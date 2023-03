Nog nooit trok de Efteling zoveel bezoekers als vorig jaar. Maar die 5,43 miljoen mensen zagen vooral veel bouwhekken. Het is investeren in de toekomst, zegt directeur Fons Jurgens. Maar hoe ziet die er precies uit? "De grote uitbreiding is nog altijd geen zekerheid."

Ze zitten nu wel aan de max, geeft Efteling directeur Fons Jurgens toe. Wie het attractiepark doorwandelt, telt een hoop bouwhekken en gesloten attracties. de Efteling maakt een inhaalslag na twee jaar weinig tot geen onderhoud. "En dat zie je." Maar dan heb je straks ook wat, zullen de positievelingen zeggen. En Jurgens behoort tot die groep.

Want de bouwkosten van het nieuwe hotel en Danse Macabre vielen 20 procent duurder uit. Dat is flink op een bouwbudget van 75 miljoen. En al die miljoenen bezoekers gaven de laatste maanden wel steeds minder uit, zag Jurgens. Iets met inflatie en stijgende kosten, waar ook de Efteling mee kampt. En tóch blijft de directeur investeren en vernieuwen. Omdat het moet ("Stilstand is achteruitgang", aldus Jurgens zelf), maar ook omdat ondanks alles het toch weer kan, vindt hij. "Na twee jaar mindere jaren is 2022 financieel weer een positief jaar geweest."

En na twee jaar het minimum aan onderhoud te hebben gedaan, maakt de Efteling nu een inhaalslag. Fata Morgana, Droomvlucht, de Carrousel, de Vliegende Hollander, Aquanura, de Piraña... Alles wordt opgeknapt. "Het is veel tegelijk en dat merken de bezoekers wel, maar het moet."

Het is de reden dat de Winter Efteling langer duurde, geeft Jurgens aan. "Er is tijdens de winter meer entertainment en meer aankleding. Dat houden we nog even om te compenseren voor al die bouwhekken. Sinds 4 maart, met de heropening van de Droomvlucht, zijn we overgegaan op het nieuwe seizoen."

Maar dan zijn de hekken nog lang niet weg. Het hotel en Danse Macabre gaan pas in 2024 open.

"Klopt. Maar daarna is het wel de bedoeling om buiten bestaande parkgrenzen verder te kijken. Onderhoud in het park zelf zal altijd nodig blijven. Neem de Vliegende Hollander. Die heeft een ketting in het water. Elk jaar moet die vervangen worden. En Joris en de Draak staat er pas twaalf jaar, maar daar is ook al een derde van vervangen. Maar de bedoeling is wel dat het voorlopig daarbij blijft en we na Danse Macabre hopelijk verder kunnen naar een nieuw themagebied in het oosten van de Efteling."

Dat is positief. In 2020 was 'het geld nog op', zei u en werd die grote uitbreiding uitgesteld. Dat is nu dus voorbij?

"We hebben een goed jaar gehad met een record aan bezoekers en met meer dan 100.000 abonnementen, ook een record. Maar laten we het voorzichtig positief noemen, want alles hangt wel af van dit jaar en 2024. Pas daarna gaan we de balans opmaken en kijken of we ook echt aan de slag kunnen met die mega-investering."

En dan komt er acht hectare aan circusthema bij, toch?

"Circus? Dat is maar een van de vele thema's die we op papier hebben gezet. Het circusthema is al ver uitgewerkt, maar er zijn nog veel meer ontwerpen en nog geen enkele heeft goedkeuring gekregen. De plannen zijn drie jaar terug in de kast gegaan en zijn daar nog steeds niet uit."

Maar de Efteling wil toch altijd om de zoveel jaar iets nieuws bieden? Als je pas na 2024 verdergaat met tekenen, moeten bezoekers veel meer dan twee jaar wachten. Alleen al de aanvraag van een vergunning kan jaren duren.

"Maar er is straks een nieuw hotel en een heel nieuw themagebied. Dat is niet niks. Daarbij is de wereld ook wel een beetje veranderd. Alles is duurder geworden. En we zijn afgestapt van het 'strooien' met losse attracties, we bouwen steeds hele themagebieden. Dat kost meer tijd en meer geld."

Even over die veranderende wereld. de Efteling verandert steeds meer mee. Carnaval Festival dumpte de neusringen en spleetogen. De kannibaal verdween en nu zijn ook de elfjes van Droomvlucht inclusiever. What's next?

"We kijken nu bij elk nieuw onderhOud en Nieuwe attractie met een maatschappelijke bril. Hoe past het (nog) in deze tijd? We moeten mee in de huidige maatschappij. We willen dat iedereen zich kan identificeren met de verhalen in ons park. En dat betekent soms aanpassingen doen, maar wel in ons eigen tempo. Daar lopen we niet voor weg, maar we lopen er ook niet op vooruit. Maar het gaat niet alleen om inclusiviteit. Ook duurzaamheid is steeds belangrijker en daar zijn we ook heel druk mee. We willen over zeventig jaar ook nog relevant zijn."

Terug naar die grote uitbreiding dan. Want ook al zou de Efteling er het geld voor hebben, dan heb je ook nog vergunningen nodig. Stikstof en nieuwbouw is nu niet de beste combinatie tegenwoordig. Hoe zit dat?

"Wij willen klimaatneutraal zijn in 2030. Er komen nog eens 12.000 nieuwe zonnepanelen bij en we zijn aan het kijken voor een elektrische zelfbesturende pendelbus tussen Tilburg-Noord en de Efteling. We gaan de fietsroute richting ons park opleuken, zodat nog meer bezoekers met de fiets willen komen en we zoeken een manier om in de winter tóch op te warmen, maar dan zonder die houten kampvuren."

Dan compenseer je waarschijnlijk genoeg voor die nieuwe natuurvergunning om te mogen groeien naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Maar ook al ben je klimaatneutraal, dan nóg heb je uitstoot als je flink gaat bouwen. Gaat dat überhaupt wel lukken?

"Het is best ingewikkeld allemaal. Wij weten ook niet hoe het gaat lopen. Niets is helaas al helemaal zeker. Maar we gaan er nu van uit dat als we twee goede jaren hebben, we door kunnen met de grote uitbreiding. En als dat nog tien jaar op zich laat wachten door moeilijkheden met vergunningen, aanvragen of andere zaken, dan maken we een andere keuze. Net zoals we in de coronatijd deden. Want we gaan niet tien jaar stilstaan. Dat nooit."

