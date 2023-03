Marith Apeldoorn (24) wordt al bijna vijf jaar dagelijks geteisterd door clusterhoofdpijn. Haar hele leven is daardoor totaal ontregeld. 'Tot nu toe helpt helemaal niets.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Marith durft 's avonds bijna niet te gaan slapen. Ze weet al wat haar te wachten staat als ze toch haar ogen sluit. "Dan word ik na een half uur wakker met extreme hoofdpijn, die zo'n anderhalf uur duurt. Het voelt of er met hete messen in mijn oog wordt gestoken. Die cyclus doet zich vier keer per nacht voor. Je begrijpt dat ik volledig uitgeput ben."

Clusterhoofdpijn wordt gezien als één van de pijnlijkste aandoeningen die een mens kan treffen. Het wordt ook wel 'zelfmoordhoofdpijn' genoemd, omdat sommige patiënten geen andere uitweg zien dan uit het leven te stappen.

Gillen

De intense pijn ontstaat doordat op bepaalde momenten zenuwen in de hersenen worden geprikkeld. Hoe en waarom dat precies gebeurt is nog onderwerp van langdurig onderzoek. Gelukkig is de aandoening zeldzaam: één op de duizend Nederlanders heeft ermee te maken. Maar bij degenen die het krijgen verandert het leven vaak in een hel.

Zo ook bij Marith, die het ook nog eens in een extreme vorm heeft. "Ik kreeg een keer een aanval die drie weken duurde. Ik dacht dat ik gek werd. Uiteindelijk ben ik in het ziekenhuis drie dagen in een kunstmatig coma gehouden, omdat het bij bewustzijn niet meer te doen was. Ik lag de hele tijd te gillen van de pijn."

De Alphense weet nog precies wanneer ze de eerste aanval van clusterhoofdpijn kreeg: op 18 maart 2018 in de collegezaal voor haar studie medische natuurwetenschappen. "Ik voelde een druk bij mijn oog en even later kreeg ik hoofdpijn zoals ik die nog nooit had gehad. Dat was het begin van alle ellende, die nu al bijna vijf jaar mijn leven volledig beheerst. Mijn studie heb ik moeten stopzetten, werken gaat niet. Ik ben arbeidsongeschikt verklaard."

Taart

Elk jaar koopt ze op 18 maart een taart bij de HEMA, waarop ze de tekst 'Alles is klote' laat zetten. "Hopelijk komt er ooit een dag dat ik gebak met een veel vrolijker opschrift kan bestellen."

Marith en haar kat Koekie, die voor afleiding zorgt. Foto: Merel Klijzing

Clusterhoofdpijn is intense hoofdpijn in de omgeving van één van de ogen en/of de slaap. Het gaat vaak om een reeks aanvallen in een korte periode, vandaar de naam. Het bestaat al eeuwen, maar een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. "Sommige puzzelstukjes zijn bekend, maar we missen nog het complete plaatje", zegt neuroloog en hoofdpijnspecialist dr. Rolf Fronczek van het academische ziekenhuis LUMC in Leiden.

Het is volgens hem wel waarschijnlijk dat de hypothalamus, een hersenkern vlak achter de ogen, hierbij is betrokken. "De hypothalamus regelt onder meer de slaap en de biologische klok. Een opvallend kenmerk van clusterhoofdpijn is dat die vaak op dezelfde tijdstippen opkomt, bij de meesten 's nachts tijdens de slaap. Verder is bekend dat het meer voorkomt bij mannen dan vrouwen en vooral bij mensen tussen 20 en 50 jaar."

Bevallen

De neuroloog bevestigt dat het om een zeer heftige aandoening gaat, waarbij er naast intense pijn tijdens een aanval vaak ook klachten zijn als een rusteloos gevoel, een tranend oog, een verkleinde pupil en een hangend ooglid. "Ik krijg mensen in mijn spreekkamer die de wanhoop nabij zijn. Vrouwen die zijn bevallen van een kind hebben weleens tegen mij gezegd dat de pijn van clusterhoofdpijn erger is."

Marith hoopte op die 18de maart 2018 dat het bij die ene pijnlijke ervaring zou blijven. Die hoop bleek de volgende dag al ijdel. "Ik kreeg wéér een aanval. Zelf vreesde ik voor een hersentumor, maar het bleek te gaan om clusterhoofdpijn."

En dan ook nog in een hevige variant. Want in tegenstelling tot veel anderen met deze aandoening kampt zij dagelijks met deze aanvallen, vaak wel zes tot acht keer per etmaal. Sowieso is het elke nacht vier keer raak. "Het liefst blijf ik daarom altijd wakker, maar dat kan niet. Een mens heeft slaap nodig. Maar mijn leven is er wel totaal door ontwricht geraakt. Ik ben chronisch oververmoeid en door de grote hoeveelheid aanvallen per dag is het niet mogelijk naar de universiteit te gaan of te werken. En ook dat doet pijn. Ik wilde graag klinisch fysicus worden, maar die droom is in duigen gevallen."

Wanhopig

Een deel van de patiënten met clusterhoofdpijn heeft baat bij medicijnen of een operatie, maar bij Marith helpt tot nu toe naar haar zeggen niets. "Ik heb echt alles geprobeerd, maar bij mij slaat niets aan. Dat is om wanhopig van te worden. Gelukkig ben ik een doorzetter en optimistisch van aard, anders had ik misschien al een punt gezet achter dit leven."

Ondanks alle ellende probeert de Alphense er met haar vriend en haar twee katten het beste van te maken. "Ik heb ook een paar goede vriendinnen, met wie ik weleens afspreek. Verder ben ik begonnen met een thuisstudie psychologie, die ik in mijn eigen tempo tussen de aanvallen door doe. En ik blijf hopen op een behandeling, die wél aanslaat bij mij."

Stroomstootjes

Volgens professor Frank Huygen, anesthesioloog en pijnspecialist bij het Erasmus MC in Rotterdam, zijn er behandelingen met bijvoorbeeld zuurstof, injecties en medicijnen die kunnen helpen tegen clusterhoofdpijn, hoewel niet bij iedereen. "Ook worden zeer hoopgevende resultaten geboekt met de neurostimulator. Met dit apparaatje dat stroomstootjes afgeeft worden constante prikkels aan een zenuw gegeven, waardoor er minder signalen naar het pijncentrum gaan. Dit kan aanvallen van clusterhoofdpijn tegenhouden of minder maken."