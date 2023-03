Ze verkopen inmiddels 25 miljoen flesjes suikervrije frisdrank per jaar. Ze leveren aan veertig landen en draaien met Double Dutch een miljoenenomzet. De tweelingzussen Raissa en Joyce de Haas (32) timmeren flink aan de weg.

Dit artikel is afkomstig uit het ED. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Plannen zijn er in overvloed. Zo wil Double Dutch de komende jaren met meer festivals samenwerken. Glastonbury en Tomorrowland staan al op het cv van de zussen, nieuwe namen volgen. Joyce en Raissa de Haas hopen ook op een doorbraak in Amerika de komende jaren. En ze gaan nu voor het eerst barvrouwen opleiden in Nederland. Een soortgelijk project in Engeland loopt al twee jaar.

Ondanks al die drukke tijden komen ze nog maandelijks terug naar de Peel of regio Eindhoven, vanuit hun standplaats Londen "We voelen ons nog echte Nederlanders. Binnenkort gaan we weer op bezoek bij oma in Wintelre. Het beste van twee werelden", klinkt het vanuit Engeland.

Antiekhandel

Hun wieg stond in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, maar de eerste jaren van hun leven brengen de zussen De Haas vooral door in Beek en Donk. Vader Leo en moeder Astrid runnen een antiekhandel aan de Beekerheide. Als kleine meisjes klauteren Joyce en Raissa daar door de hallen vol met oude meubels.

Ze zien hun ouders hard werken en lange dagen maken. Dat zit in de familie. Vooral aan vaders kant zitten veel zelfstandige boeren die gewend zijn om 'hard te werken en er weinig voor terug krijgen'. Veel van hun familieleden wonen nog steeds in Eindhoven en nabije omgeving.

Vlaamse tongval

Dat gebied hebben Joyce en Raissa vele jaren geleden achter zich gelaten. Ze volgen het basis- en middelbaar onderwijs in België, wat de Vlaamse tongval van nu verklaart. Hun economische studie is geen succes en ze besluiten gezamenlijk hiermee te stoppen. Op de universiteit van Londen volgen ze een tweede master die beter past.

Daar scoren ze voor het eerst met hun plannen voor nieuwe, suikervrije drankjes. Hun studieopdracht is de beste van het jaar en de Helmondse zussen krijgen geld en ondersteuning om de drankjes daadwerkelijk op de markt te brengen. "De keuze voor mixdrankjes was toen nog redelijk saai en gelimiteerd", vertelt Raissa. "In het begin mixten we nog van alles met spa rood. We zijn daarna steeds meer gaan combineren en merkten dat de tonic-markt booming is in Engeland."

Kiezen voor suikervrij

De zussen richten zich niet op de supermarkten, maar op 'gezellige' horecagelegenheden. Ze zijn op het juiste moment ingestapt, concludeert Joyce. "De consument kiest tegenwoordig steeds bewuster voor kwaliteit en suikervrij. Wij hebben daarmee geluk gehad."

Double Dutch exporteert inmiddels naar steeds meer verschillende landen. Al veertig, aldus Joyce. "De groeiende markt zit vooral in het Midden-Oosten. We leveren veel aan landen als Saoedi-Arabië en Libanon, daar mag geen alcohol gedronken worden. Verder leveren we onder meer aan 1500 horecazaken in Nederland."

Contact met Richard Branson

Het werk brengt de zussen in contact met bijzondere mensen. Zo krijgen ze in 2015 een prijs voor veelbelovende bedrijven van de Britse zakenman Richard Branson, de baas van Virgin. Sindsdien is er geregeld contact. "Hij nam ons mee naar Amerika en leerde ons hoe je drankjes moet pitchen bij supermarkten. Dat doet hij nog steeds samen met zijn Virgin-team."

Verder zijn de Helmondse zussen in koninklijke kringen te vinden. Ze zaten al aan tafel bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima en presenteerden hun drankjes aan toen nog prins Charles in Buckingham Palace.

Raissa: "Jonge ondernemers mochten hun product op een evenement in het paleis presenteren. Het was heel indrukwekkend om daar te zijn, te zot voor woorden. Ik denk wel dat Charles toen iets van onze drankjes heeft geproefd."