Activist Frank Huisingh nam een jaar verlof om klimaatonrecht in het voetbal aan te pakken: 'Het is natuurlijk absurd dat het WK in 2026 in Mexico, de VS én Canada wordt gehouden.'

Wie klimaatverandering bespreekbaar wil maken in het voetbal, voelt zich meestal een roepende in een woestijn. Slechts enkele pioniers proberen aandacht te vragen voor het onderwerp, ook in Nederland. Een van hen is Frank Huisingh, tot afgelopen september ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. Hij nam een jaar onbetaald verlof en is sindsdien klimaat-voetbalactivist.

Huisingh (34) heeft met zijn beweging Fossil Free Football twee grote doelen: dat bonden als de Uefa, de Fifa en de KNVB stoppen met sponsors die in fossiele brandstoffen zitten, en dat de voetbalkalender zo verandert dat de uitstoot van clubs drastisch omlaag gaat. "Wat mij betreft maak je de groepsfase van de Champions League regionaal. En het is natuurlijk absurd dat een WK in 2026 in Mexico, de VS én Canada wordt gehouden."

Een elftal aan vrijwilligers

In het half jaar dat hij nu bezig is, heeft hij letterlijk een elftal aan vrijwilligers om zich heen verzameld. Onder hen 44-voudig-international Tessel Middag. De groep diende in samenwerking met milieuorganisaties in vier andere landen een klacht in tegen de Fifa. De wereldvoetbalbond, gezeteld in Zürich, zou onterecht claimen dat het WK voetbal in Qatar klimaatneutraal was. "Wat daar de status van is? De Fifa vertraagt dat proces nu."

Met meerdere verenigingen voerde hij gesprekken over de duurzaamheidsstrategie, waaronder Excelsior en FC Dordrecht. "Zij hebben wel plannen, maar soms zeggen ze terecht dat zij maar een mkb-bedrijf zijn en hulp nodig hebben. Daarom is het ook belangrijk dat grote instanties als de KNVB en de Fifa tegenwicht krijgen. Zij kunnen veranderingen doorvoeren."

Mislukt protest

Een eerste live-protestactie mislukte. De groep wilde op 25 september met een grote vlag met de tekst 'ING Fossielvrij' op de tribune bij de interland Nederland-België in de Arena staan, maar de vlag werd nog voor de wedstrijd afgepakt. Acties in de stijl van Extinction Rebellion gaan hem vooralsnog te ver. "Dat zou ik doen als dat het allernuttigst is. Maar dat is een paar escalatiestappen verder. Er is in het voetbal nog heel veel niet gedaan om druk uit te oefenen."

Zo moeten fans veel meer lawaai maken, zegt Huisingh. Zij hebben een duidelijke en luide stem. Hij noemt Duitsland, waar fanclubs strengere licentie-eisen hebben afgedwongen. In Frankrijk hebben klimaatactivisten en supporters van FC Nantes ervoor gezorgd dat het team de trein nam naar Parijs, voor de wedstrijd tegen PSG.