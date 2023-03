Oké, ze mogen dan nuchter zijn, Joke (75) en Egbert (76) Nijhuis zijn er nog wel wat beduusd van. Zondagavond stond ineens BN'er Winston Gerschtanowitz met een cheque van 240.000 euro voor de deur. Van de Postcode Loterij.

2,4 ton... Joke heeft er best slecht van geslapen, geeft ze toe. Egbert niet. "We hebben er een borrel op gedronken met buren", zegt hij. "Toen we weer thuis waren van die happening heb ik me er nog eentje ingeschonken. En nog een. Doen we anders nooit, maar dit was geen gewone avond. Door die borrels heb ik heerlijk geslapen."

De telefoon rinkelt onophoudelijk. Aan de andere kant van de lijn familie en bekenden die de gelukkige winnaars feliciteren. Natuurlijk zijn ze hartstikke blij met de prijs, een prijs die hen door de straat van harte wordt gegund. Maar er zijn ook momenten dat Egbert denkt: Waarom hier? "Er zijn beslist adressen waar ze zo'n bedrag veel harder nodig hebben", zegt hij. "Tegelijkertijd valt zo'n prijs ook wel op adressen waarvan je je afvraagt: Waarom uitgerekend daar? In dat opzicht hoeven we ons niet bezwaard te voelen."

In een roes

Even terug naar zondagavond. Joke en Egbert wonen al 53 jaar aan de Pastoor Brandsmastraat. Ze kijken een film als om half tien de voordeurbel gaat. Winston Gerschtanowitz van de Postcode Loterij brengt het goede nieuws. Vanaf dat moment verkeren ze in een roes. Even later staan ze te midden van twintig buren en de crew van het televisieprogramma van Linda de Mol op het speelpleintje achter hun huis.

De buurman van nummer 36 staat er in z'n pyjamabroek tussen. "We zaten naar de wedstrijd van Feyenoord tegen Volendam te kijken toen de bel ging", zegt de 75-jarige buurman. "De halve buurt stond op de oprit. Er werd op de deur en op de ramen geklopt en je denkt eerst dat er een bom is gevallen. Dan krijg je een enveloppe en we moesten meelopen. Dat hebben we gedaan. Ik heb m'n pyjamabroek maar aangehouden. Het was toch donker." Het geld bewaren ze voorlopig. "Voor het moment dat we een scootmobiel nodig hebben."

Winston Gerschtanowitz deelt de cheque uit aan Joke en Egbert. Foto: SBS

Bescheiden

Joke een Egbert hebben andere plannen met het kapitaaltje. Wat dan? Egbert is er de man niet naar om zich morgen naar de garage te spoeden voor een nieuwe auto. Egbert: "We doen gewoon ons ding. Er zal heus een keer een andere auto komen, maar daar is geen haast bij. Deze rijdt nog prima." Joke: "En de boodschappen, die blijven we gewoon bij ALDI doen." Ze hadden al wel het plan de vijver in hun tuin te dempen en de gladde vlonders te vervangen. Egbert: "En vanochtend besloten we de voor- en achtertuin in één keer aan te pakken."

Verrassing

Buurvrouw Jessica komt binnen om haar buurtjes te feliciteren. Haar man kocht in januari een lot en zondag was het raak. "Zelf was ik aan het werk en heb er niets van meegekregen. Aan dat lot had ik niet meer gedacht. Het was een aangename verrassing", zegt ze.

Joke en Egbert zijn best blij dat het bij 240 mille bleef en dat er geen miljoenen euro's de Pastoor Brandsmastraat binnenstroomden. "Dan weet ik niet wat er met me was gebeurd", zegt Egbert. "Nu houden we het overzicht."

O ja, er is nog iets moois dat ze nu kunnen doorzetten: op vakantie naar Gran Canaria met het hele gezin, plus aanhang. Joke: "Dat was vroeger onze favoriete zonbestemming. Die vakantie zit al een tijdje in ons hoofd, maar dat kost een paar cent met tien personen. Maar dat kan nu dus."

De Pastoor Brandsmastraat in Haaksbergen waar zondag bij de Postcode Loterij de prijzen vielen. Foto: Lars Smook