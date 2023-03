Een rijke Duitse familie die een nieuwe woonwijk gaat ontwikkelen in Nederland? Raar maar waar. De familie Grenzebach, eigenaar van machinebouwer Kaltenbach, gaat het huidige bedrijfsterrein aan de Pruisische Veldweg in Hengelo zelf ontwikkelen.

Ze hebben moeilijke tijden gehad. Maar er worden al lang geen rode cijfers meer geschreven bij machinebouwer Kaltenbach aan de Pruisische Veldweg in de Berflo Es. Veel mensen kennen het bedrijf nog onder de oude naam Gietart.

'Ongelooflijke groei'

Het gaat Kaltenbach voor de wind. "De verkoop gaat 30 procent per jaar omhoog, dat is echt ongelofelijk. Het zou zelfs meer kunnen zijn als we het aan zouden kunnen", zegt CEO Stephan Toxopeüs. Met andere woorden: het Hengelose bedrijf heeft dringend nieuwe mensen nodig. "Maar onze eigen middelen vormen nu een beperking voor onze groei." Het Hengelose bedrijf wil die verdere groei echter niet doen op de huidige locatie, dat grenst aan het voormalige Akzo-spoortje. "Wij zijn ons aan het oriënteren op een perceel voor nieuwbouw."

De reden van het vertrek van Kaltenbach uit de Pruisische Veldweg is volgens Toxopeüs een combinatie van factoren. "De opzet van de fabriek op dit perceel is niet ideaal. Het perceel is ook best ruim in relatie tot de bedrijfsactiviteiten. Bovendien zitten we midden in een woonwijk. De gemeente ziet liever dat er hier een woonbestemming komt en dat hier huizen worden gebouwd."

Nu juiste moment

Daar komt bij dat Kaltenbach wil investeren in het bedrijf in Hengelo. "Onze groei is zo groot dat we stappen moeten zetten. En dan moeten we ons de vraag stellen of nu het juiste moment is om na te denken over een nieuwe locatie." De CEO geeft meteen ook maar het antwoord op die laatste vraag. Want - ja! - Kaltenbach wil verhuizen. De eigenaren van Kaltenbach - de familie Grenzebach - hebben daarbij ook direct gezegd dat ze het gebied zelf willen ontwikkelen. Voor woningbouw. De familie is vermogend, ze staan in de top 500 van rijkste Duitsers. Het terrein waar het om gaat is 2,2 hectare groot, goed voor ruim 100 woningen.

Veel mensen zullen dat opvallend vinden, maar voor de vermogende Duitse familie is dit niks nieuws. Zij hebben dit al vaker gedaan. Het geld is geen probleem: de eigenaren van de Hengelose fabriek staan in de top 500 van rijkste Duitsers. En alles gaat in overleg met de gemeente Hengelo.

Kaltenbach heeft meerdere opties voor een nieuwe locatie. Een ding is zeker: de machinebouwer wil in Hengelo blijven. "Het is lokaal voor lokaal", legt Toxopeüs uit. "Onze mensen komen uit Hengelo en omgeving. We zijn en blijven een Twents bedrijf."

Op fiets naar het werk

Maar wel een Twents bedrijf met een hang naar Hengelo. "De directie van XL Businesspark is inderdaad wel bij ons geweest." Maar hij ging onverrichter zake terug naar Almelo. "Ze kunnen wel geïnteresseerd zijn, ik moet er rekening mee houden met de kennis en kunde hier in de fabriek", zegt Toxepeüs. "Dat zijn mensen die graag op de fiets naar het werk gaan. Ik vind het al heel wat als ze straks naar de Veldkamp moeten." Die laatste uitspraak maakt wel duidelijk dat hijzelf een lichte voorkeur voor dat bedrijventerrein tussen Hengelo en Borne heeft. Het bedrijf heeft nog geen keuze gemaakt.

Kaltenbach maakt in Hengelo machines om staal te ontroesten. Dat gebeurt met straaltechniek. Ook worden aan de Pruisische Veldweg spuitinstallaties gemaakt voor geautomatiseerde productielijnen. De machines worden geleverd aan de staalverwerkende industrie.

Het Duitse Kaltenbach heeft Gietart in 2007 overgenomen. De bedrijfsnaam Gietart is weliswaar verdwenen, maar de naam prijkt nog steeds prominent op de machines die in Hengelo worden gemaakt. En dat blijft ook zo. "We houden de naam Gietart in ere als productnaam. Die naam staat voor kwaliteit."

Van 80 naar 120 werknemers

Bij Kaltenbach Hengelo werken nu ongeveer 80 mensen. "We zijn op zoek naar nieuwe mensen." Want het gaat goed met Kaltenbach. Erg goed zelfs. Vandaar de grote vraag naar nieuwe mensen. "We kunnen technische tekenaars gebruiken. Maar ook constructiebankwerkers, productiemedewerkers voor de assemblage en monteurs voor de buitendienst."

De baas van het Hengelose bedrijf gaat ervan uit dat het nieuwe bedrijfspand zo'n 10.000 vierkante meter groot zal worden. Op die nieuwe locatie wil de machinebouwer verder doorgroeien. "Ik denk dat we de komende drie jaar kunnen doorgroeien richting 120 medewerkers."