Ondanks preventiemaatregelen is drugsgebruik in het verkeer het afgelopen jaar toegenomen. Het CBR komt nu met een cursus om gedragsverandering te creëren.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een maffe ervaring. Je bestuurt een auto, maar in plaats van koeien zie je dinosaurussen langs de weg lopen. Verder scheurend doemt er plots een gigantisch stuk taart op. Ook de sneeuwpoppen zijn, ondanks een gebrek aan sneeuw, huizenhoog. Tegelijkertijd flitsen felle kleuren je aan alle kanten tegemoet, de auto lijkt zichzelf meer te besturen dan jij de auto. Een botsing met een boom, een ander voertuig of fietsers is vrijwel onvermijdelijk.

Een rit in de auto als je paddo's hebt gebruikt: het is een van de vele mogelijkheden in de simulator van Responsible Young Drivers. Zittend in een autowrak kunnen jongeren met een virtualrealitybril ervaren hoe het is om te rijden onder invloed van alcohol of drugs. "We gaan het land door om jongeren bewust te maken van de effecten van rijden onder invloed", legt Jeffrey Rauwerda van Responsible Young Drivers uit. "Zo staan we bij feesten op Koningsdag en bezoeken we andere plekken waar veel jongeren komen."

In meer dan 93 procent van de gevallen ging het om mannen

Dat soort preventie blijkt hard nodig. Het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV schat namelijk dat er jaarlijks 75 tot 140 verkeersdoden vallen als gevolg van rijden onder invloed. En het aantal drugsonderzoeken dat het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) oplegde, nam in 2022 met ruim 30 procent toe tot 5139 gevallen. Het CBR legt die onderzoeken op nadat iemand door de politie is aangehouden vanwege middelengebruik. Meer dan een kwart van die onderzoeken draaide het afgelopen jaar om bestuurders jonger dan 25 jaar. Ook opvallend: in meer dan 93 procent van de gevallen ging het om mannen.

Het CBR is vastbesloten het tij te keren. Waar het credo 'voorkomen is beter dan genezen' opgaat bij de simulator, komt het bureau juist in actie na een aanhouding. Er bestaan al cursussen om alcoholgebruik en gevaarlijk rijgedrag te verminderen, per 1 april start een nieuw lespakket tegen drugsgebruik in het verkeer. Bestuurders die voor het eerst worden aangehouden onder invloed van drugs worden verplicht de cursus te volgen. De kosten voor de automobilist: bijna 1100 euro, naast de boete voor de verkeersovertreding.

"Eén op de veertig bestuurders is 's nachts in het weekend onder invloed", benadrukt CBR-directeur Alexander Pechtold het belang van de cursus. In 2022 had bijna driekwart van de aangehouden personen waarbij drugs in het spel was cannabis gebruikt. Ook xtc, MDMA, cocaïne en lachgas waren veelvuldig in het spel. "De focus moet dan ook liggen op bewustwording van de gevaren."

Eén procent van de deelnemers keerde terug