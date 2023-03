In het spoor van Femke Bol is de Bossche atlete Cathelijn Peeters (26) terechtgekomen in een wereld die ze nooit voor mogelijk had gehouden. Als Europese kampioene voelt ze zich echter nog altijd het meest thuis bij haar oude cluppie in Vught.

Nietsvermoedend kwam Cathelijn Peeters woensdagavond in Vught langs bij haar atletiekcluppie Prins Hendrik. Niet dat ze van plan was te gaan trainen. "Nee, gewoon lekker wat kletsen. Ik vond het leuk om iedereen na al die weken weer eens te zien."

Verhalen zat om te delen. Afgelopen zondag won Peeters met het Nederlandse 4x400 estafetteteam goud op het EK Indoor in Istanboel. Een prestatie die ze bij Prins Hendrik niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan. En dus liep Peeters blij verrast een erehaag binnen van honderden leden, groot en klein. "Dit had ik dus niet verwacht", liet de Bossche blondine weten nadat ze zich had laten toejuichen en een estafette handtekeningen zetten en foto's maken had afgerond.

Voor gek verklaard

Geen wonder. Het verhaal van de in Dongen opgegroeide Cathelijn Peeters is er één waar veel jongens en meisjes van dromen. "Als je me dit anderhalf jaar geleden had verteld, had ik je voor gek verklaard", moet ze bekennen. Inmiddels ligt de weg naar de Olympische Spelen in Parijs (2024) wagenwijd open. "Het is allemaal heel snel gegaan, ja."

Voor alle duidelijkheid: "Ik denk dat ik niet echt een dromer ben." Peeters liep tot voor kort zoals zovelen puur voor de lol haar rondjes op de atletiekbaan. Begonnen bij Atledo in Dongen kwam ze in haar studietijd terecht bij Prins Hendrik. De studie (moleculaire levenswetenschappen) is al een tijdje afgerond, ze werkt in Tilburg, woont in Den Bosch, en trainen doet ze nog altijd 'gewoon' bij Prins Hendrik.

Laatbloeier

Op haar 26ste mag je Cathelijn Peeters wat topsport betreft een laatbloeier noemen. "Ik ben pas anderhalf jaar echt serieus met atletiek bezig. In 2021 mocht ik meedoen met het EK voor landenteams. Toen heb ik gezegd dat dat voor mij het hoogst haalbare was. Je ziet hoe snel de wereld is veranderd."

Ze doet nu haar ding in de wereld van Femke Bol, het nieuwe wonderkind van de mondiale atletiek. "Alle kinderen hier willen vooral weten of ik Femke heb ontmoet. Ach, ik begrijp dat ook wel." Peeters snapt maar al te goed dat ze haar gouden medaille voor een deel te danken heeft aan het talent van Bol. 'Maar ik heb ook drie andere meiden nodig die heel hard kunnen lopen om de estafette te winnen', zei Bol eerder.

Eveline Saalberg (rechts) geeft het stokje door aan Cathelijn Peeters, die op haar beurt Femke Bol zal lanceren in de finale 4x400 meter op het EK in Istanboel. Foto: AP

Afgelopen zomer debuteerde Peeters op het WK. Dat liep in de series uit op een klein drama. Peeters liet het stokje vallen, pakte het razendsnel op, maar desondanks volgde een diskwalificatie. "Het was geen leuk moment, maar ik wilde wel doortrainen om te laten zien dat ik het wel kan."

Ondertussen is Peeters nog altijd geen dromer. "Eerder een realist. Het is echt niet zo dat je leven compleet is als je een gouden medaille wint op zo'n kampioenschap. Ik wil dit zeker nog een keer meemaken, maar ik vind het ook belangrijk om er iets naast te hebben. Zoals mijn baantje op de universiteit van Tilburg. Als het goed gaat is het niet erg dat je alleen de atletiek heb. Als het even wat minder gaat, is het fijn om met andere mensen over andere dingen te praten."

Op weg naar Parijs worden de bakens daarom slechts licht verzet. "Iets meer trainen, iets minder werken. Maar over het algemeen vind ik niet dat er nu dingen zijn die me in de weg zitten."

Maar toch. Ze ziet van dichtbij ook hoe Femke Bol haar zaakjes aanpakt. "Femke is heel professioneel en ik voel ook dat ik nog nieuw ben in de manier van het benaderen van de wedstrijden. Op mijn manier gaat het nu ook goed. Ik vermaak me hier wel bij Prins Hendrik. Dus waarom zou ik nu al dingen veranderen?"

Als ze dit gezegd heeft, trekken haar vriendinnen opzichtig alle aandacht. "Ik denk dat het tijd is geworden om te gaan kletsen", schatert de Europese kampioene. En weg is ze.