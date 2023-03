Ze hangen overal in haar keukentje. Komen van over heel de wereld. Ovenwanten. Lisette van Klochum heeft er meer dan honderd. 'In Dubai kennen ze geen ovenwanten.'

Lisette van Klochum woont sinds 1999 met haar man Hans in het oude Groene-kruisgebouw in Burgh-Haamstede. De geboren Amersfoortse groeide op in Voorburg. Toen haar ouders in 1968 liever meer in de natuur wilden wonen, verhuisden die naar Ove(n)zande op Zuid-Beveland. Zelf vertrok Lisette destijds naar Afrika. "Mijn zwager was mijningenieur en ging werken voor de kopermijnen in Zambia. Daarvoor werkte ik in Den Haag als apothekersassistent. Later vier jaar met apen in Dierenpark Wassenaar, geweldige tijd. Ik was twintig jaar en wilde meer leuke dingen doen in het leven. Naar Afrika, waar ik ook een half jaar door Zuid-Afrika trok. Na terugkomst in Nederland, vertrok ik naar Duitsland om op zo'n rondvaartboot op de Rijn te werken. Mensen begeleiden. Daarna ging ik naar Amerika, upside New-York, om als au pair te werken. Bij een gezin met een groot huis. In die tijd zeilde ik met de man des huizes ook wedstrijden."

Kibboets en sleepboot

Weer terug uit Amerika ging ze voor camping De Duinhoeve werken, destijds nog in bezit van de gemeente Rotterdam. Tijdens het krabben vangen op de Oosterschelde leerde Lisette haar man Hans kennen. "We hebben samen nog twee jaar in de kibboets in Israël gewerkt. In Zeeland woonden we lang in een sleepboot die in Zierikzee of Burghsluis lag. Hans was internationaal zeeman, dus die zat overal en nergens. De verzameling ovenwanten startte toen onze dochter Janinka een uitwisselingstraject van school had in Texas. Ze zat daar op de hghschool en in een gastgezin. Na ons bezoek wilde ik als aandenken aan Texas iets meenemen. Een souvenir. Maar wat? Toen zag ik ovenwanten hangen."

Ze kwamen te hangen in hun keuken in Zierikzee. Een bekende die op vakantie ging, nam ook exemplaren mee. En zo kwamen er in de loop der jaren steeds meer ovenwanten bij. Van Engeland, Frankrijk tot de Carribian. "De meest bijzondere vind ik de ovenwanten van Antarctica, de zuidpool. Met pinguïns erop. Op die van Alaska, noordpool, staan ijsberen. Deze hangen het meest prominent in zicht. Waar mensen vroeger voor hun prikken het Groen-kruisgebouw aan de Burghseweg betraden, zouden ze nu hun hoofd stoten tegen de meest kleurrijke pannenlappen. Ik heb ze overal vandaan. Uit Afrika, Egypte.. Het Midden-Oosten is moeilijk. Daar kennen ze er geen. Die halen hun eten uit de oven met handdoeken. Ter compensatie kreeg ik van een vriendin die in Dubai was een stelletje onderzetters in de vorm van Perzische tapijtjes."

Geen Zeeuwse

Hollandse ovenwanten hangen er nauwelijks. "Alleen enkele Hup Holland-hup-exemplaren. Zeeuwse heb ik eigenlijk ook niet. Er bestaan denk ik wel ovenwanten met oesters, mosselen of Zeeuwse knopen. Misschien sturen lezers die straks wel op. Mijn meest speciale ovenwant is een gespecialiseerde witte met eigen foto. Vorig jaar gekregen van mijn nichtje Melissa, omdat ik 75 jaar werd. Melissa (51) werkt voor KLM als stewardess. Zij helpt mij het meest met mijn verzameling. Vroeger waren wij, onlangs het leeftijdsverschil, Jut en Jul. In de zomervakanties kwam zij vanuit de Veluwe bij ons in Zierikzee logeren. We trokken veel met elkaar op."

Vers koken