genomen

De parkeergarage werd jarenlang uitgebaat door Parkeren Amersfoort BV, waarvan de gemeente enig aandeelhouder is. Omdat de parkeergarage niet rendabel zou zijn, werd besloten deze te verkopen. Dit terwijl de garage al sinds de jaren tachtig een niet-openbare parkeerplek voor bewoners was.

Gebruikers waarschuwden de gemeente toen al dat een commerciële verhuurder de prijs waarschijnlijk fors zou verhogen. Dat verzet haalde niks uit. De parkeergarage werd op 1 juli 2021 verkocht aan Kan Real Estate, een horecaonderneming met veel bezit in de binnenstad.

Bewoners waarschuwden rondom de verkoop van de parkeergarage in 2021 al dat het helemaal mis kon lopen. Foto: Saskia Berdenis van Ber

De bewoners hebben het gevoel dat ze in de maling zijn genomen. Ze hebben geen goed woord over voor de manier waarop verkoop tot stand is gekomen. "De advertentie stond piepklein in het huis-aan-huisblad, bewoners hebben nooit de kans gehad om gezamenlijk de garage te kopen", zegt parkeerder Ben Philipsen. "Er is totaal geen rekening gehouden met ouderen en mensen met een kleine portemonnee. De gemeente heeft gefaald." Volgens de buurtbewoners is de garage voor 4,6 ton verkocht, 'ver onder de marktprijs'. De gemeente wil het bedrag niet noemen, maar zegt dat er een onafhankelijke taxatie aan ten grondslag ligt.

In de maag met de kwestie

Amersfoort zit flink in haar maag met de kwestie. De gemeente heeft de vijftien bewoners van het sociale huurcomplex een compensatie van 100 euro per maand voor de komende drie jaar aangeboden. Hiermee kunnen ze blijven parkeren op de Breestraat of elders. Andere huurders kunnen uitwijken naar parkeren op straat. "Daarvoor is een lange wachtlijst, dus het kan nog even duren", aldus wethouder Tyas Bijlholt (Verkeer, D66), onlangs in de gemeenteraad. "Achteraf gezien is deze verkoop misschien geen goed idee geweest."

Parkeerders noemen de tegemoetkoming 'een kleine pleister op de wonde'. Zij willen dat de gemeente bij Kan Real Estate gaat pleiten voor huurverlaging of de parkeergarage gaat terugkopen. De gemeente laat desgevraagd weten al een gesprek te hebben gehad met de eigenaar. Conclusie: terugkopen is niet reëel. Amersfoort wil ook in gesprek met de verhuurder over verlaging van de huur, hoewel de eigenaar daar zelf over beslist.