Zonder het te weten gebruiken miljoenen Nederlanders telefoonaccessoires uit Hengelo. Aan het eind van een doodlopende weg op industrieterrein Westermaat-Zuidwest zit een van de grootste leveranciers van het land: New Aspect.

Julien Lensen uit Wijthmen loopt nog geregeld tegen vooroordelen aan als hij vertelt dat hij een bedrijf heeft in gsm-accessoires. "Mensen denken aan marktkramen waar wat telefoonhoesjes in plastic zakjes liggen uitgestald." Veel verder kunnen ze er niet naast zitten. Zijn bedrijf New Aspect verkocht vorig jaar 1,8 miljoen producten, hoofdzakelijk in Nederland. Omzet: 7,8 miljoen euro.

"Als je naar die aantallen kijkt, heeft zo'n beetje 10 procent van alle Nederlanders vorig jaar een product van ons gekocht", zegt Lensen. "Al zijn er ook mensen die meerdere producten kopen." Bekijk je het over meerdere jaren, dan zal het percentage Nederlanders dat ooit eens iets van ze gebruikte nog een stuk hoger liggen. "Er zijn maar heel weinig mensen die hun telefoon zonder accessoire gebruiken."

Landelijk leverancier

Veel van die gebruikers zullen geen idee hebben dat hun case, oplaadkabel of screenprotector uit Hengelo komt. New Aspect is hoofdzakelijk een leverancier, zakelijk en particulier. Het bedrijf bevoorraadt telecomketens als Welcom en Phone House, zelfstandige telefoonzaken, onderdelenhuizen, Experts, maar ook webwinkels.

"Als je bij Belsimpel of Mobiel.nl een accessoire in je winkelmandje gooit, is de kans 80 procent dat dat product van ons komt", vertelt Lensen in zijn kantoor aan de Generatorstraat, pal naast het hoogspanningsstation. Ze hebben inmiddels 12.500 artikelen in hun assortiment. Daarvan valt 85 procent onder een van de vier huismerken, met Mobilize als belangrijkste label.

Orderpickers, vooral scholieren en studenten, verwerken bij New Aspect de bestellingen die binnenkomen. Foto: Cees Elzenga

Onverwoestbare Nokia's

In de bedrijfshal gaat de meeste ruimte op aan stellingen vol voorraadbakken, in netjes gecodeerde gangpaden. In dit distributiecentrum verwerken orderpickers, zeven vaste krachten en twintig jonge flexwerkers, alle bestellingen die binnenkomen. Ze vissen de hoesjes en kabels uit de bakken en leggen ze klaar voor verzending. "IT-technisch hebben we het zo ingericht dat je hier binnen twee uur aan de slag kunt."

Een heel contrast met 2005, toen Lensen (40) en zijn compagnon Henry Jonkers (45) voor zichzelf begonnen in de Oldenzaalse lampenfabriek van Jonkers' toenmalige schoonvader. "We hadden er een klein kantoortje en twee stellingen met 150 producten. Dat waren toen ook wel zo'n beetje alle accessoires die er op de markt waren. Zoals een nieuwe accu om zelf achterin je Nokiaatje te schuiven."

Een oude Nokia, het toestel waarmee het twintig jaar geleden allemaal begon voor ondernemers Julien Lensen en Henry Jonkers. Foto: Cees Elzenga

Alles verandert als Steve Jobs op 9 januari 2007 de eerste iPhone presenteert. Een telefoon met touchscreen, een revolutie. "Apple en Samsung hebben ons heel veel gebracht", zegt Lensen. "Een Nokia kon je van de trap gooien en bleef nog heel, maar telefoons met schermpjes zijn kwetsbaarder. Zakelijke dealers begonnen daardoor ook een verdienmodel te zien in de verkoop van telefoonaccessoires."

Vet op de botten

Het lukt Lensen en Jonkers in die eerste smartphonejaren om hun bedrijf landelijk op de kaart te zetten. Er is nog maar weinig concurrentie en ze hebben een duidelijk profiel: voor elk merk en type telefoon dat in Europa op de markt verschijnt, hoe onbekend ook, hebben ze meteen accessoires in huis. "We zeiden tegen telefoon- verkopers: 'Jullie bijproduct is ons hoofdproduct'. Wij zijn de specialist."

Al snel groeit hun assortiment en hebben ze personeel nodig. "We kochten een pand aan de Edisonstraat in Oldenzaal, in een bedrijfsverzamelgebouw. 130 vierkante meter, een hok met een rolluik ervoor. Het was 2007 en we dachten: hier zitten we de komende tien jaar wel goed." Het gaat harder dan ze voor mogelijk houden. In mum van tijd hebben ze vijf opslagloodsen, kriskras door het gebouw. Logistiek onhandig.

Toch verhuizen ze pas in 2017 naar hun huidige pand aan de Generatorstraat. "We groeiden harder dan de banken wilden bijspringen, dus we hebben eigen kapitaal ingebracht. We wilden eerst zorgen voor voldoende vet op de botten voordat we naar een groter gebouw zouden gaan." Dat wordt het voormalige pand van Hobby-Post aan het spoor, met uitzicht op het Twickel College.

Stijgende kosten

"We hebben nu 27 mensen in dienst en een pool van zo'n 20 flexwerkers, vooral scholieren en studenten", schetst Lensen. "We hebben best wel handjes nodig om alles weg te krijgen. Jongeren die in Groningen gaan studeren, zijn we kwijt, maar daar komt vaak wel een broertje of neefje voor terug die heeft gehoord dat het leuk is om hier te werken."

New Aspect heeft inmiddels 12.500 artikelen in het assortiment, waarvan 85 procent een huismerkproduct is. Foto: Cees Elzenga

De rek is er nog altijd niet uit, zegt Lensen, ook nu hoesjes en kabels voor een grijpstuiver bij de drogist liggen. "De markt is nu groter en professioneler. Verkoop van accessoires is voor telecomaanbieders noodzaak geworden om winstgevend te zijn. Vroeger haalden ze hun winst uit dure telefoonabonnementen, maar bellen en internetten is, ook in het buitenland, veel goedkoper geworden."